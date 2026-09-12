Retrô inicia construção do estádio em Camaragibe
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Constantino Júnior, o Tininho, que foi presidente do Santa Cruz e diretor da Liga do Nordeste, assumiu a direção executiva do Retrô e vai dinamizar a agremiação, junto com presidente Laércio Guerra. O clube já tem um moderno centro de treinamento, com hotel que tem sido utilizado por equipes de outros estados que vem jogar o Recife. Ainda este ano, será iniciada a construção da arena do clube, em Camaragibe, ao lado do Camará Shopping.
NO VATICANO
Dom José Ruy, bispo de Caruaru, foi recebido pelo Papa Leão XIV, no Vaticano.
CIDADANIA
Guilhermina e Nelson Bezerra comandam hoje, na sede da Masterboi, em Dois Irmãos, a 10ª edição da Campanha de Doação de Sangue, em parceria com o Hemope. Meta é superar o ano passado, quando foram arrecadadas 210 bolsas de sangue.
NA TV JORNAL
O médico Eduardo Jorge é o entrevistado do programa “Joao Alberto na Jornal”, hoje, às 18h50, na TV Jornal. Fala da sua carreira médica como pediatra e como se tornou uma referência nacional em vacinas. Destaca os dois livros que lançou e dá dicas sobre vacinas que toda criança e todos os idosos deveriam tomar.
FILME
A Warner Pictures, em parceria com o Espaço Mktz, promove hoje e amanhã, no Vidya Studio, duas aulas de hot yoga inspiradas no filme “Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor” para convidadas.
JOIAS
Cris Lemos segue para Brasília para inaugurar loja no Partage Lago Sul, com proposta sustentável e integrada à natureza. Inauguração reunirá convidadas para passeio de catamarã no Lago Paranoá.
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CASAMENTO
Ana Hickmann e Edu Guedes sobem ao altar neste sábado, em cerimônia católica na Fazenda Casa Gialla, em Araras, no interior de São Paulo. A celebração, que oficializa a união do casal, reunirá cerca de 150 convidados.
DEFINIÇÃO
O presidente do STF, Edson Fachin, deve definir neste fim de semana como será o processo de votação da sessão da terça-feira, que analisará a abertura de investigações contra o ministro Alexandre de Moraes.
PROIBIÇÃO
O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, assinou decreto proibindo a publicidade de casas de apostas em bens e equipamentos do governo, inclusive os estádios Mineirão e Mineirinho, concedidos à iniciativa privada.
OS CHINESES
A invasão dos modelos chineses, tem diminuído em 25% a venda de carros brasileiros para a Argentina, principal mercado dos veículos produzidos no nosso país.