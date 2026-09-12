Museus de Pernambuco ganham tours virtuais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Cinco museus de Pernambuco já podem ser visitados virtualmente. A iniciativa, anunciada pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação integra o programa “Patrimônio de Pernambuco Digital”, que reúne 15 espaços culturais de todas as regiões do Estado, além das duas últimas edições da Fenearte. Quem quiser conhecer o Museu de Igarassu, o Museu da Abolição, o Museu da Fauna da Caatinga, o Museu Dom Helder Câmara e o Museu do Doce de Pesqueira poderá explorar virtualmente os ambientes

Bernardo Peixoto, Cleide Pimentel, Fernanda Casanova e Leandro Domingos na Semana de Gastronomia e Cultura Regional de Pernambuco, no Rio de Janeiro - Arquivo Pessoal

DECLARAÇÃO

A advogada Erika Ferraz assinou o pronunciamento do Instituto dos Advogados de Pernambuco sobre os recentes episódios envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Na manifestação, a entidade defende a apuração e o esclarecimento dos fatos, com eventual responsabilização caso sejam constatadas irregularidades, além de reforçar a importância da democracia.

CAMPANHAS

Grande especialista em Direito Eleitoral, o advogado Delmiro Campos tem acompanhado as campanhas de muitos candidatos nas eleições de outubro.

RECUSA

Gisele Bündchen revelou em entrevista à jornalista Steff Yotka que atualmente recusa 99% dos trabalhos que recebe. A modelo explicou que a decisão está ligada à nova fase de sua vida, na qual tem priorizado a família.

O professor Otávio Moraes comemorando idade nova em jantar com a esposa Eneida Moraes - Arquivo Pessoal

VINGANÇA

O famoso “vestido da vingança” usado pela Princesa Diana voltará a ser leiloado. Oferecido pela Sotheby’s em dezembro, tem estimativa entre R$ 765 mil e R$ 1,53 milhão. Antes do leilão, a peça fará uma turnê internacional.

REVISTA

Vale a pena ver na Netflix o documentário “The New Yorker: 100 Anos de História” Mostra os bastidores da redação daquela famosa revista, revelando os bastidores da produção de reportagens, da escolha das charges, de fatos e das reuniões criativas dos seus editores.

CAMPANHA

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, tem uma importante participação na campanha de Eduardo da Fonte ao Senado.

TURISMO

Porto de Galinhas recebe cerca de 1,2 milhão de turistas por ano, segundo pesquisa da Empetur. Entre os principais mercados emissores nacionais estão São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. No cenário internacional, Argentina, Uruguai, Chile, Portugal e Paraguai aparecem entre os destinos que mais enviam visitantes ao balneário pernambucano.

LIVROS

Antes visto como gasto, o livro tem sido encarado como investimento por boa parte dos brasileiros. Pesquisa da Serasa com o Instituto Opinion Box, mostra que 47% têm essa percepção. O levantamento também revela que 54% compraram ao menos um livro em 2025.

A atriz Bruna Rios, em recente evento - Andrea Franco/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: "A humanidade se divide em dois grupos: os que concordam comigo e os equivocados."

AMARO Filho faz palestra sobre Capiba, hoje, às 10h, no Instituto Arqueólogo, Histórico e Geográfico Pernambucano.

XAVI Hernandez, ex-jogador e ex-técnico do Barcelona, será o novo técnico da seleção da Holanda.

ALEXANDRE Barci de Moraes, filho do ministro Alexandre de Moraes e Viviane Barci, casa com Thais, no dia 26, na famosa Casa Fasano, em São Paulo.

TININHA da Fonte celebra a coleção “Travessia” Vivaz, para o início do verão da sua Movimento.

NA CAPA da Vogue Brasil, Kate Moss faz ensaio fotográfico em Trancoso, na Bahia.

ANIVERSARIANTES Bianka Carvalho, Carlos Porto, Fernando Wolfenson, Guilherme de Albuquerque Filho, Isa Pontual, Kátia Betmann, Luiz Antunes Filho, Maria Pimentel Bezerra, Mariana Pontual, Mércia Oiticica Turton, Newman Homrich, Pastor Eurico, Paulo Perazzo, Pedro Pita, Rejane Maranhão, Renata Machado Batista, Sílvio Pessoa Júnior e Sônia Rabelo.