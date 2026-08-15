Rio Ave vai preservar o Cassino Americano
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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LANÇAMENTO
O jornalista Carlos Eduardo Amaral lança seu 18º livro “Ensaio Sobre a Música Armorial - Ensaio sobre a Música Armorial”, hoje, às 15h, na Academia Pernambucana de Letras. Um trabalho completíssimo sobre o movimento armorial, que ele dedica a Ariano Suassuna, Cussy de Almeida, Clóvis Pereira e Jarbas Maciel.
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RETORNO
Um local bonito do Recife, que estava fechado há muitos anos, o histórico Cais do Imperador, Avenida Martins de Barros em frente à Praça 17 de Agosto, foi recuperado pela Prefeitura do Recife e reaberto ontem, área de contemplação e estrutura para atividades culturais e o restaurante Cais do Imperador das Garças.
NO CEARÁ
Pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha sobre a disputa do Governo do Ceará, Ciro Gomes tem 52% das intenções de voto, contra 33% do governador Elmano de Freitas
SERVIÇOS
O Recife bateu, em julho, a marca de R$ 1 bilhão em arrecadação do Imposto sobre Serviços (ISS), antecipando em um mês o resultado alcançado em 2025. Segundo a Secretaria de Finanças, o indicador é creditado às políticas de atração de investimentos e ao fortalecimento dos negócios, sem recorrer a qualquer aumento de impostos para empresas e pessoas físicas na capital pernambucana.
HOTEL
O Vila Galé Reserva do Paiva começa a funcionar hoje em regime soft-opening. Abertura oficial será no dia 31, em evento comandado pelo presidente da rede, Jorge Rabelo de Almeida.
TRABALHO
Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega afirmou que não pretende deixar o trabalho e destacou a importância de ‘A Praça é Nossa’, no SBT. O apresentador disse que gostaria de continuar à frente da atração até os últimos dias.
CLARICE
Estreou nos cinemas brasileiros “Rio de Clarice”, longa-metragem que reúne cinco contos de Clarice Lispector: “Feliz Aniversário”, “Mal-estar de um Anjo”, “A Bela e a Ferida”, “Amor” e “Preciosidade”. A produção reúne cinco diretoras, entre elas Nicole Algranti, sobrinha-neta da escritora.
SAÚDE MENTAL
Em palestra, Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas e Cultura do Hospital Português, trouxe pontos interessantes sobre saúde mental: cobranças crescentes por desempenho, sobrecarga, turnos alternados, convivência com perdas e endividamento podem influenciar tanto a saúde mental quanto a rotina de trabalho.
PREOCUPANTE
Uma fonte próxima à coluna revela que pessoas em comunidades estão se endividando para comprar a Tirzepartida, substância associada ao Mounjaro. O detalhe que chama atenção é que o produto é falsificado e, em alguns casos, estaria sendo adquirido com recursos do Bolsa Família.