Nupcial pernambucano no Norte de Portugal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Um importante nupcial leva muita gente do Recife hoje para Portugal. Às 16h, na Igreja do Mosteiro de São Simão da Junqueira, na Vila do Conde, pertinho da cidade do Porto, vão trocar o sim: Hugo, filho de Adriana e Alvarito Ferreira da Costa, e Thais, filha de Kleber Lopes Melo e Bianca Cristina Vieira dos Santos. Depois, noivos vão receber cumprimentos na casa grande da quinta da família Ferreira da Costa. Entre as presenças confirmadas Carmem Ferreira da Costa, Karla e Álvaro Dantas, Beto e Cacau Ferreira da Costa, Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti Filho, Eduarda Haeckel, Marcelo Vieira, Rui Silva, João Marinho, Teto Lundgren, Luciana Maranhão e Romero Dias.

No lançamento do seu livro "Jurisdição Constitucional Dialógica", no Palácio da Justiça, o advogado Guilherme Veiga e os desembargadores Alexandre Assunção e Eduardo Guilliod - Sheila Wanderley/Divulgação

ARCÁDIA

Não é correta a informação da coluna de ontem que a Arcádia Domingos Ferreira iria fechar as pontas. Na verdade, está fechada para a realização de obras que vão aumentar a capacidade da casa, com um projeto de Humberto Zirpoli, com detalhes sofisticados. Casa estará pronta para receber os muitos eventos agendados para o final do ano, no seu endereço de Boa Viagem.

HONRARIA

Em texto inspirado, o conselheiro e sócio do Clube Náutico Capibaribe, Paulo Monteiro, exaltou a brilhante trajetória de Ricardo Breno de Pontes Borges Rodrigues, conhecido como Cacá nos bastidores alvirrubros. A publicação celebra a decisão do Conselho Deliberativo, que concedeu por aclamação unânime, o cobiçado título de Presidente de Honra do Náutico para Cacá. Mais do que uma honraria, o gesto consagra uma vida inteira dedicada ao clube alvirrubro. Uma justa e emocionante reverência.

JANTAR

O Nannai Noronha promove hoje mais uma edição do “Harmonniza”, projeto que reúne grandes nomes da gastronomia em jantares especiais. O chef Thomas Troisgros é o convidado e vai assinar, junto com o chef Fernando Pavan, o jantar com cardápio exclusivo e harmonização de vinhos.

INFLUÊNCIA

Grazi Massafera foi apontada como a personalidade brasileira mais influente do país pela pesquisa MICZ (Most Influential Creators) 2026, realizada pelo Instituto Ipsos.

Tereza Permann e Sheila Campos, em recente evento - Arquivo Pessoal

RECORDAÇÃO

A trajetória e o legado de Raimundo Carrero serão temas da Sessão Saudade, na segunda-feira, da Academia Pernambucana de Letras. Estarão presentes Flávia Suassuna, Thiago Medeiros e Marilena Carrero.

LIBERDADE

Uma das temáticas que guiam o filme “Minha Melhor Amiga”, sucesso atual dos cinemas, é a liberdade e independência de poder tomar decisões e recalcular a rota da vida aos 50 anos. Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, com toda leveza e humor, tratam de temas sérios e super atuais. Um dos momentos mais emocionantes do filme acontece quando as próprias atrizes se emocionam e transbordam para além das personagens, em cenas com a viagem de carro e a homenagem ao humorista Paulo Gustavo, que faleceu em 2021.

A empresária Tati Veloso, em Frankfurt, na Alemanha - Arquivo Pessoal

FEIRA

A ONG Junior Achievement Pernambuco promove amanhã, na Rua da Aurora, a 23ª Feira de Miniempresas, com produtos criados por 100 estudantes de 26 escolas públicas de Pernambuco.

ELEIÇÃO

A cientista política Priscila Lapa vai participar de conversa com os alunos da Escola Vila Aprendiz, em Boa Viagem, sobre o processo eleitoral e a importância do primeiro voto.

PROIBIÇÃO

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, assinou decreto proibindo a publicidade de casas de apostas em bens e equipamentos do governo, inclusive os estádios Mineirão e Mineirinho, concedidos à iniciativa privada.

OS CHINESES

A invasão dos modelos chineses, tem diminuído em 25% a venda de carros brasileiros para a Argentina, principal mercado dos veículos produzidos no nosso país.