Recife está sem voos para os Estados Unidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O turismo de Pernambuco tem comemorado o aumento dos voos internacionais no Aeroporto dos Guararapes para Madri, Porto, Lisboa, Cabo Verde, Buenos Aires e Montevidéu. Nossa cidade já teve voos diretos para Londres, Paris, Bruxelas e Barcelona. Faltam principalmente opções para os Estados Unidos. A Azul, que tinha voos para Orlando e Fort Lauderdale, somente volta com a ligação com Orlando em dezembro. Os passageiros são obrigados a desconfortáveis conexões no Rio de Janeiro, Manaus, Salvador ou São Paulo. É bom lembrar que o Recife já teve voos diretos para Nova York, Miami, Orlando, Chicago, Geórgia, Dallas e Los Angeles.

Sandra Paes Barreto, com muitos projetos para a Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco Justiça de Pernambuco - Gleyson Ramos/Divulgação

Lourdes e Renata Brennand, em evento no Instituto Ricardo Brennand - Fernando Machado/Divulgação

O superintendente Vladimir Melo recebe Matheus Souto Maior, presidente do Sport, no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação - JC IMAGEM

A CAPA

José Paulo Cavalcanti já escolheu a capa, um belíssimo trabalho, do seu novo livro “Conversa de ½ minuto”, que lança ainda neste ano. Já tem lançamentos confirmados no Recife, Brasília e Rio de Janeiro.

GELADINHOS

O Brasil tem atualmente mais de 11 mil empresas no setor de sorvetes e gelatos, que juntas faturam R$ 14 bilhões por ano.

CRIANÇA CIDADÃ

João Targino revela que a Orquestra Criança Cidadã fará concerto terça-feira, no Santa Isabel. Vai ser conduzido por dois maestros, Jadson Dias e Rafael Dommar. Solista será o jovem trombonista Isaque de Andrade Ferreira, que faz parte da orquestra.

A JOIA

Léo Pinheiro assina a joia que a vice-governadora Priscila Krause usa e chama atenção: tem o mapa de Pernambuco com um pingente do Divino Espírito Santo.

PROFISSÃO

O ator Marcelo Antony, que brilhou em várias novelas, revelou que hoje atua como consultor imobiliário, corretor de imóveis e se autointitula diplomata civil.

RECORDISTAS MUNDIAIS

Alison dos Santos, que bateu o recorde mundial dos 400m com barreiras, é o quinto brasileiro a superar recordes do mundo no atletismo. Os outros foram Adhemar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio e João Carlos de Oliveira, no salto triplo, e Ronaldo da Costa, na Maratona.

CAFEZINHO

O Solo Brewing, no Recife, está entre as cafeterias que concorrem ao reconhecimento de uma das melhores do Brasil pelo The Best Coffee Shops.

HISTÓRIA

O tradicional Buffet França, referência em grandes eventos de São Paulo, fechou em 2020, com a crise da Pandemia do Coronavírus. A marca, porém, se reinventou como buffet volante, sem endereço fixo, e voltou a atuar em grandes eventos.

PLANOS

De volta ao teatro, Regina Duarte foi questionada sobre um possível retorno às novelas: “Eu não quero roubar esse tempo do que me sobra, do que me resta de vida daqui pra frente. Não, novela é barra pesada”, afirmou.