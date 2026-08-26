O Mirage será o edifício mais alto da nossa cidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A Moura Dubeux está concluindo o edifício mais alto do Recife, O Mirage, na Estrada do Arraial, tem 150 metros de altura, com três andares de garagem, 42 pavimentos, com 84 apartamentos, dois por andar. Rooftop com “wine deck”, fitness, com piscina de fundo infinito e aquecida. Tem heliponto e cinco elevadores de alta velocidade. Terá vários serviços, inclusive completa área de lazer. Pela sua grandiosidade, pode ser visto de várias partes da cidade.

PESAR

O mundo político e social de Pernambuco lamenta o falecimento de Socorro Ramos, ex-primeira-dama do Estado. Esposa do ex-governador e ex-presidente da Alepe José Ramos, ela era admirada pela discrição e pela atuação ao lado do marido na vida pública.

RECONHECIMENTO

Nelson Bezerra recebeu o Prêmio da Deloitte, em nome da Masterboi, durante prestigiada cerimônia que reuniu empresários de todo o Brasil. Pelo quarto ano consecutivo, a empresa foi reconhecida entre as Empresas com Melhor Gestão.

TRUFAS NEGRAS

O Lotti Cucina promove, de segunda-feira ao dia 3 de setembro, a primeira edição do Festival de Trufas Negras, comandado pelos chefs Cláudio Savitar e Dani Buzzi. Um evento de gastronomia sofisticada.

LANÇAMENTO

Finalista do Prêmio Jabuti 2025, a escritora pernambucana Laís Araruna de Aquino lança o livro “As sessões” domingo na Livraria do Jardim.

VERÃO

A nova coleção de verão da Bruna Paz Brand. Será lançada sexta-feira no Recife e no dia 9 de setembro, no Rio de Janeiro.

SABATINA

Igor Maciel e Romoaldo de Souza comandam sabatina com Marília Arraes, candidata ao Senado, que lidera todas as pesquisas, hoje, às 9h, no programa “Passando a Limpo”, na Rádio Jornal.

ELAS

A “Lança Perfume!” comemora seus 20 anos com uma celebração especial no RioMar hoje, reunindo nosso mundo feminino.

HOMENAGEM

Amigos e colegas se reuniram no salão nobre da Justiça Federal de Pernambuco, ontem, para homenagear o juiz federal Ubiratan de Couto Maurício pelos 35 anos de serviços à Justiça Federal.

LIVRO

Giselle Freitas, executiva da área comercial, lança o livro ”O Capacitismo Entre Nós”, baseado na sua história de vida.