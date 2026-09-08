Festa de Vitória Régia será lançada em jantar
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A Festa da Vitória Régia, que acontecerá entre os dias 6 e 8 de novembro, na Praça de Casa Forte, terá pré-lançamento, em jantar solidário amanhã, às 20h, na Usina Dois Irmãos. Os chefs César Santos, Rapha Vasconcelos e Claudemir Barros vão assinar o cardápio do evento, que terá renda destinada à Casa da Criança Marcelo Asfora. Encontro também vai iniciar as comemorações em torno do centenário de nascimento de Ariano Suassuna, com a exposição “Coração Armorial-Diálogos de Sol e Tinta’, organizada pelo neto do escritor, João Suassuna.
MISS MUNDO
O Concurso Miss Mundo 2026, transmitido pelo SBT, aconteceu no final de semana, no Vietnã. A vencedora foi Joheirry Mola, representante da República Dominicana. Elisabeth Reynés da Espanha ficou em segundo lugar e Elisabeth Reynés da Malásia , em terceiro. A mineira Gabriela Botelho, que representou o Brasil, ficou entre as 12 semifinalistas do concurso que teve 111 candidatas.
APOIO
Tabata Amaral deixou sua campanha de reeleição a deputada federal em São Paulo e veio participar de eventos da campanha do marido, João Campos, a governador de Pernambuco.
SEM CHAPÉU
No seu pronunciamento no Dia da Pátria, o presidente Lula apareceu sem chapéu, que se tornou peça obrigatória por orientação médica. Inclusive ele aparece com chapéu na imagem na Urna Eletrônica.
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CONVOCAÇÃO
Zé Lucas, do Cruzeiro, ex-Sport, está sendo apontado como um nome a aparecer na convocação que Carlo Ancelotti fará amanhã, da seleção brasileira para os amistosos com a Austrália e Índia.
PESQUISA
Mundo político espera com expectativa o resultado da pesquisa Quaest, para governador e senador de Pernambuco que será divulgada hoje.
ECONOMIA
Um dos grandes economistas pernambucanos, revelou ontem que a política de gastança do governo Lula, está trazendo sérios problemas ao Brasil. Os recordes de inadimplência, endividamento das pessoas e número imenso de pedidos de recuperação judicial, inclusive de empresas tradicionais.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “O ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, hoje de bem com a vida e os bolsos cheios de grana, se consideram semi-deuses perfeitos, castos e puros.” (José Paulo Cavalcanti Filho)
- A EX-PAQUITA Andréa Sorvetão é candidata a deputada federal em São Paulo, pelo PDC.
- ANIMAÇÃO super comentada este ano, "Toy Story 5" já tem data para chegar ao streaming: dia 23 de setembro, no Disney+.
- HOJE é o Dia Nacional da Alfabetização.
- A PARTIR de quinta-feira, até o dia 16, acontecerá a Semana do Cinema em todo Brasil.
- FAZ sucesso o chá da tarde do Famiglia Giuliano, sob o comando do chef Rico de Lira.
ANIVERSARIANTES Amadeu Dias, Ana Elizabeth Vieira, Carla Nejaim Moraes, Clodoaldo Torres, Eneida Souza, Helena Ribemboim, Marlene Carneiro e Vera Montezuma.