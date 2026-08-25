Justiça proibiu várias ações de campanha
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Algumas ações da campanha eleitoral que fizeram muito sucesso no passado foram proibidas pela Justiça Eleitoral. Como os showmícios que os políticos reuniam multidões nos seus eventos de campanha com a participação de cantores famosos. Os outdoors, ainda usados na pré-campanha, foram abolidos. Finalmente, a pintura de muros em locais de grande visibilidade, que proporcionavam renda extra aos donos dos imóveis com aqueles muros.
DIA DO SOLDADO
O general Carlos Machado, comandante militar do Nordeste, preside hoje, às 19h, no Quartel General da instituição, no Curado, solenidade militar comemorativa ao Dia do Soldado, com entrega de medalhas e personalidades do nosso estado.
JUVENTUDE
Luís Felipe Tiburtius comemorou o aniversário, recebendo os amigos para final de semana no Hotel Village, de Porto de Galinhas. A programação foi comandada pelos seus pais, Camila e Eduardo Tiburtius.
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COCHILO
O momento do debate dos presidenciáveis na Band, domingo, foi o longo cochilo do candidato a vice-presidente, Gilberto Kassab, na plateia, flagrado por vários fotógrafos.
FUTEBOL
Depois de 10 anos, comandado por Pep Guardiola, o Manchester City estreou na Premier League, com uma vitória no último minuto, contra o Bournemouth. Foi a estreia do novo técnico, o italiano Enzo Maresca, que era do Chelsea.
SAPATOS
Rebeka Guerra inaugura nova loja no Recife da sua Piazza no dia 3 de setembro. Até o fim do ano abre novas unidades em João Pessoa, São Roque e Brasília.
ESPANHA
Fernando de Mello Freyre, Francisco Cunha, Margarida Cantarelli, Marcelo Casseb, Eduardo Cesar Maia, Jairo Martins e George Félix vão ministrar as mesas redondas e a abertura do Seminário “Gilberto Freyre e Miguel de Cervantes: Uma Ponte entre Dois Mundos”, hoje, no Instituto Cervantes.
DOCUMENTÁRIO
Estreia hoje, no Universal+, “Elis & Eu”, documentário de André Buchatsky que revisita a trajetória de Elis Regina pelo olhar do filho, João Marcello Bôscoli.
LACOSTE
São Paulo ganhou o primeiro Café Lacoste da América Latina, no Shopping Cidade Jardim. Tem referências ao universo do tênis, com cafés, viennoiseries, bebidas autorais e sobremesas inspiradas na clássica camisa polo.
COMUNICAÇÃO
A jornalista Inês Calado, do setor de estratégias de conteúdo do Grupo JCPM, participa de evento em São Paulo, com os principais profissionais da área do Brasil.