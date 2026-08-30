Recife está sem voos para os Estados Unidos
Os destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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O turismo de Pernambuco tem comemorado o aumento dos voos internacionais no Aeroporto dos Guararapes para Madri, Porto, Lisboa, Cabo Verde, Buenos Aires e Montevidéu. Nossa cidade já teve voos diretos para Londres, Paris, Bruxelas e Barcelona. Faltam principalmente opções para os Estados Unidos. A Azul, que tinha voos para Orlando e Fort Lauderdale, somente volta com a ligação com Orlando em dezembro. Os passageiros são obrigados a desconfortáveis conexões no Rio de Janeiro, Manaus, Salvador ou São Paulo. É bom lembrar que o Recife já teve voos diretos para Nova York, Miami, Orlando, Chicago, Geórgia, Dallas e Los Angeles.
A CAPA
José Paulo Cavalcanti já escolheu a capa, um belíssimo trabalho, do seu novo livro “Conversa de ½ minuto”, que lança ainda neste ano. Já tem lançamentos confirmados no Recife, Brasília e Rio de Janeiro.
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GELADINHOS
O Brasil tem atualmente mais de 11 mil empresas no setor de sorvetes e gelatos, que juntas faturam R$ 14 bilhões por ano.
CRIANÇA CIDADÃ
João Targino revela que a Orquestra Criança Cidadã fará concerto terça-feira, no Santa Isabel. Vai ser conduzido por dois maestros, Jadson Dias e Rafael Dommar. Solista será o jovem trombonista Isaque de Andrade Ferreira, que faz parte da orquestra.
A JOIA
Léo Pinheiro assina a joia que a vice-governadora Priscila Krause usa e chama atenção: tem o mapa de Pernambuco com um pingente do Divino Espírito Santo.
PROFISSÃO
O ator Marcelo Antony, que brilhou em várias novelas, revelou que hoje atua como consultor imobiliário, corretor de imóveis e se autointitula diplomata civil.
RECORDISTAS MUNDIAIS
Alison dos Santos, que bateu o recorde mundial dos 400m com barreiras, é o quinto brasileiro a superar recordes do mundo no atletismo. Os outros foram Adhemar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio e João Carlos de Oliveira, no salto triplo, e Ronaldo da Costa, na Maratona.
CAFEZINHO
O Solo Brewing, no Recife, está entre as cafeterias que concorrem ao reconhecimento de uma das melhores do Brasil pelo The Best Coffee Shops.
HISTÓRIA
O tradicional Buffet França, referência em grandes eventos de São Paulo, fechou em 2020, com a crise da Pandemia do Coronavírus. A marca, porém, se reinventou como buffet volante, sem endereço fixo, e voltou a atuar em grandes eventos.
PLANOS
De volta ao teatro, Regina Duarte foi questionada sobre um possível retorno às novelas: “Eu não quero roubar esse tempo do que me sobra, do que me resta de vida daqui pra frente. Não, novela é barra pesada”, afirmou.