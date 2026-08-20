Produtos coreanos de beleza estão em alta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Produtos de beleza coreanos viraram tendência entre as brasileiras, com produtos como shot de retinal e tônicos redutores de poros ganhando espaço nas rotinas de cuidados com a pele. O movimento acompanha a chegada de novas marcas ao país. Em 2025, as exportações de cosméticos da Coréia do Sul para o Brasil bateram recorde de US$ 54 milhões. Muitos dermatologistas e influenciadoras estão publicando vídeos sobre o uso do produto.

Luciana Vitalino, Marthina Brandt e Karla Dantas em recente evento - Arquivo Pessoal

EXCLUSIVO

Os advogados Fábio Santiago e Breno Carrilho reúnem 35 convidados do mundo empresarial, em parceria com a Moura Dubeux, para almoço, hoje no restaurante Solar do Douro, no JCPM Trade Center. Vão anunciar novidades mercado corporativo, como o pagamento dividido e o futuro da jornada de trabalho nas empresas.

DESPEDIDA

O cônsul da França em Pernambuco, Serge Gás, que deixa o cargo segunda-feira, se despede dos amigos esta noite, no Café Suzette, no Derby.

FASHION

Luciane Bonorino comanda a primeira loja no Recife da grife “Twenty Four Seven”. A marca de moda feminina casal chic foi criada por Raphael Sahyoun em São Paulo e tem 23 lojas próprias e mais de 100 pontos de venda no país.

Ana Paula Vilaça e Fábio Acioli na abertura do restaurante Cais do Imperador - Izabele Brito/divulgação

GILBERTO

O Instituto Miguel de Cervantes e a Fundação Gilberto Freyre promovem terça-feira, na sede da instituição, homenagem aos 125 anos de nascimento de Gilberto Freyre,

RESIDÊNCIA

Recife é a terceira cidade mais cara do Brasil quando o assunto é aluguel de imóveis residenciais. È o que revela a pesquisa Fipezap. Está atrás apenas de Barueri e São Paulo

SUCESSO

O livro “Ser Tão Artista”, de Marina Jucá, esgotou no dia do lançamento. Com a alta procura, estão sendo impressos mais livros e todo valor dos direitos autorais serão revertidos para o Coletivo Atlântico.

GINÁSTICA

A classificação antecipada da seleção brasileira de ginástica rítmica para os Jogos de Los Angeles 2028 mudou o planejamento. Pela primeira vez desde 2011, atletas e comissão técnica terão férias. Em 2027, o foco será exclusivamente a preparação para a Olimpíada.

O NOME

Uma cantora de nome digamos esquisito, Ana Frango Elétrico, vem fazendo sucesso no eixo Rio-São Paulo.

Luciana Félix, Lenine e Ricardo Piquet em evento no Paço do Frevo - Hugo Muniz/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: "O pensamento e a reflexão são necessidades vitais do homem." (Ariano Suassuna)

ANA Maria Santos Cabral recebeu o título de Professora Emérita da UFPE.

O MINISTRO Luís Felipe Salomão assumiu ontem a presidência do Superior Tribunal de Justiça, tendo o ministro Mauro Campbell Marques.

ANITTA pode ser a próxima Rainha de Bateria da Grande Rio no Carnaval.

O MUSEU do Homem do Nordeste promove hoje palestra com Benoît de L’Estoile, diretor do Musée du Quai Branly Jacques Chirac, da França.

PADRE Cosmo Nascimento foi até Cimbres, em Pesqueira, no mês que celebra os 29 anos de aparição de Nossa Senhora no local.

ANIVERSÁRIOS Ana Elisa Oliveira, Célia Brol, Cristina Fiúza Magalhães, Elio Braz Mendes, Fernando Lima, Gilson Machado Filho, Guilherme José Macedo Malta, Jairo Rocha Filho, Jones Figueiredo Alves, José Henrique Figueiredo, Marcela Campos, Raulita Régis, e Sibelle Silveira