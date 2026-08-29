Presidente do Sport faz revelações na TV Jornal
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O entrevistado do programa “João Alberto na Jornal” hoje, às 18h50, na TV Jornal, será Matheus Souto Maior, presidente do Sport. Faz importantes revelações sobre a situação financeira do rubro-negro, da divulgação da auditoria que está sendo feita, da transformação do estádio da Ilha do Retiro em uma arena multifuncional, das reformas no centro de treinamento e revelará se será candidato à reeleição, em dezembro.
LIVRO
O procurador-geral do Recife, Pedro Pontes, junto com os procuradores do município Bruno Cunha e Gustavo Machado, lançam, terça-feira, o livro ‘’Entre a Constituição e a Cidade – 80 anos da Procuradoria do Município do Recife’’. Prefácio é do advogado-geral da União, Jorge Messias.
SEIS MÃOS
O chef Biba Fernandes comanda jantar a seis mãos no Chiwake, dia 18 de setembro. Vai dividir a cozinha com os chefes Alexandre Sharin, do Rio Grande do Sul, e Don Fabrizio, da Bahia.
INAUGURAÇÃO
O Studio Kohler by Antonino, voltado para arquitetos e designers, foi inaugurado, na Imbiribeira, com a presença do fundador do grupo, Brunno Antonino.
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JANTAR
Marcelo Kayath, ex-presidente do Credit Suisse no Brasil, ofereceu ontem jantar a Flávio Bolsonaro, reunindo lideranças do mercado financeiro. Ele é um nome apontado para o Ministério da Fazenda, caso o senador seja eleito presidente.
DOM HELDER
A Arquidiocese de Olinda e Recife realiza, amanhã, Missa para assinalar os 27 anos da morte de Dom Helder Câmara. Às 9h, na Catedral de São Salvador do Mundo, no Alto da Sé, em Olinda.
NORUEGA
Faleceu ontem o rei norueguês Harald V, aos 89 anos, em Oslo. O monarca, que estava internado desde 17 de agosto, no trono desde 1991, era o mais velho dos monarcas europeus e ficou conhecido por defender uma monarquia mais moderna e aberta.
PRIMEIRA INFÂNCIA
Ranilson Ramos representou o Tribunal de Contas de Pernambuco no 3º Encontro Nacional da Primeira Infância, em Goiânia. Ele participou como debatedor de um dos painéis do evento, que reuniu autoridades e especialistas de todo o país.
PARABÉNS
A jornalista Maju Coutinho anunciou que está esperando o primeiro filho. Compartilhou a notícia nas redes sociais, ao lado do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura.
REFÚGIO
O ator Tarcísio Filho, de 62 anos, assumiu o comando da Fazenda São Marcos, em Aurora do Pará, propriedade rural construída pelos pais, os atores Tarcísio Meira e Gloria Menezes, ao longo de décadas.