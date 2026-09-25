Eleição de presidente só foi decidido 2 vezes no 1º turno
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Desde a redemocratização, em 1989, apenas duas eleições presidenciais no Brasil foram decididas no primeiro turno: as de 1994 e 1998, ambas vencidas por Fernando Henrique Cardoso, com 54,3% e 53,1% dos votos válidos, respectivamente. Desde então, todas as disputas pelo Palácio do Planalto precisaram de segundo turno.
FIM DE LINHA
Terminou a passagem de Hélio e Guilherme dos Anjos, como técnicos do Náutico, cheia de polêmicas. Importantes lideranças do alvirrubro sempre se posicionaram contrários ao time ter dois treinadores e eles mandarem em tudo no futebol, sem a participação de um diretor. Para piorar o quadro, a série de resultados negativos na Série B.
UNICAP
O reitor, padre Carlos Fritzen celebra hoje, às 16h30, a Missa de Ação de Graças pelos 83 anos da Universidade Católica de Pernambuco. Será na capela da instituição.
COCA
A Coca-Cola está com uma novidade: uma versão sem açúcar, sem caloria e sem cafeína.
ANIVERSÁRIO
Mônica Gil, Silvia Wanderley, Lucinha Cascão, Fernanda e Carla Figueiras, Amanda Marques, Giovanna Zirpoli e Julia Rabello entre as que prestigiaram o aniversário de Heracliton Diniz.
SEPARAÇÕES
A dupla Rick e Renner se separou em duas oportunidades e reataram a parceria em 2018. No período da separação, os dois fizeram carreira solo e Rick chegou a formar nova dupla, com Giovani.
BOLICHE
No meu artigo de hoje na página de opinião, recordo do Boa Boliche, que durante muitos anos foi o grande point do Recife.
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TROCA-TROCA
Depois de uma série de resultados negativos, Eduardo Batista, ex-Sport, trocou o Criciúma pelo Internacional, numa saída em que foi alvo de duríssimas críticas do time de Santa Catarina.
CRISE
O governo Trump ilustra a nova crise, agora com jornalistas. Mesmo com decisão judicial garantindo o acesso, profissionais do Político e da MS NOW, voltaram a ser barrados na Casa Branca. Os veículos haviam sido proibidos de entrar por Donald Trump, mas a Justiça determinou na véspera a liberação imediata da entrada.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “A próxima semana promete ser muito acirrada politicamente em Pernambuco.” (Igor Maciel)
OS ATORES Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli anunciaram que serão avós pela primeira vez.
VALE conferir a exposição de Degas/Borges no Instituto Ricardo Brennand, que estreia hoje e fica até janeiro
O JORNALISMO pernambucano menor, com a morte de Wilson Soares, que brilhou muitos anos na cobertura da área de economia.
COMEÇA hoje o Mimo Festival, em Olinda, com programações até o domingo.
ERIKA Ferraz participou do podcast ‘’Direito Empresarial Café com Leite’’, para falar sobre seu livro, ‘’A Não Concorrência dos Administradores das S.A’’.
ANIVERSARIANTES: Deborah Chistakus, Felipe Cabral, José Matutino Santos, José Múcio Monteiro, Luciana de Souza Leão, Paulo Dias de Alcântara e Thereza Lapa Carneiro de Albuquerque.