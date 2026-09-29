Uma noite cheia de glamour nos 15 anos de Gabi Braga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Não poderia ter sido mais deslumbrante a abertura do espaço de eventos sociais do Recife Expo Center. Foi com a festa de 15 anos de Gabi, filha de Tatiana Meneses e Flávio Braga, principal evento social do final de semana no Recife. O espaço tinha uma ambientação deslumbrante, assinada pela decoradora Tita Teixeira e a LMP Projeções, de Neide Rodrigues, e foi transformado num verdadeiro jardim, com nuances de rosa, fúcsia, blush, vinho e ameixa. Tivemos a tradicional valsa, que Gabi dançou com avôs Romero e Chico, com o tio Evandro Braga e com o amigo Igor Rizvi. As jovens madrinhas leram mensagens de parabéns à aniversariante. Um registro para o excelente buffet assinado por Renato Machado. A debutante e sua mãe usaram modelos assinados pelo estilista José Quirino.

Gabi, ladeada pelos pais,Tatiana Meneses e Flávio Braga, na sua festa de 15 anos, no Recife Expo Center - Sheila Wanderley/Divulgação

DESEMBARGADORA

O pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco, reunido ontem, sob a presidência do desembargador Francisco Bandeira de Mello, elegeu, por unanimidade, a juíza Paula Maria Malta Teixeira do Rego para o cargo de desembargadora da Corte. Sua posse formal acontece na tarde de hoje. Já a posse solene deve acontecer em data a ser marcada em outubro. O TJPE Justiça de Pernambuco passa a contar com seis desembargadoras. Além dela, Daisy Andrade, atual decana do Tribunal; Valéria Pereira Wanderley; Ângela Cavalcanti; Andréa Brito e Virgínia Gondim.

Paula Meira e Fernando Moraes evento de medicina no Miss Koh - Sheila Wanderley/Divulgação

OFTALMOLOGIA

Médicos e formadores de opinião participam hoje, às 18h30, no Rooftop do Pontes Corporate, de evento comandado pelo mestre Álvaro Dantas. Ele vai apresentar o Visumax 800 Zeiss, a mais moderna técnica mundial de cirurgia ocular.

PESQUISAS

O Quaest divulga hoje resultado de Pesquisa de intenção de voto para o governo e Senado em Pernambuco. O Datafolha na quinta-feira.

Ana e Eduardo Malheiros, em evento de turismo - Arquivo Pessoal

JORNALISMO

Criado em Brasília, o Festival de Jornalismo desembarca no Recife para sua primeira edição na cidade, no dia 28 de outubro, no auditório da OAB-PE. O encontro reunirá estudantes e nomes de destaque do jornalismo brasileiro, entre eles nosso diretor de jornalismo, Laurindo Ferreira.

MEDALHAS

O presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, Bruno Veloso, retorna hoje ao Recife com a delegação pernambucana do Senai-PE, que esteve em Shangai e garantiu medalha de excelência para Pernambuco. No geral, o Brasil terminou a competição atrás apenas da China.

PREMIAÇÃO

Taylor Swift ultrapassou Beyoncé como a artista mais premiada da história do MTV Video Music Awards. A cantora foi indicada em 11 categorias este ano e somou 31 troféus em todas as edições do VMA.

CRAQUE

Modric alcançou uma marca histórica pela seleção da Croácia. Aos 41 anos, chegou a 203 jogos pela equipe nacional, tornando-se o terceiro jogador com mais partidas por uma seleção na história.

DESTAQUE

Camila Pitanga é a nova “amiga da marca” da joalheria italiana Bvlgari, tornando-se a primeira brasileira a ocupar o posto. Atriz passa a representar a grife em diferentes momentos.

SETENTINHA

Roberta Miranda, a Rainha do Sertanejo, que é paraibana, completou 70 anos ontem. Ela já vendeu 28 milhões de discos. Suas três composições mais escutadas são: “De Igual Pra Igual”, “Majestade o Sabiá” e “São Tantas Coisas”.