Grupo Lide lança prêmio para líderes empresariais
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O Lide Pernambuco lançou o Prêmio Líderes Regionais de Pernambuco, que terá sua primeira edição no dia 4 de dezembro, no Mar Hotel, marcando os 15 anos de atuação da entidade no Estado. A premiação vai reconhecer lideranças de destaque em 12 setores da economia, além das categorias Empresário do Ano, Empresária do Ano e Jovem Empresário do Ano.
NO MIRAGE
René e Mirna Pontes e Maria e Luís Guilherme Pontes receberam o general Carlos Machado e a esposa Ecília, comandante militar do Nordeste, e Sheila Wanderley, para categorizado jantar assinado pelo chef César Santos, no belíssimo restaurante Mirage do Atlante Plaza.
HOMENAGEM
Amanhã, às 15h, a Academia Pernambucana de Letras promove homenagem ao jornalista Homero Fonseca. O acadêmico George Cabral vai palestrar sobre o derradeiro livro de Homero: “Jornais em Guerra: o Papel da Imprensa na Confederação do Equador”.
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PESAR
Lamentado o falecimento ontem do ex-deputado estadual e médico Garibaldi Gurgel, cujo velório foi no lobby da Assembleia Legislativa.
EVENTO
Fez um sucesso, ontem, o “SelectUSA Every Day”, evento da Embaixada e do Consulado dos Estados Unidos voltado a empresas interessadas em expansão para o mercado norte-americano. Entre os que marcaram presença: Cecília Chaves, Paulo Veloso e Igor Tavares.
ENCONTRO
Paulo Câmara recebeu, na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza, os economistas Tânia Bacelar e Jorge Jatobá, da Ceplan Consultoria, que participaram de workshop sobre desenvolvimento do Nordeste até 2040. Os dois foram seus professores no curso de Economia da UFPE.
ESCULTURAS
Aposentado da URB, Paulo Costa passa a dedicar tempo integral à sua oficina de esculturas.
NA ACADEMIA
Hoje, às 17h30, os violonistas Antony Rafael, João Paulo Pessoa e Marcos Allourchard fazem concerto na Academia Pernambucana de Letras, no repertório, apenas compositores da América Latina, com destaque para Heitor Villa-Lobos.
PEDIDO
O presidente Lula pediu a Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que se reúna com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. É para tentar reduzir o clima de atritos entre os dois, que piorou muito com as revelações de mensagens da investigação sobre Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "A solidão não é a ausência de pessoas; é a ausência de si mesmo." (José Paulo Cavalcanti Filho)
AMANHÃ, acontece a Corrida da Juventude do Instituto JCPM.
REMBRANDT Júnior está de volta à Globo Pernambuco após três anos. A partir de setembro, reassume as transmissões de futebol.
DANIEL Coelho, candidato a deputado federal, instalou comitê eleitoral em forma de circo, na Avenida Antônio de Goes.
HOJE é o Dia do vinho Cabernet Sauvignon.
GABRIELA Maranhão entre os galeristas que prestigiaram nova exposição da Galeria Base de São Paulo.
ANIVERSARIANTES
Ana Elizabeth de Souza, Carlos André Magalhães, Concita Freire, Cristianne Catel, Danielle Ribeiro Erasmo Lira Cavalcanti, Fernanda Furtado Leitão, Henrique Queiroz, Micheline Batista, Pedro Ivo Moura, Roberto Corrêa de Oliveira e Wedja Pires.