Queda do Brasil em ranking do Fórum Mundial de turismo
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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O Brasil caiu cinco posições no Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo 2026, do Fórum Econômico Mundial, e agora ocupa o 33º lugar entre os países com melhores condições para o desenvolvimento do setor. Ainda assim, aparece em terceiro nas Américas, atrás dos Estados Unidos e do Canadá. Japão, Estados Unidos e Espanha lideram o ranking.
SEGURANÇA
Um gigantesco esquema de segurança em torno da luxuosa Casa Fasano, em São Paulo, hoje, para o casamento de Thais e Alexandre Barci de Moraes, filho do ministro Alexandre de Moraes e da advogada Viviane Barci de Moraes.
CAMISA DEZ
Com a saída de Neymar, o técnico Carlo Ancelotti escolheu o novo jogador a usar a icônica camisa 10 da seleção brasileira. Foi Raphinha, que usou ela na partida de ontem, contra a Austrália. A propósito, o time de Carlo Ancelotti fez uma péssima partida.
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ENCONTRO
Raquel Lyra e Priscila Krause participaram de evento do Grupo Atitude, com os empresários Marcelo Vieira, Halim Nagem, Chico Saboya e Paulo Sales.
NO MARACANÃ
Muitos adeptos do futebol americano no Recife vão ao Rio de Janeiro para assistir, amanhã, ao primeiro jogo daquele jogo a ser realizado no Maracanã, entre “Dallas Cowboys” e “Baltimore Ravens”, equipes profissionais dos Estados Unidos.
MEMÓRIA CURTA
Flávio Bolsonaro criticou o ministro Alexandre de Moraes por usar um avião de Daniel Vorcaro. Esqueceu que tinha usado a mesma (e luxuosa) aeronave, para viajar, com a família, de Orlando para Brasília.
MEDICINA
O médico Eduardo Jorge da Fonseca vai ministrar a aula magna do Fórum Paraense de Educação Médica, amanhã, falando sobre "O Futuro da Medicina Brasileira: Desafios Para a Formação do Médico."
DESTAQUE
À frente da presidência da Associação Brasileira de Vaquejada, Pauluca Moura comemora o reconhecimento da entidade como de utilidade pública estadual na Paraíba.
NA UNICAP
O ator Odilon Wagner participou de bate-papo na Unicap sobre arte, fé e psicologia.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "A realidade das ruas costuma teimar em desmentir as peças de propaganda oficial." (Igor Maciel)
STÊNIO e Isabela Neiva celebraram 28 anos de casamento.
PHILIPPE Magno assumiu a presidência do LIDE Startups Pernambuco.
GABRIELA Maranhão comandou com êxito a abertura da exposição de Luiz Martins, na sua Galeria Base, regada a coquetel e muitos nomes do nosso mundo social.
O COLÉGIO Santa Maria encerra a programação dos seus 70 anos, promovendo amanhã, corrida de rua.
O FAMOSO tenor José Carreras mostra espetáculo da sua turnê mundial “Farewell”, hoje, na casa de Shows Vibra, em São Paulo.
ANIVERSARIANTES
Ana Farache, André Luiz Caúla Reis, Augusto Reinaldo Alves Filho, Eriberto Medeiros, Ivani Ramos, João Humberto Martorelli, Karina Vidal, Laís Siebra, Marcelo de Lucas Simon, Marcelo Paranhos, Maria Helena Mendonça, Romilda Monteiro, Seabra Neto, Sheila Cohen e Victor Bandeira de Melo.