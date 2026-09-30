O Cais José Estelita é uma central de multas
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O Cais José Estelita passou a ter uma velocidade máxima de 40 km/h. Antes era de 60 km/h. Mudança, segundo a CTTU, devido aos retornos, curvas, passagens elevadas para pedestres e ciclofaixa. Muitas placas foram colocadas, mas são muitos os motoristas que lembram da antiga configuração viária e acabam recebendo multas, graças aos vários medidores de velocidade instalados.
RETORNO
Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti novamente no Recife, depois de temporada do seu apartamento de Lisboa.
AGENDA
O prefeito Victor Marques passou o aniversário, ontem, entre compromissos de trabalho e momentos pessoais. Pela manhã, autorizou o início de obras, participou da assinatura de um termo de cooperação com o Tribunal Regional Eleitoral e nomeou novos servidores. À noite, encerrou o dia ao lado da esposa, Maria Eduarda, em uma comemoração intimista.
IMORTAL
A Academia Pernambucana de Letras ganhou um novo imortal. Márcio José Lucena foi eleito para ocupar a cadeira nº 3, que tem como patrono Frei Caneca e era ocupada por Raimundo Carrero, falecido em junho. Ele ressalta a responsabilidade de ocupar a cadeira e o compromisso de manter vivo o legado de seus antecessores, levando-o às próximas gerações.
QUINTO CONSTITUCIONAL
Os 18 candidatos ao Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco, participam de sabatina hoje, no auditório da OAB. A etapa integra o processo de seleção da lista sêxtupla para uma vaga de desembargador destinada à advocacia no TJPE.
SAÚDE
Em noite prestigiada, o LAB Uni, laboratório da Unimed Recife, inaugurou sua mais nova unidade na capital, reunindo convidados no novo espaço na Zona Norte. A unidade está instalada na Avenida José Osório, nº 267, na Madalena, e amplia a presença do laboratório na cidade.
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MODERNIDADE
O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco lançou uma inteligência artificial pelo WhatsApp, que tira dúvidas 24 horas por dia sobre local de votação, situação do título, justificativa eleitoral, débitos com a Justiça Eleitoral, emissão de certidões e outros serviços, para facilitar às vésperas da eleição.
VINHOS
Alberto Siegel, proprietário e enólogo da vinícola Sigel, do Chile, participa de jantar harmonizado que Marcos Nascimento comanda hoje, no The Black Angus.
GRIFE
A Louis Vuitton apresenta dois novos relógios Monterey em cerâmica, que passam a integrar a coleção permanente da Maison. Inspirados nos modelos criados em 1988 pela arquiteta Gae Aulenti, eles revisitam o design dos primeiros relógios de pulso da grife francesa.
COMPARAÇÃO
Flávio Bolsonaro comparou a fake news que o associou à retirada do título de Padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida à facada sofrida pelo pai, Jair Bolsonaro, em 2018. Uma comparação, convenhamos, desproporcional, feita durante participação em podcast.
SÉRIE
A novidade da Netflix é “Habeas Corpus”, primeira série de drama jurídico original da plataforma no Brasil. É estrelada por Marjorie Estiano e Any Gabrielly e acompanha uma ex-advogada e seus alunos na tentativa de provar a inocência de um jovem condenado por engano.