O Clube Português vai eleger novos dirigentes
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Hoje, teremos Assembleia Geral eleitoral para escolha dos novos dirigentes dos poderes do Clube Português, para o biênio 2026/2028, sem disputa, com chapa única. A Mesa da Assembleia será presidida por Eduardo Pinto com João Bravo Filho na vice-presidência. O Conselho Fiscal será comandado por Joaquim Francisco de Souza, Jorge Barbosa e Luiz Carlos Cavalcanti. O Conselho Deliberativo será presidido por Marcelo Villocq com Marco Camaroti na vice e Antônio Carlos Lyra e Tomaz Correia como secretários.
PRESENTE
Armando Monteiro Bisneto compartilhou um presente que recebeu: uma réplica do primeiro navio abastecido por etanol no Brasil, no Porto de Santos. Espera que em breve operações como essa sejam realizadas no Porto de Suape.
DESTAQUE
A galerista Lúcia Santos participa amanhã da cerimônia de entrega do Prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte 2026, no Teatro Antunes Filho, em São Paulo. A sua Amparo 60 foi a vencedora na categoria Destaques Regionais.
POLÍTICA
Uma curiosidade deste momento de eleição: mesmo após o fim do prazo para registro das candidaturas, chapas ao Senado ainda podem sofrer mudanças. Em caso de renúncia de um suplente, a substituição pode ocorrer até 14 de setembro, mantendo abertas as negociações políticas durante o início da campanha.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
TRANSPARÊNCIA
O desembargador Fernando Cerqueira participou, em Brasília, da divulgação do Ranking da Transparência do Poder Judiciário 2026. Pela primeira vez, o TRE-PE alcançou 100% de cumprimento dos requisitos da avaliação, que mede a transparência dos tribunais brasileiros.
TRABALHO
A Geração Z parece estar mudando a relação com o trabalho remoto. Segundo levantamento da Gallup, apenas 23% dos profissionais dessa faixa etária preferem o modelo totalmente remoto.
MODA MASCULINA
Referência na moda masculina, o estilista Ricardo Almeida, que tem inclusive loja no RioMar, comemorou os 30 anos do seu primeiro desfile, em 1996, no Morumbi Fashion, lançando sua coleção de verão, “Raízes, em evento no Hotel Rosewwod, em São Paulo.
FILMES
Acontece de amanhã a domingo o II Noturno - Festival Internacional de Cinema do Recife, no Cinema da Fundação e Cinema São Luiz, com uma programação com atividades, mostras e oficinas.
DADOS
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplicou multas que somam R$ 153,7 milhões à ByteDance Brasil Tecnologia, responsável pelo TikTok no Brasil. A punição está relacionada a infrações envolvendo perfis de crianças e adolescentes.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.” (Carlos Drummond de Andrade)
- O SHOW “Infinito Samba”, de Diogo Nogueira, será sexta-feira, no Teatro Guararapes.
- O TEATRO do Parque celebrou ontem 111 anos de história. Importante destacar sua requalificação, em 2020, que devolveu seu glamour.
- ALOK, que se apresenta amanhã no Recife, completa hoje 35 anos.
- A PINTURA de Mayssa Leão ganhou espaço especial na “Animale” do RioMar.
- PUAMA Dantas curte dias em Nice, na França.
ANIVERSARIANTES Ana Celina Queiroz Freitas, Ana Cristina Andrade, Cristina Moraes, Deborah Lucena Markman, Diogo Viana, Gileno Machado Guimarães Filho, João José Amaral Amorim, Maria Inez Diniz de Medeiros, Ricardo Maranhão Filho, Roberto Pandolfi e Sílvia Góes Crivellare.