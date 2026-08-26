O Mirage será o edifício mais alto da nossa cidade
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A Moura Dubeux está concluindo o edifício mais alto do Recife, O Mirage, na Estrada do Arraial, tem 150 metros de altura, com três andares de garagem, 42 pavimentos, com 84 apartamentos, dois por andar. Rooftop com “wine deck”, fitness, com piscina de fundo infinito e aquecida. Tem heliponto e cinco elevadores de alta velocidade. Terá vários serviços, inclusive completa área de lazer. Pela sua grandiosidade, pode ser visto de várias partes da cidade.
PESAR
O mundo político e social de Pernambuco lamenta o falecimento de Socorro Ramos, ex-primeira-dama do Estado. Esposa do ex-governador e ex-presidente da Alepe José Ramos, ela era admirada pela discrição e pela atuação ao lado do marido na vida pública.
RECONHECIMENTO
Nelson Bezerra recebeu o Prêmio da Deloitte, em nome da Masterboi, durante prestigiada cerimônia que reuniu empresários de todo o Brasil. Pelo quarto ano consecutivo, a empresa foi reconhecida entre as Empresas com Melhor Gestão.
TRUFAS NEGRAS
O Lotti Cucina promove, de segunda-feira ao dia 3 de setembro, a primeira edição do Festival de Trufas Negras, comandado pelos chefs Cláudio Savitar e Dani Buzzi. Um evento de gastronomia sofisticada.
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LANÇAMENTO
Finalista do Prêmio Jabuti 2025, a escritora pernambucana Laís Araruna de Aquino lança o livro “As sessões” domingo na Livraria do Jardim.
VERÃO
A nova coleção de verão da Bruna Paz Brand. Será lançada sexta-feira no Recife e no dia 9 de setembro, no Rio de Janeiro.
SABATINA
Igor Maciel e Romoaldo de Souza comandam sabatina com Marília Arraes, candidata ao Senado, que lidera todas as pesquisas, hoje, às 9h, no programa “Passando a Limpo”, na Rádio Jornal.
ELAS
A “Lança Perfume!” comemora seus 20 anos com uma celebração especial no RioMar hoje, reunindo nosso mundo feminino.
HOMENAGEM
Amigos e colegas se reuniram no salão nobre da Justiça Federal de Pernambuco, ontem, para homenagear o juiz federal Ubiratan de Couto Maurício pelos 35 anos de serviços à Justiça Federal.
LIVRO
Giselle Freitas, executiva da área comercial, lança o livro ”O Capacitismo Entre Nós”, baseado na sua história de vida.