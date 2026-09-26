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João Alberto | Notícia

Projeto pode beneficiar os carros de aplicativos

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 26/09/2026 às 6:00
Imagem ilustrativa servi&ccedil;o Uber
Imagem ilustrativa serviço Uber - ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

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Um projeto do deputado cearense Vanderlan Alves que tramita na Câmara dos Deputados pretende permitir que motoristas de aplicativo utilizem faixas de ônibus quando estiverem trabalhando, a exemplo dos táxis, e que parem em locais proibidos para embarque e desembarque sem receber multas. Iniciativa ainda depende de aprovação nas comissões e prevê que os municípios possam restringir o uso das faixas por carros de aplicativo por razões técnicas. O problema maior é a identificação dos veículos dos aplicativos de transporte. Não vai faltar sabido para inscrever o carro em algum aplicativo apenas para usar a faixa azul.

DEBUTANTE

O grande acontecimento social desta noite no Recife será a comemoração dos 15 anos de Gabriela Braga, filha de Tatiana Meneses e Flávio Braga. Será o primeiro evento social a ter como cenário o Recife Expo Center.

JANTAR

Karla e Álvaro Dantas participaram de jantar oferecido pela empresária Karim Miskulin, que é paciente dele, em São Paulo, com a presença do prefeito Ricardo Nunes e Regina.

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CAOS

O evento com Lula no Recife Antigo provocou ontem literalmente um caos em toda a mobilidade da cidade. Tivemos gigantescos engarrafamentos em várias vias.

NA TV JORNAL

O chef Filipe Ferreira é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 18h50, na TV Jornal. Fala da sua mudança de Portugal para o Recife, da sua carreira, do brilho na gastronomia portuguesa e destaca a abertura do seu terceiro restaurante, o “Filipinho”.

PESQUISA

Na próxima terça-feira, o Quaest vai divulgar nova pesquisa de intenção de voto para o Governo do Estado e Senado. No mesmo dia, acontece debate dos candidatos a governador(a) na TV Globo.

TURISMO

Quatro nomes do trade turístico de Porto de Galinhas reconhecidos entre os 100+ Poderosos do Turismo 2026, ranking nacional promovido pelo Panrotas: Otaviano Maroja, Valéria Gordilho, Fernanda Oliveira e Beta Luck.

EMPRESAS

Uma das prioridades de João Campos, caso eleito governador, será criar uma poderosa estrutura para atrair grandes empresas para nosso estado, inclusive com um escritório em São Paulo.

Tom & Vinicius

Há 70 anos aconteceu um encontro que entrou para a história da música brasileira. Foi em 1956 que ‘’Orfeu da Conceição’’ estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, unindo pela primeira vez a poesia de Vinicius de Moraes à música de Tom Jobim. Daquela parceria nasceram clássicos que marcaram a Música Popular Brasileira até os dias atuais.

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