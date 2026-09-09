Faculdade de Direito com obras de acessibilidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O reitor Alfredo Gomes assinou contrato com uma empresa de engenharia para a realização de obras para acessibilidade da Faculdade de Direito do Recife, no valor de R$ 1,1 milhão. Serão realizadas obras de adequação de rampas, de banheiros e de parapeitos do edifício, entre outras. Obras devem estar prontas no início do ano letivo de 2027.

Os advogados Gustavo Brito Alves Freire e Ingrid Zanella, em evento na OAB de Pernambuco - Arquivo Pessoal

EM PORTUGAL

Serginho Cavalcanti segue para a cidade do Porto, em Portugal. Vai prestigiar, sexta-feira, o nupcial de Hugo, filho de Adriana e Alvarito Ferreira da Costa, e Thais, filha de Kleber Lopes Melo e Bianca Cristina Vieira dos Santos, na cidade de vila do Conde.

BRAVO

A Editora Abril decidiu voltar a lançar edição imprensa da revista “Bravo”, referência do jornalismo cultural, que tinha desde 2013 apenas versão digital. Edição que volta ao retorno tem homenagem a Cazuza, na sua matéria de capa.

HOMENAGEM

Nossa colega Ana Maria Miranda está entre os profissionais que serão homenageados pelo Vozes do Jornalismo Uninassau. Receberá o reconhecimento na categoria Digital Portal, em celebração aos nomes que contribuem para o jornalismo no Recife.

SETE MINUTOS

Robert Pattinson foi ovacionado por sete minutos no Festival de Veneza pelo novo filme Primetime, onde interpreta o apresentador Chris Hansen, conhecido pelo programa investigativo To Catch a Predator. O longa acompanha a ascensão do jornalista na televisão e a crise que se instala na sua vida pessoal.

Vanessa Andrade e Francisco Cunha, em encontro no Porto Digital - Arquivo Pessoal

MANSÃO

Travis Kelce, astro da NFL e marido de Taylor Swift, comprou uma mansão à beira do Lago Erie, em Ohio, por R$ 27,3 milhões. Construída em 1895 e totalmente reformada, tem oito quartos.

DEBATES

Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes participam de debates sexta-feira. Pela manhã, na rádio Cidade de Caruaru e à noite, o debate será na TV Nova apenas com João Campos e Raquel Lyra.

ROMANCE

Roberto Feith, que teve uma longa carreira como repórter e produtor de televisão e depois como editor de livros da poderosa Editora Objetiva. Agora, aos 73 anos, está lançando seu primeiro livro, o romance “Filhos da Mãe Gentil.”

Ana Petribú com modelo da sua coleção "Solare" - Arquivo Pessoal

MULTA

Uma coisa totalmente sem sentido no Brasil é a multa ao eleitor que não vota nem justifica a ausência; R$ 3,51. Não paga nem a passagem do ônibus do eleitor que utiliza o transporte coletivo.

PROPAGANDA

As bets que dominam a publicidade na camisa dos clubes brasileiros, encontrou um concorrente. A “Fatal Fans” plataforma de conteúdo erótico, passou a patrocinar o Corinthians, até dezembro de 2027. Vai pagar ao clube R$ 22 milhões.