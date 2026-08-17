Santos Dumont será tema de musical em São Paulo
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O próximo personagem histórico a ganhar uma superprodução nos palcos deverá ser "Santos Dumont – O Musical", escrito por Miguel Falabella. Vai contar a trajetória do inventor brasileiro desde a infância, em Minas Gerais, até o reconhecimento internacional conquistado em Paris como um dos pioneiros da aviação. Entre as atrações especiais do espetáculo uma réplica, em tamanho reduzido, do famoso 14-Bis, criado por Santos Dumont. O ator que fará o papel principal ainda vai ser escolhido.
DESEMBARGADOR(A)
Será em outubro a eleição na OAB de Pernambuco para a formação da lista sêxtupla a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que escolherá os três nomes a serem enviados à governadora Raquel Lyra que vai escolher o novo desembargador de Pernambuco, na vaga do quinto constitucional. Previsão é disputa tenha pelo menos 30 candidatos, alguns já em plena campanha.
PORTUGUÊS
Com 214 milhões de habitantes, o Brasil tem cerca de 80% das pessoas que falam a língua portuguesa no mundo.
FASHION
Óculos escuros de armações coloridas são aposta das celebridades para o Verão. os mais requisitados são os modelos arredondados em tons pastéis.
PALÁCIO
Sobre meu artigo de sábado sobre a Avenida Conde da Boa Vista alguns leitores lembram do “Palácio de Alumínio", sede provisória do Sport, que o presidente Adelmar da Costa Carvalho construiu na avenida, na esquina com a Rua da Aurora.
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FEIJOADA
O tradicional Grupo dos Avexados promove no dia 12 de setembro, no Catamarã, a primeira edição da sua feijoada. Atrações serão os cantores Rafa Mesquita e San, ex-vocalista do Sambô e os grupos Pagunça e Sassarico.
ORIGEM
Muita gente não sabe a origem da palavra SPA. São as iniciais da frase italiana “Sanus Per Aquam’, em português “Saúde Pela Água.”
ARGENTINOS
Os argentinos lideram o ranking dos turistas estrangeiros que visitam Pernambuco. A maioria vai para Porto de Galinhas.
RECUO
Gianni Infantino, presidente da Fifa, desistiu do seu projeto de terceirizar a Copa do Mundo, que quase o derruba do cargo.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Ser poeta é muito bom, porque eu não tenho nenhuma obrigação de veracidade. Posso mentir à vontade." (Ariano Suassuna)
- O CHEF Duca Lapenda prepara o lançamento do Club Trentadue, Circolo Privato.
- MUITO elogiado o trabalho de Milu Megale na Secretaria de Cultura do Recife.
- HOJE e o Dia do Patrimônio Histórico.
- POUCAS mulheres usaram o direito de comprar o spray de pimenta para se defender.
- O FILME “A Odisseia” continua sendo o mais comentado nas redes sociais.
ANIVERSARIANTES Antônio Barbosa, Antônio Miranda, Eny Vasconcelos, Fernando Almeida, Fred Figueirôa, Glauce Botelho, Ítalo Rocha, José Geraldo Vecchione Júnior, Kristhiano Montenegro dos Santos, Luciano Ogando Cota, Luiz Augusto Figueiredo, Luiz Ataíde, Maria Odete Souto, Nádia Ferreira, Nazareth Albuquerque, Patrícia Chalaça, Rosa Lúcia Pandolfi, Sandra Becker e Tibério Moreno Júnior.