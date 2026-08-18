O que pode e o que é proibido na campanha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Ao mesmo tempo em que diversas manifestações de campanha foram liberadas, algumas seguem proibidas: veicular propaganda sonora em bicicletas ou carros de som, realizar showmícios, pintar fachadas e muros, veicular outdoors e fazer propaganda por telemarketing.

Thayara Paschoal, diretora de Desenvolvimento Social e Sustentabilidade do Grupo JCPM, recebe Lia de Itamaracá, que fez show na abertura da Expo Preta, no RioMar - Heudes Regis/Divulgação

SABATINA

Ivan Moraes participa da sabatina do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, hoje, a partir das 10h45, na TV Jornal, com transmissão pela Rádio Jornal e as outras empresas do grupo. Vai responder as perguntas de Natália Ribeiro, Igor Maciel e Fernando Castilho.

PÚBLICO

O Sport ganhou a disputa pelas torcidas nos jogos do final de semana. O Sport teve 18.945 torcedores no jogo com o Londrina, na Ilha do Retiro. Já a partida do Santa Cruz contra o Maranhão, na Arena Pernambuco, 17.306 expectadores.

TELEFONEMA

Lula anunciou na semana passada que iria telefonar para o presidente Donald Trump, e alinhar as pendências entre Brasil e EUA. As pessoas em torno do presidente não acreditam que tomará essa atitude antes da eleição. Inclusive pela decisão do Brasil de usar a Lei da Reciprocidade.

A secretária de Cultura Ana Paula Jardim recebe Fafá de Belém nos bastidores do palco do Pernambuco Meu Pais no final de semana, na Serra Negra - Maria Genilda Sabino/Divulgação

SALA DO CHEF

Com jantar harmonizado, o Miss Koh, do empresário Luiz Doria, apresentou sua Sala do Chef à imprensa e a profissionais do mercado de eventos. Com capacidade para 40 pessoas, o espaço é voltado a encontros privativos e experiências gastronômicas personalizadas, com menu do chef David Fonseca. Amanhã, teremos a abertura da Sala do Chef, do restaurante italiano Lotti, do mesmo grupo, no RioMar.

ESCOLHA

Durante o primeiro ato de campanha dos irmãos Pedro e João, José Campos, quarto dos cinco filhos do ex-governador Eduardo Campos, revelou que não pretende seguir carreira política. Estudante de Medicina, pretende continuar na área da saúde.

PÉ FRIO

Flávio Bolsonaro, que é torcedor do Vasco, foi assistir ao jogo do seu time contra o Santos, no Rio de Janeiro. Passou no vestiário para cumprimentar Neymar e ganhou muitas vaias da torcida. Acabou com fama de pé frio: seu time foi goleado por 3x0 e ele deixou o estádio depois do terceiro gol.

DANÇA

Os dois nomes mais famosos na Dança dos Famosos deste ano são Ticiane Pinheiro, esposa de César Tralli, e Junno Andrade, marido de Xuxa.

CANDIDATURA

Mesmo inelegível, Flávio Marçal registrou sua candidatura a presidente da República.

Mila Moura, destaque no nosso mundo empresarial - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “As flores vão até o ponto de perfumar as mãos que as esmaga.” (Vladimir Chika)

DRAYTON Nejaim recebe 20 casais do Lide, sábado, para brunch harmonizado na Vinícola Premiere, em Gravatá.

A PAISAGEM atual do Recife são as bandeiras dos candidatos nesta eleição.

TONY Sousa lança o projeto "Boteco para Chamar de Seu", no Cia do Chopp.

A APONTI, maior associação de empresas de Tecnologia e Inovação do Nordeste, participa, da Jornada Bett Nordeste.

HOJE é o Dia do Estagiário.

ANIVERSARIANTES Denise Hoare, Elizabeth Lopes, Fernando Lapa Guimarães, Gabriela Dias da Silva, Ivana Ramos, Jarbas Guimarães, Jorge Luiz Gil Rodrigues, José Romeira Sá Ferreira, Laurentino Pantaleão Neto, Leonardo de Albuquerque Maranhão, Lourival Bandeira de Mello, Luiz Alberto Bianchi, Marcelo Santos, Mauro Maciel Buarque, Patrícia Leite, Paula Imperiano, Renata Campos e Silke Weber.