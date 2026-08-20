A propaganda eleitoral tem regras duras de mensagens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A advogada Diana Câmara, especialista em Direito Eleitoral, destaca as regras para o impulsionamento de propaganda eleitoral nas Eleições Gerais. Candidatos, partidos e seus representantes podem utilizar a ferramenta, desde que respeitem a legislação, enquanto eleitores e apoiadores, como pessoas físicas, não podem pagar para impulsionar conteúdos de candidatos.

Emilie Lesclaux, Kleber Mendonça Filho, Hermila Guedes e Cleodon Coelho no Prêmio Grande Otelo - Arquivo Pessoal

Ao receber o título sócio benemérito do Náutico, o desembargador Gabriel Cavalcanti, com o filho Gabriel Neto, Waldir Bitu e Maviael Souza - Arquivo Pessoal

Ronan e Juliana Lacerda, no Batizado do filho Davi, com Viviane e Homero Lacerda - Arquivo Pessoal

SABATINA

A governadora Raquel Lyra encerra hoje a série de sabatinas dos candidatos a governador, na TV Jornal/Rádio Jornal. Programa vai ao ar das 10h45 às 12h, comandado por Natalia Ribeiro, Igor Maciel e Fernando Castilho.

BATIZADO

Davi, filho de Ronan e Juliana Lacerda e neto de Homero e Viviane Lacerda, foi batizado pelo padre Marcelo Melo, na histórica Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

ESMAPE

Na celebração dos 39 anos da Escola da Magistratura de Pernambuco, o presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello, destacou sua própria experiência nos 20 anos de Tribunal acompanhando a evolução da instituição. Para ele, a trajetória é marcada por uma cultura de excelência e pela busca constante de aprimoramento.

RECONHECIMENTO

Renata Cavalcanti celebra o Certificado Mérito Legislativo que seu filho, Cristiano, recebeu da Assembleia Legislativa de Pernambuco por conquistar a medalha de ouro na Olimpíada Pernambucana de Química.

FILANTROPIA

A superintendente do IMIP, Tereza Campos, participou do Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília, o principal do setor filantrópico sobre gestão e inovação no SUS. No evento teve encontros com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

ANIVERSÁRIO

Inaugurada em 20 de agosto de 1932, a Escola de Belas Artes de Pernambuco completa hoje 94 anos. Inicialmente, oferecia os cursos de Arquitetura, Escultura e Pintura. Anos depois, em 1958, os cursos de Música e Teatro (ou Arte Dramática) entraram nesta lista.

HOMENAGEM

A solenidade de posse das novas procuradoras de Justiça do Ministério Público de Pernambuco foi marcada pela homenagem a Rosa Carvalheira, promovida ao cargo e, na sequência, aposentada.

COMITÊ

Maurício Rands, candidato a deputado federal, inaugura seu comitê eleitoral, hoje na Agamenon Magalhães.

PONTO FINAL

Nova mudança no Corpo Diplomático de Pernambuco. A cônsul da China, Lan Heping, deixa o Consulado do Recife e segue para outra missão em Pequim.