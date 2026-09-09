Mais conforto para passageiros da TAP
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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A TAP lançou ontem nos seus voos internacionais, inclusive o Recife-Lisboa, seus novos kits de amenidades da Coleção “The Blaze”, disponíveis aos passageiros da Classe Executiva e Econômica Prime. foram criados usando materiais recicláveis em parceria com as marcas portuguesas Pé de Meia e 8950, e têm como objetivo melhorar a experiência de viagem dos clientes. Os produtos de cuidados pessoais inspiram-se nas paisagens, aromas e identidade portuguesas. Já as meias foram desenvolvidas para serem confortáveis, funcionais e com design atemporal, inspiradas na tradição têxtil portuguesa.
LANÇAMENTO
Nosso mundo jurídico tem encontro marcado, hoje das 17h às 19h, no salão nobre do Palácio da Justiça, para o lançamento do livro “Jurisdição Constitucional Dialógica”, do advogado Guilherme Veiga. Obra tem prefácio do ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal.
REPUBLICANOS
Sílvio Costa Filho, presidente do diretório estadual do Republicanos, revela que o partido oficializou 26 candidatos a deputado federal, inclusive ele, e 40 a deputado estadual. Sua expectativa é eleger de três a quatro federais e quatro estaduais.
HUB PLURAL
Alfredo Junior, CEO do Hub Plural comanda a inauguração da 9º unidade do espaço, na Avenida Agamenon Magalhães que ocupa 1.800 m² no dia 17 de setembro, às18h.
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PESQUISA
O Datafolha divulga na sexta-feira nova pesquisa de intenção de coto para governador e senador de Pernambuco.
PRÊMIO
O brasileiro Miguel Gandelman, filho do saxofonista Leo Gandelman, ganhou o Emmy de Melhor Direção Musical, pelo show de Bad Bunny no intervalo do “Super Bowl”. Não foi uma vitória isolada: a apresentação de apenas 14 minutos conquistou as sete categorias às quais estava indicada, incluindo direção, coreografia, iluminação, som e trabalho de câmeras.
DIVERSIDADE
A 25ª Parada da Diversidade de Pernambuco acontece domingo pela manhã, no Parque Dona Lindu. A volta do desfile dos trios elétricos, na avenida Boa Viagem, só volta na edição do próximo ano.
EM CUBA
Com as restrições que Cuba tem, inviabilizando quase que totalmente o turismo, a rede hoteleira espanhola Meliá decidiu deixar de operar totalmente os 34 hotéis que tinha no país. Numa das minhas idas a Cuba fiquei em hotéis Meliá, de cinco estrelas, em Havana e Varadero.
LIVROS
Antes visto como gasto, o livro tem sido encarado como investimento por boa parte dos brasileiros. Pesquisa da Serasa com o Instituto Opinion Box, mostra que 47% têm essa percepção. O levantamento também revela que 54% compraram ao menos um livro em 2025.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “O fanatismo e a inteligência nunca moraram na mesma casa.” (Ariano Suassuna)
O CABANGA realiza coletiva de imprensa hoje para anunciar os detalhes da Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha.
SERÁ amanhã o lançamento da coleção de Verão de Bruna Paz no Rio de Janeiro.
COM recentes perdas milionárias, a Lojas Americanas completa hoje 97 anos.
A obra do designer Sérgio Rodrigues estarão no centro da próxima edição do Casa Talks, no dia 17 de setembro.
É IMPRESSIONANTE a poluição visual que as bandeiras dos candidatos provocam nas cidades.
ANIVERSÁRIOS Cynara Zanatta Valentini, Eduardo Henrique, Eduardo Malheiros, Gizeneide Berenstein, Isabela Coutinho, Joandira Arraes, Jurandir Pires Galdino Filho, Lino Perrelli, Luiz Helvécio, Marina Cantarelli Novaes, Múcio Magalhães, Paula Guimarães, Rejane de Andrade Lima, Ruy Soares Barbosa, Sílvia Hinrichsen, Socorro Carrilho, Stephen Barlow e Tom Uchoa.