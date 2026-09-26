Queda do Brasil em ranking do Fórum Mundial de turismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Brasil caiu cinco posições no Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo 2026, do Fórum Econômico Mundial, e agora ocupa o 33º lugar entre os países com melhores condições para o desenvolvimento do setor. Ainda assim, aparece em terceiro nas Américas, atrás dos Estados Unidos e do Canadá. Japão, Estados Unidos e Espanha lideram o ranking.

Bóris Berenstein e Jáder Tachkisk receberam a jornalista Leila Sterenberg, ontem na Sinagoga da Bom Jesus - Arquivo Pessoal

SEGURANÇA

Um gigantesco esquema de segurança em torno da luxuosa Casa Fasano, em São Paulo, hoje, para o casamento de Thais e Alexandre Barci de Moraes, filho do ministro Alexandre de Moraes e da advogada Viviane Barci de Moraes.

No Congresso da Associação Boa Lembrança, Gustavo Belarmino entre Soraia Ulisses, diretora regional da associação, e as cantoras Nena Queiroga e Clara Sobral - Arquivo Pessoal

CAMISA DEZ

Com a saída de Neymar, o técnico Carlo Ancelotti escolheu o novo jogador a usar a icônica camisa 10 da seleção brasileira. Foi Raphinha, que usou ela na partida de ontem, contra a Austrália. A propósito, o time de Carlo Ancelotti fez uma péssima partida.

Mila Moura, cheia de charme, em recente evento fashion - Arquivo Pessoal

ENCONTRO

Raquel Lyra e Priscila Krause participaram de evento do Grupo Atitude, com os empresários Marcelo Vieira, Halim Nagem, Chico Saboya e Paulo Sales.

NO MARACANÃ

Muitos adeptos do futebol americano no Recife vão ao Rio de Janeiro para assistir, amanhã, ao primeiro jogo daquele jogo a ser realizado no Maracanã, entre “Dallas Cowboys” e “Baltimore Ravens”, equipes profissionais dos Estados Unidos.

MEMÓRIA CURTA

Flávio Bolsonaro criticou o ministro Alexandre de Moraes por usar um avião de Daniel Vorcaro. Esqueceu que tinha usado a mesma (e luxuosa) aeronave, para viajar, com a família, de Orlando para Brasília.

MEDICINA

O médico Eduardo Jorge da Fonseca vai ministrar a aula magna do Fórum Paraense de Educação Médica, amanhã, falando sobre "O Futuro da Medicina Brasileira: Desafios Para a Formação do Médico."

DESTAQUE

À frente da presidência da Associação Brasileira de Vaquejada, Pauluca Moura comemora o reconhecimento da entidade como de utilidade pública estadual na Paraíba.

NA UNICAP

O ator Odilon Wagner participou de bate-papo na Unicap sobre arte, fé e psicologia.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "A realidade das ruas costuma teimar em desmentir as peças de propaganda oficial." (Igor Maciel)

STÊNIO e Isabela Neiva celebraram 28 anos de casamento.

PHILIPPE Magno assumiu a presidência do LIDE Startups Pernambuco.

GABRIELA Maranhão comandou com êxito a abertura da exposição de Luiz Martins, na sua Galeria Base, regada a coquetel e muitos nomes do nosso mundo social.

O COLÉGIO Santa Maria encerra a programação dos seus 70 anos, promovendo amanhã, corrida de rua.

O FAMOSO tenor José Carreras mostra espetáculo da sua turnê mundial “Farewell”, hoje, na casa de Shows Vibra, em São Paulo.

ANIVERSARIANTES

Ana Farache, André Luiz Caúla Reis, Augusto Reinaldo Alves Filho, Eriberto Medeiros, Ivani Ramos, João Humberto Martorelli, Karina Vidal, Laís Siebra, Marcelo de Lucas Simon, Marcelo Paranhos, Maria Helena Mendonça, Romilda Monteiro, Seabra Neto, Sheila Cohen e Victor Bandeira de Melo.