A propaganda eleitoral tem regras duras de mensagens
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A advogada Diana Câmara, especialista em Direito Eleitoral, destaca as regras para o impulsionamento de propaganda eleitoral nas Eleições Gerais. Candidatos, partidos e seus representantes podem utilizar a ferramenta, desde que respeitem a legislação, enquanto eleitores e apoiadores, como pessoas físicas, não podem pagar para impulsionar conteúdos de candidatos.
SABATINA
A governadora Raquel Lyra encerra hoje a série de sabatinas dos candidatos a governador, na TV Jornal/Rádio Jornal. Programa vai ao ar das 10h45 às 12h, comandado por Natalia Ribeiro, Igor Maciel e Fernando Castilho.
BATIZADO
Davi, filho de Ronan e Juliana Lacerda e neto de Homero e Viviane Lacerda, foi batizado pelo padre Marcelo Melo, na histórica Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
ESMAPE
Na celebração dos 39 anos da Escola da Magistratura de Pernambuco, o presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello, destacou sua própria experiência nos 20 anos de Tribunal acompanhando a evolução da instituição. Para ele, a trajetória é marcada por uma cultura de excelência e pela busca constante de aprimoramento.
RECONHECIMENTO
Renata Cavalcanti celebra o Certificado Mérito Legislativo que seu filho, Cristiano, recebeu da Assembleia Legislativa de Pernambuco por conquistar a medalha de ouro na Olimpíada Pernambucana de Química.
FILANTROPIA
A superintendente do IMIP, Tereza Campos, participou do Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília, o principal do setor filantrópico sobre gestão e inovação no SUS. No evento teve encontros com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
ANIVERSÁRIO
Inaugurada em 20 de agosto de 1932, a Escola de Belas Artes de Pernambuco completa hoje 94 anos. Inicialmente, oferecia os cursos de Arquitetura, Escultura e Pintura. Anos depois, em 1958, os cursos de Música e Teatro (ou Arte Dramática) entraram nesta lista.
HOMENAGEM
A solenidade de posse das novas procuradoras de Justiça do Ministério Público de Pernambuco foi marcada pela homenagem a Rosa Carvalheira, promovida ao cargo e, na sequência, aposentada.
COMITÊ
Maurício Rands, candidato a deputado federal, inaugura seu comitê eleitoral, hoje na Agamenon Magalhães.
PONTO FINAL
Nova mudança no Corpo Diplomático de Pernambuco. A cônsul da China, Lan Heping, deixa o Consulado do Recife e segue para outra missão em Pequim.