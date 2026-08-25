Justiça proibiu várias ações de campanha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Algumas ações da campanha eleitoral que fizeram muito sucesso no passado foram proibidas pela Justiça Eleitoral. Como os showmícios que os políticos reuniam multidões nos seus eventos de campanha com a participação de cantores famosos. Os outdoors, ainda usados na pré-campanha, foram abolidos. Finalmente, a pintura de muros em locais de grande visibilidade, que proporcionavam renda extra aos donos dos imóveis com aqueles muros.

Na comemoração dos seus 80 anos, na Pousada Quatro Cantos, Marcus Aurélio Reis, com a esposa Graça Didier - Gleyson Ramos/Divulgação

André e Patrícia Peixoto e Eduardo e Camila Tiburtius, em festa no Village de Porto de Galinhas - Sheila Wanderley/Divulgação

Fernanda Pessoa ao receber a Medalha Joaquim Nabuco na Alepe - Renato Ramos/JC

DIA DO SOLDADO

O general Carlos Machado, comandante militar do Nordeste, preside hoje, às 19h, no Quartel General da instituição, no Curado, solenidade militar comemorativa ao Dia do Soldado, com entrega de medalhas e personalidades do nosso estado.

JUVENTUDE

Luís Felipe Tiburtius comemorou o aniversário, recebendo os amigos para final de semana no Hotel Village, de Porto de Galinhas. A programação foi comandada pelos seus pais, Camila e Eduardo Tiburtius.

COCHILO

O momento do debate dos presidenciáveis na Band, domingo, foi o longo cochilo do candidato a vice-presidente, Gilberto Kassab, na plateia, flagrado por vários fotógrafos.

FUTEBOL

Depois de 10 anos, comandado por Pep Guardiola, o Manchester City estreou na Premier League, com uma vitória no último minuto, contra o Bournemouth. Foi a estreia do novo técnico, o italiano Enzo Maresca, que era do Chelsea.

SAPATOS

Rebeka Guerra inaugura nova loja no Recife da sua Piazza no dia 3 de setembro. Até o fim do ano abre novas unidades em João Pessoa, São Roque e Brasília.

ESPANHA

Fernando de Mello Freyre, Francisco Cunha, Margarida Cantarelli, Marcelo Casseb, Eduardo Cesar Maia, Jairo Martins e George Félix vão ministrar as mesas redondas e a abertura do Seminário “Gilberto Freyre e Miguel de Cervantes: Uma Ponte entre Dois Mundos”, hoje, no Instituto Cervantes.

DOCUMENTÁRIO

Estreia hoje, no Universal+, “Elis & Eu”, documentário de André Buchatsky que revisita a trajetória de Elis Regina pelo olhar do filho, João Marcello Bôscoli.

LACOSTE

São Paulo ganhou o primeiro Café Lacoste da América Latina, no Shopping Cidade Jardim. Tem referências ao universo do tênis, com cafés, viennoiseries, bebidas autorais e sobremesas inspiradas na clássica camisa polo.

COMUNICAÇÃO

A jornalista Inês Calado, do setor de estratégias de conteúdo do Grupo JCPM, participa de evento em São Paulo, com os principais profissionais da área do Brasil.