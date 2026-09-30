As propostas de Lula e Flávio para a educação
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Nossa colega de redação Mirella Araújo, que sabe tudo de educação, destaca as principais propostas dos candidatos a presidente. Lula foca em programas que ele criou, como o “Pé de Meia", a expansão das escolas em tempo integral, aumentar em 80% o Criança Alfabetizada e fortalecer o Bolsa Mais Professores. Já Flávio Bolsonaro fala mais em creches em tempo integral e na ampliação da educação profissional e tecnológica. E tem proposta para fornecer “vouchers” para alunos em escolas privadas, quando não houver vagas da rede pública.
O VOTO
Mesmo preso preventivamente, Daniel Vorcaro poderá votar nas eleições. O ex-banqueiro solicitou a transferência do local de votação, que passou a constar no cadastro eleitoral no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Com o título regular, está apto à votação. Resta saber em quem ele vai votar, tantos “amigos” que tem na política.
PRAIA
O cantor Thiaguinho, que veio ao Recife no fim de semana para o Samba Recife, e a esposa Carol Peixinho, aproveitaram a Praia de Muro Alto com o filho Bento, que celebrou seu primeiro ano de vida. Depois, seguiram para a Praia de Antunes, em Alagoas.
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ANÁLISE
Galvão Bueno comentou nas redes sociais a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália e fez uma sugestão ao técnico Carlo Ancelotti. Para ele, a Seleção pode render mais com três atacantes, em vez do esquema 4-2-4.
ELAS
Ingrid Zanella será uma das palestrantes da Conferência Estadual da Mulher Advogada, promovida pela OAB do Espírito Santo, na próxima semana. Terá como tema “Inteligência Artificial, Inovação e o Futuro da Advocacia Feminina” e reunirá outras lideranças femininas da advocacia brasileira.
ZUMBIDO
O psicólogo pernambucano Giovani de Oliveira apresentou dois trabalhos científicos na 20ª edição da “Tinnitus Research Initiative”, em Berlim. Evento reuniu 100 especialistas do mundo para discutir avanços no diagnóstico e tratamento do Zumbido.
TARSILA
O musical “Tarsila, a Brasileira”, que conta a vida da pintora Tarsila do Amaral, será mostrado de quinta a domingo, no Teatro Guararapes, com elenco comandado por Cláudia Raia.
DESISTÊNCIA
O deputado Ricardo Sales, que foi ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, quando ficou conhecido pela frase “Vamos deixar passar a boiada”, desistiu da sua candidatura a senador em São Paulo. Tinha no máximo 4% da intenção de votos nas pesquisas.
MÚSICA
A banda Jota Quest lançou “Gostava Tanto de Você”, nova faixa do projeto “Jota Quest & Tim Maia – Dance Enquanto é Tempo”, que revisita sucessos de Tim Maia. A música chegou às plataformas na segunda-feira, data do aniversário do cantor.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “O voto é mais forte do que a bala de um revólver.” (Abraham Lincoln)
HUMBERTO e Analice Zirpoli são os responsáveis pelo visual do restaurante “Teresita”, recém-inaugurado.
CRHISTIELLE Athayde Gomes, cônsul-geral da França, foi recebida por Alfredo Gomes, reitor da UFPE, em evento que celebrou a chegada de alunos franceses à universidade.
HOJE é o Dia da Secretária.
CORRIDA, yoga e pilates são algumas modalidades da Rumo, que acontece domingo na Reserva do Paiva.
APÓS 47 anos no Brasil, o McDonald’s vai abrir em novembro, pela primeira vez, uma unidade no Acre.
ANIVERSARIANTES
Ana Elizabeth Sampaio, André Galvão, Carla Catão Ribeiro, Carlos Gilberto Cavalcanti, Célia Barros, Edelnora Oliveira, Erica Rattacaso, Fernando Caminha, Gilberto Carvalheira, Horácio Neves Baptista, Luiz Mário Moutinho, Maria Auxiliadora Borges Marques, Maria Auxiliadora da Fonte Maciel, Marilu Melo, Moacyr Paraíba Filho, Sílvia Couceiro Cavalcanti e Tatiana Pontes.