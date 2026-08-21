A comemoração do niver de Jarbas Vasconcelos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os 84 anos do ex-governador Jarbas Vasconcelos foram comemorados por um grupo de amigos, ontem, no “Debate”, seu escritório político na Ilha do Leite. Entre os que estiveram Lá, Lúcia Pontes, Teresa Dueire, João Braga, José Arlindo Soares, Berta Maia, Fernando Dueire. Jarbas Filho ajudava a receber.

A governadora Raquel Lyra, com os jornalistas Igor Maciel, Natalia Ribeiro e Fernando Castilho - JAILTON JR./JC IMAGEM

PRESTÍGIO

Marisa Moura Rabelo comandou o lançamento da nova coleção da Marie Mercie. Ela revelou que a prioridade é sempre criar peças atemporais que, mesmo trazendo novos elementos, preservem o DNA da grife. A loja, que ganhou clima especial com um charmoso coquetel.

DOUTORADO

O publicitário Thiago Diniz defende hoje, sua tese de doutorado em Comunicação, pela UFPE. Destaca como a imprensa brasileira participou da construção da imagem dos Estados Unidos durante as eleições presidenciais de 2020.

CINEMA

As atrizes Ingrid Guimarães e Mônica Martelli vieram para o RioMar Recife participar da primeira pré-estreia nacional do filme “Minha Melhor Amiga”, que chega aos cinemas no dia 3 de setembro.

VERMELHO

Mônica disse que sempre vai de vermelho para as pré-estreias dos filmes que ela participa, pois é uma cor de sorte. Além disso, a dupla relatou que começou a turnê aqui porque é uma cidade que gosta muito de comédia.

Marisa e Paulo Rabelo em evento da Marie Mercié - Sheila Wanderley/Divulgação

PROIBIÇÃO

O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por unanimidade, impedir Pablo Marçal de acessar o fundo eleitoral e de participar da propaganda eleitoral no rádio e na TV. A medida atende a um pedido do Ministério Público Eleitoral e vale até o julgamento do registro de candidatura.

NA MÚSICA

As Casas Bahia, que entraram em recuperação judicial, com uma dívida de R$ 17 milhões, foi destaque numa famosa música de Chico César “Mama África”, lançada em 1995. Eis o texto: A minha mãe / É mãe solteira / E tem que fazer mamadeira / Todo dia / Além de trabalhar / Como empacotadeira / Nas Casas Bahia.

COPA

Pernambuco será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027. O estado receberá sete partidas do torneio, que estreia dia 24 de junho, no Maracanã.

GINÁSTICA

A classificação antecipada da seleção brasileira de ginástica rítmica para os Jogos de Los Angeles 2028 mudou o planejamento. Pela primeira vez desde 2011, atletas e comissão técnica terão férias. Em 2027, o foco será exclusivamente a preparação para a Olimpíada.

A querida Mirella Martins, aniversariante de hoje - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Política em Brasília é como nuvem: você olha agora e está de um jeito; olha daqui a pouco e ela já mudou completamente de forma." (Romoaldo de Souza)

MUITA expectativa em torno da pesquisa Datafolha que será revelada hoje, sobre os candidatos a governador e senador.

A PROCURADORIA Geral do Estado de Pernambuco completou 36 anos de fundação.

ELBA Ramalho reuniu amigos na sua casa, para comemorar os 75 anos. Entre os que estavam lá, Alceu Valença, Lucy Alves e Lúcia Veríssimo.

O VEREADOR Samuel Salazar lançou a campanha para sua candidatura a deputado federal.

UM LIVRO muito bom é “O Exercício da Incerteza”, livro de memórias do famoso médico e escritor Drauzio Varella.

ANIVERSARIANTES Alexandre Nader, Ana Maria Cortizo, Antônio Rosa Borges, Bertheanne Carneiro Leão, Bóris Wolfenson, Eduardo Napoleão, Ida Cristina Souza Leão, Luciana Régis, Manoel Nunes Neto, Mirella Martins, Rodrigo Carvalheira, Sílvio Beltrão, Tereza Maria Amorim, Valdemir Baldissera e Valéria Dantas.