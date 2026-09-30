O Cais José Estelita é uma central de multas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Cais José Estelita passou a ter uma velocidade máxima de 40 km/h. Antes era de 60 km/h. Mudança, segundo a CTTU, devido aos retornos, curvas, passagens elevadas para pedestres e ciclofaixa. Muitas placas foram colocadas, mas são muitos os motoristas que lembram da antiga configuração viária e acabam recebendo multas, graças aos vários medidores de velocidade instalados.

Isabela e Stênio Neiva Coelho, comemorando 28 anos de casamento - Sheila Wanderley/Divulgação

RETORNO

Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti novamente no Recife, depois de temporada do seu apartamento de Lisboa.

AGENDA

O prefeito Victor Marques passou o aniversário, ontem, entre compromissos de trabalho e momentos pessoais. Pela manhã, autorizou o início de obras, participou da assinatura de um termo de cooperação com o Tribunal Regional Eleitoral e nomeou novos servidores. À noite, encerrou o dia ao lado da esposa, Maria Eduarda, em uma comemoração intimista.

IMORTAL

A Academia Pernambucana de Letras ganhou um novo imortal. Márcio José Lucena foi eleito para ocupar a cadeira nº 3, que tem como patrono Frei Caneca e era ocupada por Raimundo Carrero, falecido em junho. Ele ressalta a responsabilidade de ocupar a cadeira e o compromisso de manter vivo o legado de seus antecessores, levando-o às próximas gerações.

QUINTO CONSTITUCIONAL

Os 18 candidatos ao Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco, participam de sabatina hoje, no auditório da OAB. A etapa integra o processo de seleção da lista sêxtupla para uma vaga de desembargador destinada à advocacia no TJPE.

SAÚDE

Em noite prestigiada, o LAB Uni, laboratório da Unimed Recife, inaugurou sua mais nova unidade na capital, reunindo convidados no novo espaço na Zona Norte. A unidade está instalada na Avenida José Osório, nº 267, na Madalena, e amplia a presença do laboratório na cidade.

Ian Mac Dowell celebrando idade nova ao lado da esposa Silvana Mattoso - Arquivo Pessoal

MODERNIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco lançou uma inteligência artificial pelo WhatsApp, que tira dúvidas 24 horas por dia sobre local de votação, situação do título, justificativa eleitoral, débitos com a Justiça Eleitoral, emissão de certidões e outros serviços, para facilitar às vésperas da eleição.

VINHOS

Alberto Siegel, proprietário e enólogo da vinícola Sigel, do Chile, participa de jantar harmonizado que Marcos Nascimento comanda hoje, no The Black Angus.

GRIFE

A Louis Vuitton apresenta dois novos relógios Monterey em cerâmica, que passam a integrar a coleção permanente da Maison. Inspirados nos modelos criados em 1988 pela arquiteta Gae Aulenti, eles revisitam o design dos primeiros relógios de pulso da grife francesa.

Gisele Freitas, ladeada por Walter Freitas e Adriana Diniz, no lançamento do seu livro "O Capacitismo Entre Nós" - Gleyson Ramos

COMPARAÇÃO

Flávio Bolsonaro comparou a fake news que o associou à retirada do título de Padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida à facada sofrida pelo pai, Jair Bolsonaro, em 2018. Uma comparação, convenhamos, desproporcional, feita durante participação em podcast.

SÉRIE

A novidade da Netflix é “Habeas Corpus”, primeira série de drama jurídico original da plataforma no Brasil. É estrelada por Marjorie Estiano e Any Gabrielly e acompanha uma ex-advogada e seus alunos na tentativa de provar a inocência de um jovem condenado por engano.