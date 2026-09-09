Mais conforto para passageiros da TAP

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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A TAP lançou ontem nos seus voos internacionais, inclusive o Recife-Lisboa, seus novos kits de amenidades da Coleção “The Blaze”, disponíveis aos passageiros da Classe Executiva e Econômica Prime. foram criados usando materiais recicláveis em parceria com as marcas portuguesas Pé de Meia e 8950, e têm como objetivo melhorar a experiência de viagem dos clientes. Os produtos de cuidados pessoais inspiram-se nas paisagens, aromas e identidade portuguesas. Já as meias foram desenvolvidas para serem confortáveis, funcionais e com design atemporal, inspiradas na tradição têxtil portuguesa.

Liana Gama, Luciana, Juliana e Daniela Bacelar, Ana Moura e Maria Carolina Simon em recente casamento na Europa - Arquivo Pessoal

LANÇAMENTO

Nosso mundo jurídico tem encontro marcado, hoje das 17h às 19h, no salão nobre do Palácio da Justiça, para o lançamento do livro “Jurisdição Constitucional Dialógica”, do advogado Guilherme Veiga. Obra tem prefácio do ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal.

REPUBLICANOS

Sílvio Costa Filho, presidente do diretório estadual do Republicanos, revela que o partido oficializou 26 candidatos a deputado federal, inclusive ele, e 40 a deputado estadual. Sua expectativa é eleger de três a quatro federais e quatro estaduais.

HUB PLURAL

Alfredo Junior, CEO do Hub Plural comanda a inauguração da 9º unidade do espaço, na Avenida Agamenon Magalhães que ocupa 1.800 m² no dia 17 de setembro, às18h.

Luciano Siqueira recebe Luciana Santos, na comemoração do seu aniversário - Arquivo Pessoal

PESQUISA

O Datafolha divulga na sexta-feira nova pesquisa de intenção de coto para governador e senador de Pernambuco.

PRÊMIO

O brasileiro Miguel Gandelman, filho do saxofonista Leo Gandelman, ganhou o Emmy de Melhor Direção Musical, pelo show de Bad Bunny no intervalo do “Super Bowl”. Não foi uma vitória isolada: a apresentação de apenas 14 minutos conquistou as sete categorias às quais estava indicada, incluindo direção, coreografia, iluminação, som e trabalho de câmeras.

DIVERSIDADE

A 25ª Parada da Diversidade de Pernambuco acontece domingo pela manhã, no Parque Dona Lindu. A volta do desfile dos trios elétricos, na avenida Boa Viagem, só volta na edição do próximo ano.

Eda Rocha recebe César Santos no jantar no "Zen" em que comemorou idade nova - Gleyson Ramos/Divulgação

EM CUBA

Com as restrições que Cuba tem, inviabilizando quase que totalmente o turismo, a rede hoteleira espanhola Meliá decidiu deixar de operar totalmente os 34 hotéis que tinha no país. Numa das minhas idas a Cuba fiquei em hotéis Meliá, de cinco estrelas, em Havana e Varadero.

LIVROS

Antes visto como gasto, o livro tem sido encarado como investimento por boa parte dos brasileiros. Pesquisa da Serasa com o Instituto Opinion Box, mostra que 47% têm essa percepção. O levantamento também revela que 54% compraram ao menos um livro em 2025.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O fanatismo e a inteligência nunca moraram na mesma casa.” (Ariano Suassuna)

O CABANGA realiza coletiva de imprensa hoje para anunciar os detalhes da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha.

SERÁ amanhã o lançamento da coleção de Verão de Bruna Paz no Rio de Janeiro.

COM recentes perdas milionárias, a Lojas Americanas completa hoje 97 anos.

A obra do designer Sérgio Rodrigues estarão no centro da próxima edição do Casa Talks, no dia 17 de setembro.

É IMPRESSIONANTE a poluição visual que as bandeiras dos candidatos provocam nas cidades.

ANIVERSÁRIOS Cynara Zanatta Valentini, Eduardo Henrique, Eduardo Malheiros, Gizeneide Berenstein, Isabela Coutinho, Joandira Arraes, Jurandir Pires Galdino Filho, Lino Perrelli, Luiz Helvécio, Marina Cantarelli Novaes, Múcio Magalhães, Paula Guimarães, Rejane de Andrade Lima, Ruy Soares Barbosa, Sílvia Hinrichsen, Socorro Carrilho, Stephen Barlow e Tom Uchoa.