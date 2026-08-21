A comemoração do niver de Jarbas Vasconcelos
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Os 84 anos do ex-governador Jarbas Vasconcelos foram comemorados por um grupo de amigos, ontem, no “Debate”, seu escritório político na Ilha do Leite. Entre os que estiveram Lá, Lúcia Pontes, Teresa Dueire, João Braga, José Arlindo Soares, Berta Maia, Fernando Dueire. Jarbas Filho ajudava a receber.
PRESTÍGIO
Marisa Moura Rabelo comandou o lançamento da nova coleção da Marie Mercie. Ela revelou que a prioridade é sempre criar peças atemporais que, mesmo trazendo novos elementos, preservem o DNA da grife. A loja, que ganhou clima especial com um charmoso coquetel.
DOUTORADO
O publicitário Thiago Diniz defende hoje, sua tese de doutorado em Comunicação, pela UFPE. Destaca como a imprensa brasileira participou da construção da imagem dos Estados Unidos durante as eleições presidenciais de 2020.
CINEMA
As atrizes Ingrid Guimarães e Mônica Martelli vieram para o RioMar Recife participar da primeira pré-estreia nacional do filme “Minha Melhor Amiga”, que chega aos cinemas no dia 3 de setembro.
VERMELHO
Mônica disse que sempre vai de vermelho para as pré-estreias dos filmes que ela participa, pois é uma cor de sorte. Além disso, a dupla relatou que começou a turnê aqui porque é uma cidade que gosta muito de comédia.
PROIBIÇÃO
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por unanimidade, impedir Pablo Marçal de acessar o fundo eleitoral e de participar da propaganda eleitoral no rádio e na TV. A medida atende a um pedido do Ministério Público Eleitoral e vale até o julgamento do registro de candidatura.
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NA MÚSICA
As Casas Bahia, que entraram em recuperação judicial, com uma dívida de R$ 17 milhões, foi destaque numa famosa música de Chico César “Mama África”, lançada em 1995. Eis o texto: A minha mãe / É mãe solteira / E tem que fazer mamadeira / Todo dia / Além de trabalhar / Como empacotadeira / Nas Casas Bahia.
COPA
Pernambuco será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027. O estado receberá sete partidas do torneio, que estreia dia 24 de junho, no Maracanã.
GINÁSTICA
A classificação antecipada da seleção brasileira de ginástica rítmica para os Jogos de Los Angeles 2028 mudou o planejamento. Pela primeira vez desde 2011, atletas e comissão técnica terão férias. Em 2027, o foco será exclusivamente a preparação para a Olimpíada.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Política em Brasília é como nuvem: você olha agora e está de um jeito; olha daqui a pouco e ela já mudou completamente de forma." (Romoaldo de Souza)
- MUITA expectativa em torno da pesquisa Datafolha que será revelada hoje, sobre os candidatos a governador e senador.
- A PROCURADORIA Geral do Estado de Pernambuco completou 36 anos de fundação.
- ELBA Ramalho reuniu amigos na sua casa, para comemorar os 75 anos. Entre os que estavam lá, Alceu Valença, Lucy Alves e Lúcia Veríssimo.
- O VEREADOR Samuel Salazar lançou a campanha para sua candidatura a deputado federal.
- UM LIVRO muito bom é “O Exercício da Incerteza”, livro de memórias do famoso médico e escritor Drauzio Varella.
ANIVERSARIANTES Alexandre Nader, Ana Maria Cortizo, Antônio Rosa Borges, Bertheanne Carneiro Leão, Bóris Wolfenson, Eduardo Napoleão, Ida Cristina Souza Leão, Luciana Régis, Manoel Nunes Neto, Mirella Martins, Rodrigo Carvalheira, Sílvio Beltrão, Tereza Maria Amorim, Valdemir Baldissera e Valéria Dantas.