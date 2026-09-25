Eleição de presidente só foi decidido 2 vezes no 1º turno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Desde a redemocratização, em 1989, apenas duas eleições presidenciais no Brasil foram decididas no primeiro turno: as de 1994 e 1998, ambas vencidas por Fernando Henrique Cardoso, com 54,3% e 53,1% dos votos válidos, respectivamente. Desde então, todas as disputas pelo Palácio do Planalto precisaram de segundo turno.

Diogo Quintella, Helmut Skau, Maria Eduarda Montezuma e Jorge Santiago em evento no Enrico - Arquivo Pessoal

FIM DE LINHA

Terminou a passagem de Hélio e Guilherme dos Anjos, como técnicos do Náutico, cheia de polêmicas. Importantes lideranças do alvirrubro sempre se posicionaram contrários ao time ter dois treinadores e eles mandarem em tudo no futebol, sem a participação de um diretor. Para piorar o quadro, a série de resultados negativos na Série B.

UNICAP

O reitor, padre Carlos Fritzen celebra hoje, às 16h30, a Missa de Ação de Graças pelos 83 anos da Universidade Católica de Pernambuco. Será na capela da instituição.

COCA

A Coca-Cola está com uma novidade: uma versão sem açúcar, sem caloria e sem cafeína.

ANIVERSÁRIO

Mônica Gil, Silvia Wanderley, Lucinha Cascão, Fernanda e Carla Figueiras, Amanda Marques, Giovanna Zirpoli e Julia Rabello entre as que prestigiaram o aniversário de Heracliton Diniz.

SEPARAÇÕES

A dupla Rick e Renner se separou em duas oportunidades e reataram a parceria em 2018. No período da separação, os dois fizeram carreira solo e Rick chegou a formar nova dupla, com Giovani.

BOLICHE

No meu artigo de hoje na página de opinião, recordo do Boa Boliche, que durante muitos anos foi o grande point do Recife.

Magda e Heracliton Diniz, na comemoração dos 21 anos do Emporio HD - Arquivo Pessoal

TROCA-TROCA

Depois de uma série de resultados negativos, Eduardo Batista, ex-Sport, trocou o Criciúma pelo Internacional, numa saída em que foi alvo de duríssimas críticas do time de Santa Catarina.

CRISE

O governo Trump ilustra a nova crise, agora com jornalistas. Mesmo com decisão judicial garantindo o acesso, profissionais do Político e da MS NOW, voltaram a ser barrados na Casa Branca. Os veículos haviam sido proibidos de entrar por Donald Trump, mas a Justiça determinou na véspera a liberação imediata da entrada.

Mayra Vasconcelos e Rafaela Marinho na comemoração dos 10 anos da sua Leaf - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “A próxima semana promete ser muito acirrada politicamente em Pernambuco.” (Igor Maciel)



OS ATORES Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli anunciaram que serão avós pela primeira vez.



VALE conferir a exposição de Degas/Borges no Instituto Ricardo Brennand, que estreia hoje e fica até janeiro



O JORNALISMO pernambucano menor, com a morte de Wilson Soares, que brilhou muitos anos na cobertura da área de economia.



COMEÇA hoje o Mimo Festival, em Olinda, com programações até o domingo.



ERIKA Ferraz participou do podcast ‘’Direito Empresarial Café com Leite’’, para falar sobre seu livro, ‘’A Não Concorrência dos Administradores das S.A’’.

ANIVERSARIANTES: Deborah Chistakus, Felipe Cabral, José Matutino Santos, José Múcio Monteiro, Luciana de Souza Leão, Paulo Dias de Alcântara e Thereza Lapa Carneiro de Albuquerque.