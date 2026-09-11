Nupcial pernambucano no Norte de Portugal
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Um importante nupcial leva muita gente do Recife hoje para Portugal. Às 16h, na Igreja do Mosteiro de São Simão da Junqueira, na Vila do Conde, pertinho da cidade do Porto, vão trocar o sim: Hugo, filho de Adriana e Alvarito Ferreira da Costa, e Thais, filha de Kleber Lopes Melo e Bianca Cristina Vieira dos Santos. Depois, noivos vão receber cumprimentos na casa grande da quinta da família Ferreira da Costa. Entre as presenças confirmadas Carmem Ferreira da Costa, Karla e Álvaro Dantas, Beto e Cacau Ferreira da Costa, Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti Filho, Eduarda Haeckel, Marcelo Vieira, Rui Silva, João Marinho, Teto Lundgren, Luciana Maranhão e Romero Dias.
ARCÁDIA
Não é correta a informação da coluna de ontem que a Arcádia Domingos Ferreira iria fechar as pontas. Na verdade, está fechada para a realização de obras que vão aumentar a capacidade da casa, com um projeto de Humberto Zirpoli, com detalhes sofisticados. Casa estará pronta para receber os muitos eventos agendados para o final do ano, no seu endereço de Boa Viagem.
HONRARIA
Em texto inspirado, o conselheiro e sócio do Clube Náutico Capibaribe, Paulo Monteiro, exaltou a brilhante trajetória de Ricardo Breno de Pontes Borges Rodrigues, conhecido como Cacá nos bastidores alvirrubros. A publicação celebra a decisão do Conselho Deliberativo, que concedeu por aclamação unânime, o cobiçado título de Presidente de Honra do Náutico para Cacá. Mais do que uma honraria, o gesto consagra uma vida inteira dedicada ao clube alvirrubro. Uma justa e emocionante reverência.
JANTAR
O Nannai Noronha promove hoje mais uma edição do “Harmonniza”, projeto que reúne grandes nomes da gastronomia em jantares especiais. O chef Thomas Troisgros é o convidado e vai assinar, junto com o chef Fernando Pavan, o jantar com cardápio exclusivo e harmonização de vinhos.
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INFLUÊNCIA
Grazi Massafera foi apontada como a personalidade brasileira mais influente do país pela pesquisa MICZ (Most Influential Creators) 2026, realizada pelo Instituto Ipsos.
RECORDAÇÃO
A trajetória e o legado de Raimundo Carrero serão temas da Sessão Saudade, na segunda-feira, da Academia Pernambucana de Letras. Estarão presentes Flávia Suassuna, Thiago Medeiros e Marilena Carrero.
LIBERDADE
Uma das temáticas que guiam o filme “Minha Melhor Amiga”, sucesso atual dos cinemas, é a liberdade e independência de poder tomar decisões e recalcular a rota da vida aos 50 anos. Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, com toda leveza e humor, tratam de temas sérios e super atuais. Um dos momentos mais emocionantes do filme acontece quando as próprias atrizes se emocionam e transbordam para além das personagens, em cenas com a viagem de carro e a homenagem ao humorista Paulo Gustavo, que faleceu em 2021.
FEIRA
A ONG Junior Achievement Pernambuco promove amanhã, na Rua da Aurora, a 23ª Feira de Miniempresas, com produtos criados por 100 estudantes de 26 escolas públicas de Pernambuco.
ELEIÇÃO
A cientista política Priscila Lapa vai participar de conversa com os alunos da Escola Vila Aprendiz, em Boa Viagem, sobre o processo eleitoral e a importância do primeiro voto.
PROIBIÇÃO
O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, assinou decreto proibindo a publicidade de casas de apostas em bens e equipamentos do governo, inclusive os estádios Mineirão e Mineirinho, concedidos à iniciativa privada.
OS CHINESES
A invasão dos modelos chineses, tem diminuído em 25% a venda de carros brasileiros para a Argentina, principal mercado dos veículos produzidos no nosso país.