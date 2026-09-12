Retrô inicia construção do estádio em Camaragibe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Constantino Júnior, o Tininho, que foi presidente do Santa Cruz e diretor da Liga do Nordeste, assumiu a direção executiva do Retrô e vai dinamizar a agremiação, junto com presidente Laércio Guerra. O clube já tem um moderno centro de treinamento, com hotel que tem sido utilizado por equipes de outros estados que vem jogar o Recife. Ainda este ano, será iniciada a construção da arena do clube, em Camaragibe, ao lado do Camará Shopping.

Tânia Konrad e Arnóbio Araújo, no Famiglia Giuliano - Gleyson Ramos/Divulgação

NO VATICANO

Dom José Ruy, bispo de Caruaru, foi recebido pelo Papa Leão XIV, no Vaticano.

CIDADANIA

Guilhermina e Nelson Bezerra comandam hoje, na sede da Masterboi, em Dois Irmãos, a 10ª edição da Campanha de Doação de Sangue, em parceria com o Hemope. Meta é superar o ano passado, quando foram arrecadadas 210 bolsas de sangue.

Claudineia e Rui Silva, durante evento de casamento, ontem, na cidade do Porto, em Portugal - Arquivo Pessoal

NA TV JORNAL

O médico Eduardo Jorge é o entrevistado do programa “Joao Alberto na Jornal”, hoje, às 18h50, na TV Jornal. Fala da sua carreira médica como pediatra e como se tornou uma referência nacional em vacinas. Destaca os dois livros que lançou e dá dicas sobre vacinas que toda criança e todos os idosos deveriam tomar.

FILME

A Warner Pictures, em parceria com o Espaço Mktz, promove hoje e amanhã, no Vidya Studio, duas aulas de hot yoga inspiradas no filme “Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor” para convidadas.

JOIAS

Cris Lemos segue para Brasília para inaugurar loja no Partage Lago Sul, com proposta sustentável e integrada à natureza. Inauguração reunirá convidadas para passeio de catamarã no Lago Paranoá.

Priscila Senna, que se apresenta hoje no Rock in Rio - Divulgação

CASAMENTO

Ana Hickmann e Edu Guedes sobem ao altar neste sábado, em cerimônia católica na Fazenda Casa Gialla, em Araras, no interior de São Paulo. A celebração, que oficializa a união do casal, reunirá cerca de 150 convidados.

DEFINIÇÃO

O presidente do STF, Edson Fachin, deve definir neste fim de semana como será o processo de votação da sessão da terça-feira, que analisará a abertura de investigações contra o ministro Alexandre de Moraes.

PROIBIÇÃO

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, assinou decreto proibindo a publicidade de casas de apostas em bens e equipamentos do governo, inclusive os estádios Mineirão e Mineirinho, concedidos à iniciativa privada.

OS CHINESES

A invasão dos modelos chineses, tem diminuído em 25% a venda de carros brasileiros para a Argentina, principal mercado dos veículos produzidos no nosso país.