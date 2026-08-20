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João Alberto | Notícia

Produtos coreanos de beleza estão em alta

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Por JC Publicado em 20/08/2026 às 0:00
Imagem de uma mulher fazendo skincare e haircare
Imagem de uma mulher fazendo skincare e haircare - Magnific/senivpetro

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Produtos de beleza coreanos viraram tendência entre as brasileiras, com produtos como shot de retinal e tônicos redutores de poros ganhando espaço nas rotinas de cuidados com a pele. O movimento acompanha a chegada de novas marcas ao país. Em 2025, as exportações de cosméticos da Coréia do Sul para o Brasil bateram recorde de US$ 54 milhões. Muitos dermatologistas e influenciadoras estão publicando vídeos sobre o uso do produto.

Arquivo Pessoal
Luciana Vitalino, Marthina Brandt e Karla Dantas em recente evento - Arquivo Pessoal

EXCLUSIVO

Os advogados Fábio Santiago e Breno Carrilho reúnem 35 convidados do mundo empresarial, em parceria com a Moura Dubeux, para almoço, hoje no restaurante Solar do Douro, no JCPM Trade Center. Vão anunciar novidades mercado corporativo, como o pagamento dividido e o futuro da jornada de trabalho nas empresas.

DESPEDIDA

O cônsul da França em Pernambuco, Serge Gás, que deixa o cargo segunda-feira, se despede dos amigos esta noite, no Café Suzette, no Derby.

FASHION

Luciane Bonorino comanda a primeira loja no Recife da grife “Twenty Four Seven”. A marca de moda feminina casal chic foi criada por Raphael Sahyoun em São Paulo e tem 23 lojas próprias e mais de 100 pontos de venda no país.

 

Izabele Brito/divulgação
Ana Paula Vilaça e Fábio Acioli na abertura do restaurante Cais do Imperador - Izabele Brito/divulgação

GILBERTO

O Instituto Miguel de Cervantes e a Fundação Gilberto Freyre promovem terça-feira, na sede da instituição, homenagem aos 125 anos de nascimento de Gilberto Freyre,

RESIDÊNCIA

Recife é a terceira cidade mais cara do Brasil quando o assunto é aluguel de imóveis residenciais. È o que revela a pesquisa Fipezap. Está atrás apenas de Barueri e São Paulo

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SUCESSO

O livro “Ser Tão Artista”, de Marina Jucá, esgotou no dia do lançamento. Com a alta procura, estão sendo impressos mais livros e todo valor dos direitos autorais serão revertidos para o Coletivo Atlântico.

GINÁSTICA

A classificação antecipada da seleção brasileira de ginástica rítmica para os Jogos de Los Angeles 2028 mudou o planejamento. Pela primeira vez desde 2011, atletas e comissão técnica terão férias. Em 2027, o foco será exclusivamente a preparação para a Olimpíada.

O NOME

Uma cantora de nome digamos esquisito, Ana Frango Elétrico, vem fazendo sucesso no eixo Rio-São Paulo.

Hugo Muniz/Divulgação
Luciana Félix, Lenine e Ricardo Piquet em evento no Paço do Frevo - Hugo Muniz/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: "O pensamento e a reflexão são necessidades vitais do homem." (Ariano Suassuna)

  • ANA Maria Santos Cabral recebeu o título de Professora Emérita da UFPE.
  • O MINISTRO Luís Felipe Salomão assumiu ontem a presidência do Superior Tribunal de Justiça, tendo o ministro Mauro Campbell Marques.
  • ANITTA pode ser a próxima Rainha de Bateria da Grande Rio no Carnaval.
  • O MUSEU do Homem do Nordeste promove hoje palestra com Benoît de L’Estoile, diretor do Musée du Quai Branly Jacques Chirac, da França.
  • PADRE Cosmo Nascimento foi até Cimbres, em Pesqueira, no mês que celebra os 29 anos de aparição de Nossa Senhora no local.

ANIVERSÁRIOS Ana Elisa Oliveira, Célia Brol, Cristina Fiúza Magalhães, Elio Braz Mendes, Fernando Lima, Gilson Machado Filho, Guilherme José Macedo Malta, Jairo Rocha Filho, Jones Figueiredo Alves, José Henrique Figueiredo, Marcela Campos, Raulita Régis, e Sibelle Silveira

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