Presidente do Sport faz revelações na TV Jornal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O entrevistado do programa “João Alberto na Jornal” hoje, às 18h50, na TV Jornal, será Matheus Souto Maior, presidente do Sport. Faz importantes revelações sobre a situação financeira do rubro-negro, da divulgação da auditoria que está sendo feita, da transformação do estádio da Ilha do Retiro em uma arena multifuncional, das reformas no centro de treinamento e revelará se será candidato à reeleição, em dezembro.

Vitória, filha de Rogério e Andréa Lins, na sua belíssima festa de 15 anos, no Instituto Ricardo Brennand - Arquivo Pessoal

LIVRO

O procurador-geral do Recife, Pedro Pontes, junto com os procuradores do município Bruno Cunha e Gustavo Machado, lançam, terça-feira, o livro ‘’Entre a Constituição e a Cidade – 80 anos da Procuradoria do Município do Recife’’. Prefácio é do advogado-geral da União, Jorge Messias.

SEIS MÃOS

O chef Biba Fernandes comanda jantar a seis mãos no Chiwake, dia 18 de setembro. Vai dividir a cozinha com os chefes Alexandre Sharin, do Rio Grande do Sul, e Don Fabrizio, da Bahia.

Kátia Brant, brilho na nossa gastropediatria - Sheila Wanderley/Divulgação

INAUGURAÇÃO

O Studio Kohler by Antonino, voltado para arquitetos e designers, foi inaugurado, na Imbiribeira, com a presença do fundador do grupo, Brunno Antonino.

No lançamento do livro ''Jurisdição Constitucional Dialógica", o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal e o desembargador pernambucano Jones Figueiredo - Arquivo Pessoal

JANTAR

Marcelo Kayath, ex-presidente do Credit Suisse no Brasil, ofereceu ontem jantar a Flávio Bolsonaro, reunindo lideranças do mercado financeiro. Ele é um nome apontado para o Ministério da Fazenda, caso o senador seja eleito presidente.

DOM HELDER

A Arquidiocese de Olinda e Recife realiza, amanhã, Missa para assinalar os 27 anos da morte de Dom Helder Câmara. Às 9h, na Catedral de São Salvador do Mundo, no Alto da Sé, em Olinda.

NORUEGA

Faleceu ontem o rei norueguês Harald V, aos 89 anos, em Oslo. O monarca, que estava internado desde 17 de agosto, no trono desde 1991, era o mais velho dos monarcas europeus e ficou conhecido por defender uma monarquia mais moderna e aberta.

PRIMEIRA INFÂNCIA

Ranilson Ramos representou o Tribunal de Contas de Pernambuco no 3º Encontro Nacional da Primeira Infância, em Goiânia. Ele participou como debatedor de um dos painéis do evento, que reuniu autoridades e especialistas de todo o país.

PARABÉNS

A jornalista Maju Coutinho anunciou que está esperando o primeiro filho. Compartilhou a notícia nas redes sociais, ao lado do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura.

REFÚGIO

O ator Tarcísio Filho, de 62 anos, assumiu o comando da Fazenda São Marcos, em Aurora do Pará, propriedade rural construída pelos pais, os atores Tarcísio Meira e Gloria Menezes, ao longo de décadas.