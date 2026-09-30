As propostas de Lula e Flávio para a educação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Nossa colega de redação Mirella Araújo, que sabe tudo de educação, destaca as principais propostas dos candidatos a presidente. Lula foca em programas que ele criou, como o “Pé de Meia", a expansão das escolas em tempo integral, aumentar em 80% o Criança Alfabetizada e fortalecer o Bolsa Mais Professores. Já Flávio Bolsonaro fala mais em creches em tempo integral e na ampliação da educação profissional e tecnológica. E tem proposta para fornecer “vouchers” para alunos em escolas privadas, quando não houver vagas da rede pública.

Saulo Cabral, presidente da Neoenergia Pernambuco, recebeu o desembargador Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, para assinar a parceria entre as instituições em ações para a eleição de domingo - Arquivo Pessoal

O VOTO

Mesmo preso preventivamente, Daniel Vorcaro poderá votar nas eleições. O ex-banqueiro solicitou a transferência do local de votação, que passou a constar no cadastro eleitoral no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Com o título regular, está apto à votação. Resta saber em quem ele vai votar, tantos “amigos” que tem na política.

Isabel Nascimento comemorando seu aniversário, com Nenna Queiroga, no Barrozo - Gleyson Ramos/Divulgação

PRAIA

O cantor Thiaguinho, que veio ao Recife no fim de semana para o Samba Recife, e a esposa Carol Peixinho, aproveitaram a Praia de Muro Alto com o filho Bento, que celebrou seu primeiro ano de vida. Depois, seguiram para a Praia de Antunes, em Alagoas.

Lucinha Cascão e Heracliton Diniz, em evento fashion - Arquivo Pessoal

ANÁLISE

Galvão Bueno comentou nas redes sociais a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália e fez uma sugestão ao técnico Carlo Ancelotti. Para ele, a Seleção pode render mais com três atacantes, em vez do esquema 4-2-4.

ELAS

Ingrid Zanella será uma das palestrantes da Conferência Estadual da Mulher Advogada, promovida pela OAB do Espírito Santo, na próxima semana. Terá como tema “Inteligência Artificial, Inovação e o Futuro da Advocacia Feminina” e reunirá outras lideranças femininas da advocacia brasileira.

ZUMBIDO

O psicólogo pernambucano Giovani de Oliveira apresentou dois trabalhos científicos na 20ª edição da “Tinnitus Research Initiative”, em Berlim. Evento reuniu 100 especialistas do mundo para discutir avanços no diagnóstico e tratamento do Zumbido.

TARSILA

O musical “Tarsila, a Brasileira”, que conta a vida da pintora Tarsila do Amaral, será mostrado de quinta a domingo, no Teatro Guararapes, com elenco comandado por Cláudia Raia.

DESISTÊNCIA

O deputado Ricardo Sales, que foi ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, quando ficou conhecido pela frase “Vamos deixar passar a boiada”, desistiu da sua candidatura a senador em São Paulo. Tinha no máximo 4% da intenção de votos nas pesquisas.

MÚSICA

A banda Jota Quest lançou “Gostava Tanto de Você”, nova faixa do projeto “Jota Quest & Tim Maia – Dance Enquanto é Tempo”, que revisita sucessos de Tim Maia. A música chegou às plataformas na segunda-feira, data do aniversário do cantor.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O voto é mais forte do que a bala de um revólver.” (Abraham Lincoln)

HUMBERTO e Analice Zirpoli são os responsáveis pelo visual do restaurante “Teresita”, recém-inaugurado.

CRHISTIELLE Athayde Gomes, cônsul-geral da França, foi recebida por Alfredo Gomes, reitor da UFPE, em evento que celebrou a chegada de alunos franceses à universidade.

HOJE é o Dia da Secretária.

CORRIDA, yoga e pilates são algumas modalidades da Rumo, que acontece domingo na Reserva do Paiva.

APÓS 47 anos no Brasil, o McDonald’s vai abrir em novembro, pela primeira vez, uma unidade no Acre.

ANIVERSARIANTES

Ana Elizabeth Sampaio, André Galvão, Carla Catão Ribeiro, Carlos Gilberto Cavalcanti, Célia Barros, Edelnora Oliveira, Erica Rattacaso, Fernando Caminha, Gilberto Carvalheira, Horácio Neves Baptista, Luiz Mário Moutinho, Maria Auxiliadora Borges Marques, Maria Auxiliadora da Fonte Maciel, Marilu Melo, Moacyr Paraíba Filho, Sílvia Couceiro Cavalcanti e Tatiana Pontes.