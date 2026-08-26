O Clube Português vai eleger novos dirigentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Hoje, teremos Assembleia Geral eleitoral para escolha dos novos dirigentes dos poderes do Clube Português, para o biênio 2026/2028, sem disputa, com chapa única. A Mesa da Assembleia será presidida por Eduardo Pinto com João Bravo Filho na vice-presidência. O Conselho Fiscal será comandado por Joaquim Francisco de Souza, Jorge Barbosa e Luiz Carlos Cavalcanti. O Conselho Deliberativo será presidido por Marcelo Villocq com Marco Camaroti na vice e Antônio Carlos Lyra e Tomaz Correia como secretários.

Ricardo Lustosa e Álvaro Dantas em evento promovido pelo Grupo de Executivos do Recife - Gleyson Ramos/Divulgação

PRESENTE

Armando Monteiro Bisneto compartilhou um presente que recebeu: uma réplica do primeiro navio abastecido por etanol no Brasil, no Porto de Santos. Espera que em breve operações como essa sejam realizadas no Porto de Suape.

DESTAQUE

A galerista Lúcia Santos participa amanhã da cerimônia de entrega do Prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte 2026, no Teatro Antunes Filho, em São Paulo. A sua Amparo 60 foi a vencedora na categoria Destaques Regionais.

POLÍTICA

Uma curiosidade deste momento de eleição: mesmo após o fim do prazo para registro das candidaturas, chapas ao Senado ainda podem sofrer mudanças. Em caso de renúncia de um suplente, a substituição pode ocorrer até 14 de setembro, mantendo abertas as negociações políticas durante o início da campanha.

Amanda Moraes, presidente da Associação dos Procuradores de Pernambuco, e o vice-presidente Paulo Loyo, na comemoração do Dia do Procurador - Arquivo Pessoal

TRANSPARÊNCIA

O desembargador Fernando Cerqueira participou, em Brasília, da divulgação do Ranking da Transparência do Poder Judiciário 2026. Pela primeira vez, o TRE-PE alcançou 100% de cumprimento dos requisitos da avaliação, que mede a transparência dos tribunais brasileiros.

TRABALHO

A Geração Z parece estar mudando a relação com o trabalho remoto. Segundo levantamento da Gallup, apenas 23% dos profissionais dessa faixa etária preferem o modelo totalmente remoto.

MODA MASCULINA

Referência na moda masculina, o estilista Ricardo Almeida, que tem inclusive loja no RioMar, comemorou os 30 anos do seu primeiro desfile, em 1996, no Morumbi Fashion, lançando sua coleção de verão, “Raízes, em evento no Hotel Rosewwod, em São Paulo.

FILMES

Acontece de amanhã a domingo o II Noturno - Festival Internacional de Cinema do Recife, no Cinema da Fundação e Cinema São Luiz, com uma programação com atividades, mostras e oficinas.

DADOS

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplicou multas que somam R$ 153,7 milhões à ByteDance Brasil Tecnologia, responsável pelo TikTok no Brasil. A punição está relacionada a infrações envolvendo perfis de crianças e adolescentes.

Os professores da UFPE Marcondes Lima, Maria Aída Barroso e Sérgio Dias estão na produção da ópera "Il Campanello", que será apresentada de 3 a 6 de setembro no Santa Isabel - Lucas Emanuel/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.” (Carlos Drummond de Andrade)

O SHOW “Infinito Samba”, de Diogo Nogueira, será sexta-feira, no Teatro Guararapes.

O TEATRO do Parque celebrou ontem 111 anos de história. Importante destacar sua requalificação, em 2020, que devolveu seu glamour.

ALOK, que se apresenta amanhã no Recife, completa hoje 35 anos.

A PINTURA de Mayssa Leão ganhou espaço especial na “Animale” do RioMar.

PUAMA Dantas curte dias em Nice, na França.

ANIVERSARIANTES Ana Celina Queiroz Freitas, Ana Cristina Andrade, Cristina Moraes, Deborah Lucena Markman, Diogo Viana, Gileno Machado Guimarães Filho, João José Amaral Amorim, Maria Inez Diniz de Medeiros, Ricardo Maranhão Filho, Roberto Pandolfi e Sílvia Góes Crivellare.