Grupo Lide lança prêmio para líderes empresariais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O Lide Pernambuco lançou o Prêmio Líderes Regionais de Pernambuco, que terá sua primeira edição no dia 4 de dezembro, no Mar Hotel, marcando os 15 anos de atuação da entidade no Estado. A premiação vai reconhecer lideranças de destaque em 12 setores da economia, além das categorias Empresário do Ano, Empresária do Ano e Jovem Empresário do Ano.

Casais Luís Guilherme e Maria Pontes, Carlos e Ecília Machado e René e Mirna Pontes, no "Mirage", do Atlante Plaza - Sheila Wanderley/Divulgação

A advogada Vanessa Larocerie, que comemora aniversário, hoje na sua casa de campo, em Gravatá - Dayvison Nunes/Divulgação

NO MIRAGE

René e Mirna Pontes e Maria e Luís Guilherme Pontes receberam o general Carlos Machado e a esposa Ecília, comandante militar do Nordeste, e Sheila Wanderley, para categorizado jantar assinado pelo chef César Santos, no belíssimo restaurante Mirage do Atlante Plaza.

HOMENAGEM

Amanhã, às 15h, a Academia Pernambucana de Letras promove homenagem ao jornalista Homero Fonseca. O acadêmico George Cabral vai palestrar sobre o derradeiro livro de Homero: “Jornais em Guerra: o Papel da Imprensa na Confederação do Equador”.

Rui Silva recebe no Ruizito, João Silva, dono do famoso restaurante "O Gaveto", em Portugal - Arquivo Pessoal

PESAR

Lamentado o falecimento ontem do ex-deputado estadual e médico Garibaldi Gurgel, cujo velório foi no lobby da Assembleia Legislativa.

EVENTO

Fez um sucesso, ontem, o “SelectUSA Every Day”, evento da Embaixada e do Consulado dos Estados Unidos voltado a empresas interessadas em expansão para o mercado norte-americano. Entre os que marcaram presença: Cecília Chaves, Paulo Veloso e Igor Tavares.

ENCONTRO

Paulo Câmara recebeu, na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza, os economistas Tânia Bacelar e Jorge Jatobá, da Ceplan Consultoria, que participaram de workshop sobre desenvolvimento do Nordeste até 2040. Os dois foram seus professores no curso de Economia da UFPE.

ESCULTURAS

Aposentado da URB, Paulo Costa passa a dedicar tempo integral à sua oficina de esculturas.

NA ACADEMIA

Hoje, às 17h30, os violonistas Antony Rafael, João Paulo Pessoa e Marcos Allourchard fazem concerto na Academia Pernambucana de Letras, no repertório, apenas compositores da América Latina, com destaque para Heitor Villa-Lobos.

PEDIDO

O presidente Lula pediu a Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que se reúna com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. É para tentar reduzir o clima de atritos entre os dois, que piorou muito com as revelações de mensagens da investigação sobre Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "A solidão não é a ausência de pessoas; é a ausência de si mesmo." (José Paulo Cavalcanti Filho)

AMANHÃ, acontece a Corrida da Juventude do Instituto JCPM.

REMBRANDT Júnior está de volta à Globo Pernambuco após três anos. A partir de setembro, reassume as transmissões de futebol.

DANIEL Coelho, candidato a deputado federal, instalou comitê eleitoral em forma de circo, na Avenida Antônio de Goes.

HOJE é o Dia do vinho Cabernet Sauvignon.

GABRIELA Maranhão entre os galeristas que prestigiaram nova exposição da Galeria Base de São Paulo.

ANIVERSARIANTES

Ana Elizabeth de Souza, Carlos André Magalhães, Concita Freire, Cristianne Catel, Danielle Ribeiro Erasmo Lira Cavalcanti, Fernanda Furtado Leitão, Henrique Queiroz, Micheline Batista, Pedro Ivo Moura, Roberto Corrêa de Oliveira e Wedja Pires.