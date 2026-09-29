Ex-deputado condenado ao atacar Tabata Amaral

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado Eduardo Bolsonaro a um ano de detenção e multa de R$ 80 mil, por difamação contra a deputada Tabata Amaral. Julgamento foi uma publicação sobre um projeto dela para distribuir absorventes íntimos. Ele afirmou que o projeto beneficiava uma empresa de produtos de higiene e que o dono era mentor e patrocinador da parlamentar. Votaram pela condenação os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pela absolvição André Mendonça, Kássio Nunes Marques e Luiz Fux.

O prefeito Victor Marques, aniversariante de hoje, com esposa Maria Eduarda Neiva - Arquivo Pessoal

OS CLUBES E AS BETS

O Santa Cruz foi um dos poucos clubes brasileiros a não aderir ao movimento contra o fim das bets, o único de Pernambuco. Enquanto Sport e Náutico chegaram a dizer que “o futebol morreu” sem as casas de apostas, vale lembrar que o setor passou a dominar o mercado de patrocínios apenas nos últimos anos. Antes disso, o futebol seguia atraindo marcas de diferentes segmentos, que inclusive ficaram de fora da possibilidade de patrocinar, diante de ofertas das bets, que dominavam totalmente o setor.

PERDA

O Turismo pernambucano teve uma grande perda com a morte de Alan Paterson, uma figura querida, que atuou muitos anos na GS Travel, ao lado de Evaristo Souza. Antes, a dupla representava as empresas aéreas inglesas, “British Caledonia” e a “British Airways” no Nordeste.

PRESENÇAS

Entre os que prestigiaram o casamento de Alexandre Barci de Moraes, filho de Alexandre de Moraes, na Casa Fasano, em São Paulo: os ministros do STF Flávio Dino e Gilmar Mendes, os ministros do STJ Luís Felipe Salomão, Benedito Gonçalves e Mauro Campbell, o ministro do TCU, Rodrigo Pacheco, procurador-geral da República, Paulo Gonet, o ex-presidente Michel Temer. Uma curiosidade: Ninguém descobriu o sobrenome da noiva Thais.

O chef Filipe Ferreira recebe Tatiana e Fernando Pimentel, no seu restaurante Filipe - Sheila Wanderley/Divulgação

ELEIÇÃO

Para Antônio Lavareda, a possibilidade da eleição presidencial de domingo terminar no 1º turno, é muito pequena, devido ao grau de fragmentação do campo político.

BET

O Sport teve 22 milhões da Bet Nacional, 12% da sua receita em 2025. Em percentual, perde apenas para o Flamengo e Vasco.

NOVENTINHA

Legenda da psiquiatria pernambucana, Avelar Loureiro reúne amigos sexta-feira, no Sal e Brasa Jardins, para comemorar seus 90 anos.

HOMENAGEM

Cissa Guimarães homenageou o filho Rafael Mascarenhas, que completaria 35 anos. Nas redes sociais, a apresentadora reuniu registros e destacou a força do vínculo entre mãe e filho e afirmou que ainda sente a presença de Rafael em sua rotina, 16 anos após sua morte.

Paula Malta, nova desembargadora do TJPE - Arquivo Pessoal

EMMY

O Brasil tem nove indicações na 54ª edição do Emmy Internacional, em categorias que vão da teledramaturgia ao jornalismo e ao entretenimento. A cerimônia acontece no dia 23 de novembro, em Nova York.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “É preciso se reapaixonar-se pelo Brasil. “ (General Otávio Santana do Rêgo Barros)

DANDARAH Cavalcanti retorna após cruzeiro pela Europa.

HOJE é o Dia Mundial do Coração.

ODILON Wagner e Marcello Airoldi escolheram comandavam mesa no Oficina do Sabor, recebidos pelo chef César Santos.

A CONFEITEIRA Tânia Bonfim faz uma arte com chocolate: uma mini la ursa recheada de bolo de noiva.

RECIFE fica fora do alerta da Inmet de ondas de calor durante esta semana.

ANIVERSARIANTES Bruna Cabral, Carlos Augusto Lira, Ceça Ribeiro, Cristina Menelau, Fábiola Petit, Giltes Guimarães, Izabel Cristina Paashaus, Gladstone Ramos Reinaldo, Jairo Pimenta, João Barbosa Filho, Luciano Vasquez, Luís Aureliano de Barros Correia, Ricardo Fiúza Filho, Sarah Eleutério, Stênia Raposo, Tarcísia Latache, Tarcísio Regueira e Victor Marques.