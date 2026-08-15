Rio Ave vai preservar o Cassino Americano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A construtora Rio Ave, dona da privilegiada área no Polo Pina, onde já atua com o “Residencial Vivant”, no antigo Hotel Recife Praia, já decidiu que o prédio do antigo Cassino Americano, de tantas histórias, será preservado. Falta decidir se será uma área de lazer dos edifícios que serão construídos na área ou se será arrendado para um restaurante ou casa de eventos.

LANÇAMENTO

O jornalista Carlos Eduardo Amaral lança seu 18º livro “Ensaio Sobre a Música Armorial - Ensaio sobre a Música Armorial”, hoje, às 15h, na Academia Pernambucana de Letras. Um trabalho completíssimo sobre o movimento armorial, que ele dedica a Ariano Suassuna, Cussy de Almeida, Clóvis Pereira e Jarbas Maciel.

RETORNO

Um local bonito do Recife, que estava fechado há muitos anos, o histórico Cais do Imperador, Avenida Martins de Barros em frente à Praça 17 de Agosto, foi recuperado pela Prefeitura do Recife e reaberto ontem, área de contemplação e estrutura para atividades culturais e o restaurante Cais do Imperador das Garças.

NO CEARÁ

Pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha sobre a disputa do Governo do Ceará, Ciro Gomes tem 52% das intenções de voto, contra 33% do governador Elmano de Freitas

SERVIÇOS

O Recife bateu, em julho, a marca de R$ 1 bilhão em arrecadação do Imposto sobre Serviços (ISS), antecipando em um mês o resultado alcançado em 2025. Segundo a Secretaria de Finanças, o indicador é creditado às políticas de atração de investimentos e ao fortalecimento dos negócios, sem recorrer a qualquer aumento de impostos para empresas e pessoas físicas na capital pernambucana.

HOTEL

O Vila Galé Reserva do Paiva começa a funcionar hoje em regime soft-opening. Abertura oficial será no dia 31, em evento comandado pelo presidente da rede, Jorge Rabelo de Almeida.

TRABALHO

Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega afirmou que não pretende deixar o trabalho e destacou a importância de ‘A Praça é Nossa’, no SBT. O apresentador disse que gostaria de continuar à frente da atração até os últimos dias.

CLARICE

Estreou nos cinemas brasileiros “Rio de Clarice”, longa-metragem que reúne cinco contos de Clarice Lispector: “Feliz Aniversário”, “Mal-estar de um Anjo”, “A Bela e a Ferida”, “Amor” e “Preciosidade”. A produção reúne cinco diretoras, entre elas Nicole Algranti, sobrinha-neta da escritora.

SAÚDE MENTAL

Em palestra, Leandro Ortigoza, superintendente de Pessoas e Cultura do Hospital Português, trouxe pontos interessantes sobre saúde mental: cobranças crescentes por desempenho, sobrecarga, turnos alternados, convivência com perdas e endividamento podem influenciar tanto a saúde mental quanto a rotina de trabalho.

PREOCUPANTE

Uma fonte próxima à coluna revela que pessoas em comunidades estão se endividando para comprar a Tirzepartida, substância associada ao Mounjaro. O detalhe que chama atenção é que o produto é falsificado e, em alguns casos, estaria sendo adquirido com recursos do Bolsa Família.