O que pode e o que é proibido na campanha
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Ao mesmo tempo em que diversas manifestações de campanha foram liberadas, algumas seguem proibidas: veicular propaganda sonora em bicicletas ou carros de som, realizar showmícios, pintar fachadas e muros, veicular outdoors e fazer propaganda por telemarketing.
SABATINA
Ivan Moraes participa da sabatina do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, hoje, a partir das 10h45, na TV Jornal, com transmissão pela Rádio Jornal e as outras empresas do grupo. Vai responder as perguntas de Natália Ribeiro, Igor Maciel e Fernando Castilho.
PÚBLICO
O Sport ganhou a disputa pelas torcidas nos jogos do final de semana. O Sport teve 18.945 torcedores no jogo com o Londrina, na Ilha do Retiro. Já a partida do Santa Cruz contra o Maranhão, na Arena Pernambuco, 17.306 expectadores.
TELEFONEMA
Lula anunciou na semana passada que iria telefonar para o presidente Donald Trump, e alinhar as pendências entre Brasil e EUA. As pessoas em torno do presidente não acreditam que tomará essa atitude antes da eleição. Inclusive pela decisão do Brasil de usar a Lei da Reciprocidade.
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SALA DO CHEF
Com jantar harmonizado, o Miss Koh, do empresário Luiz Doria, apresentou sua Sala do Chef à imprensa e a profissionais do mercado de eventos. Com capacidade para 40 pessoas, o espaço é voltado a encontros privativos e experiências gastronômicas personalizadas, com menu do chef David Fonseca. Amanhã, teremos a abertura da Sala do Chef, do restaurante italiano Lotti, do mesmo grupo, no RioMar.
ESCOLHA
Durante o primeiro ato de campanha dos irmãos Pedro e João, José Campos, quarto dos cinco filhos do ex-governador Eduardo Campos, revelou que não pretende seguir carreira política. Estudante de Medicina, pretende continuar na área da saúde.
PÉ FRIO
Flávio Bolsonaro, que é torcedor do Vasco, foi assistir ao jogo do seu time contra o Santos, no Rio de Janeiro. Passou no vestiário para cumprimentar Neymar e ganhou muitas vaias da torcida. Acabou com fama de pé frio: seu time foi goleado por 3x0 e ele deixou o estádio depois do terceiro gol.
DANÇA
Os dois nomes mais famosos na Dança dos Famosos deste ano são Ticiane Pinheiro, esposa de César Tralli, e Junno Andrade, marido de Xuxa.
CANDIDATURA
Mesmo inelegível, Flávio Marçal registrou sua candidatura a presidente da República.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “As flores vão até o ponto de perfumar as mãos que as esmaga.” (Vladimir Chika)
- DRAYTON Nejaim recebe 20 casais do Lide, sábado, para brunch harmonizado na Vinícola Premiere, em Gravatá.
- A PAISAGEM atual do Recife são as bandeiras dos candidatos nesta eleição.
- TONY Sousa lança o projeto "Boteco para Chamar de Seu", no Cia do Chopp.
- A APONTI, maior associação de empresas de Tecnologia e Inovação do Nordeste, participa, da Jornada Bett Nordeste.
- HOJE é o Dia do Estagiário.
ANIVERSARIANTES Denise Hoare, Elizabeth Lopes, Fernando Lapa Guimarães, Gabriela Dias da Silva, Ivana Ramos, Jarbas Guimarães, Jorge Luiz Gil Rodrigues, José Romeira Sá Ferreira, Laurentino Pantaleão Neto, Leonardo de Albuquerque Maranhão, Lourival Bandeira de Mello, Luiz Alberto Bianchi, Marcelo Santos, Mauro Maciel Buarque, Patrícia Leite, Paula Imperiano, Renata Campos e Silke Weber.