Festa de Vitória Régia será lançada em jantar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Festa da Vitória Régia, que acontecerá entre os dias 6 e 8 de novembro, na Praça de Casa Forte, terá pré-lançamento, em jantar solidário amanhã, às 20h, na Usina Dois Irmãos. Os chefs César Santos, Rapha Vasconcelos e Claudemir Barros vão assinar o cardápio do evento, que terá renda destinada à Casa da Criança Marcelo Asfora. Encontro também vai iniciar as comemorações em torno do centenário de nascimento de Ariano Suassuna, com a exposição “Coração Armorial-Diálogos de Sol e Tinta’, organizada pelo neto do escritor, João Suassuna.

No palanque oficial, no desfile de ontem, o desembargador Francisco Bandeira de Mello, o general Carlos Machado, o deputado Eduardo da Fonte e o brigadeiro Marcello Lobão Schiavo - Arquivo Pessoal

MISS MUNDO

O Concurso Miss Mundo 2026, transmitido pelo SBT, aconteceu no final de semana, no Vietnã. A vencedora foi Joheirry Mola, representante da República Dominicana. Elisabeth Reynés da Espanha ficou em segundo lugar e Elisabeth Reynés da Malásia , em terceiro. A mineira Gabriela Botelho, que representou o Brasil, ficou entre as 12 semifinalistas do concurso que teve 111 candidatas.

APOIO

Tabata Amaral deixou sua campanha de reeleição a deputada federal em São Paulo e veio participar de eventos da campanha do marido, João Campos, a governador de Pernambuco.

SEM CHAPÉU

No seu pronunciamento no Dia da Pátria, o presidente Lula apareceu sem chapéu, que se tornou peça obrigatória por orientação médica. Inclusive ele aparece com chapéu na imagem na Urna Eletrônica.

Na sua posse na presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco, Helena Martins recebe Tarciso Sousa Bonfim - Gleber Nova/Divulgação

CONVOCAÇÃO

Zé Lucas, do Cruzeiro, ex-Sport, está sendo apontado como um nome a aparecer na convocação que Carlo Ancelotti fará amanhã, da seleção brasileira para os amistosos com a Austrália e Índia.

PESQUISA

Mundo político espera com expectativa o resultado da pesquisa Quaest, para governador e senador de Pernambuco que será divulgada hoje.

Joheirry Mola Dominguez, da República Dominicana, Miss Mundo 2026 - Arquivo Pessoal

ECONOMIA

Um dos grandes economistas pernambucanos, revelou ontem que a política de gastança do governo Lula, está trazendo sérios problemas ao Brasil. Os recordes de inadimplência, endividamento das pessoas e número imenso de pedidos de recuperação judicial, inclusive de empresas tradicionais.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, hoje de bem com a vida e os bolsos cheios de grana, se consideram semi-deuses perfeitos, castos e puros.” (José Paulo Cavalcanti Filho)

A EX-PAQUITA Andréa Sorvetão é candidata a deputada federal em São Paulo, pelo PDC.

ANIMAÇÃO super comentada este ano, "Toy Story 5" já tem data para chegar ao streaming: dia 23 de setembro, no Disney+.

HOJE é o Dia Nacional da Alfabetização.

A PARTIR de quinta-feira, até o dia 16, acontecerá a Semana do Cinema em todo Brasil.

FAZ sucesso o chá da tarde do Famiglia Giuliano, sob o comando do chef Rico de Lira.

ANIVERSARIANTES Amadeu Dias, Ana Elizabeth Vieira, Carla Nejaim Moraes, Clodoaldo Torres, Eneida Souza, Helena Ribemboim, Marlene Carneiro e Vera Montezuma.