Santos Dumont será tema de musical em São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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O próximo personagem histórico a ganhar uma superprodução nos palcos deverá ser "Santos Dumont – O Musical", escrito por Miguel Falabella. Vai contar a trajetória do inventor brasileiro desde a infância, em Minas Gerais, até o reconhecimento internacional conquistado em Paris como um dos pioneiros da aviação. Entre as atrações especiais do espetáculo uma réplica, em tamanho reduzido, do famoso 14-Bis, criado por Santos Dumont. O ator que fará o papel principal ainda vai ser escolhido.

Geralda e Marcelle Farias, durante evento em Gravatá - Sheila Wanderley/Divulgação

DESEMBARGADOR(A)

Será em outubro a eleição na OAB de Pernambuco para a formação da lista sêxtupla a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que escolherá os três nomes a serem enviados à governadora Raquel Lyra que vai escolher o novo desembargador de Pernambuco, na vaga do quinto constitucional. Previsão é disputa tenha pelo menos 30 candidatos, alguns já em plena campanha.

PORTUGUÊS

Com 214 milhões de habitantes, o Brasil tem cerca de 80% das pessoas que falam a língua portuguesa no mundo.

FASHION

Óculos escuros de armações coloridas são aposta das celebridades para o Verão. os mais requisitados são os modelos arredondados em tons pastéis.

Durante visita à Escola da Magistratura de Pernambuco, Roberto Pereira é recebido pela desembargadora Dayse Andrade Pereira e pelas diretoras Luciana Furtado e Catarina Aureliano - Arquivo Pessoal

PALÁCIO

Sobre meu artigo de sábado sobre a Avenida Conde da Boa Vista alguns leitores lembram do “Palácio de Alumínio", sede provisória do Sport, que o presidente Adelmar da Costa Carvalho construiu na avenida, na esquina com a Rua da Aurora.

FEIJOADA

O tradicional Grupo dos Avexados promove no dia 12 de setembro, no Catamarã, a primeira edição da sua feijoada. Atrações serão os cantores Rafa Mesquita e San, ex-vocalista do Sambô e os grupos Pagunça e Sassarico.

ORIGEM

Muita gente não sabe a origem da palavra SPA. São as iniciais da frase italiana “Sanus Per Aquam’, em português “Saúde Pela Água.”

ARGENTINOS

Os argentinos lideram o ranking dos turistas estrangeiros que visitam Pernambuco. A maioria vai para Porto de Galinhas.

RECUO

Gianni Infantino, presidente da Fifa, desistiu do seu projeto de terceirizar a Copa do Mundo, que quase o derruba do cargo.

Os advogados Fabia Valois e Leonardo Batista, em noite de inauguração - Nelson Calheiros/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Ser poeta é muito bom, porque eu não tenho nenhuma obrigação de veracidade. Posso mentir à vontade." (Ariano Suassuna)

O CHEF Duca Lapenda prepara o lançamento do Club Trentadue, Circolo Privato.

MUITO elogiado o trabalho de Milu Megale na Secretaria de Cultura do Recife.

HOJE e o Dia do Patrimônio Histórico.

POUCAS mulheres usaram o direito de comprar o spray de pimenta para se defender.

O FILME “A Odisseia” continua sendo o mais comentado nas redes sociais.

ANIVERSARIANTES Antônio Barbosa, Antônio Miranda, Eny Vasconcelos, Fernando Almeida, Fred Figueirôa, Glauce Botelho, Ítalo Rocha, José Geraldo Vecchione Júnior, Kristhiano Montenegro dos Santos, Luciano Ogando Cota, Luiz Augusto Figueiredo, Luiz Ataíde, Maria Odete Souto, Nádia Ferreira, Nazareth Albuquerque, Patrícia Chalaça, Rosa Lúcia Pandolfi, Sandra Becker e Tibério Moreno Júnior.