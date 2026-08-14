Mestres da cardiologia no Jornal do Commercio
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Nossa colega de redação, Cinthya Leite, recebeu os cirurgiões cardíacos Carlos Moraes e Fernando Moraes, para episódio do videocast que celebra os 35 anos do transplante cardíaco em Pernambuco. O primeiro realizado no estado aconteceu em 22 de agosto de 1991, no Hospital Português. A conversa vai ao ar dia 19, às 20h, pelo JC Play, no YouTube.
DESTAQUE
O advogado Carlos Andrade Lima, que é sócio de Augusto Quidute, uma marcante presença na política pernambucana. Foi candidato a prefeito do Recife, com excelente performance nos debates, atuou como secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco e foi escolhido primeiro suplente de Eduardo da Fonte, na disputa pelo Senado.
FONE
Após agenda intensa de shows, o cantor PV Calado segue para São Paulo, onde realiza um sonho: a aquisição de um in-ear personalizado, fone moldado sob medida para o canal auditivo do cantor, um equipamento de última geração para artistas.
NO CANADÁ
André Saburó vai representar Pernambuco no Global Chef Series no Park Hyatt Toronto, nos dias 23 e 24 de outubro, no Canadá. O evento reúne chefs destaques na gastronomia mundial para programação com menus combinados.
EM SÃO PAULO
Lucinha Cascão, Camila Cavalcanti, Juliana Lins, Nathalia Dutra, Sophia Lins, Bia Guirão e Paula Belo se reuniram para tarde de negócios na Cidade Matarazzo, em São Paulo.
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FILME
Depois do sucesso de “O Agente Secreto”, Wagner Moura é destaque no filme “A Última Casa”, que entrou em cartaz na Netflix no final de semana. Encarna Jason, que ao lado da mulher, vivida por Greta Lee, e os dois filhos, fica preso em casa de um dia para outro, devido a uma forte chuva.
MODA
Celebrando seus 50 anos no mercado brasileiro, a C&A reuniu modelos icônicos que vestiram a marca ao longo dos anos para uma ação especial: Caroline Trentini, Anabela Santos, Carol Ribeiro e Isabeli Fontana.
RECONHECIMENTO
O Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi palco da 23ª edição do Great Place to Work América Latina, que reuniu cerca de 500 convidados. A premiação reconhece as melhores companhias para trabalhar na região e aconteceu pela segunda vez no Brasil.
FUTEBOL
As regras implantadas pela Fifa na Copa do Mundo, para evitar retardamentos nas partidas, passam a valer na roda desta semana, nas séries A e B. Na reunião não foi abordado o Pausa para reidratação de três minutos, que nem a Fifa oficializou em todas as suas competições.
RETORNO
A atriz Thaila Ayala, esposa do pernambucano Renato Góes, está de volta à Globo desde 2024, quando atuou na novela “Família e Tudo”. Estará no elenco e “Nas Profundezas do Amor”, próximo novela vertical que estreia dia 25 no Globoplay.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Não há mal em não saber, mas sim em nada querer aprender.” (Sócrates)
- LAMENTADO o falecimento de matriarca Mariinha Cavalcanti, viúva do saudoso médico Waldyr Cavalcanti, que fundou o hotel Portal de Gravatá.
- O EXECUTIVO Albert Perez assumiu a presidência da Gol.
- A DECISÃO da Copa do Brasil será realizada em jogo único. A final está marcada para o dia 6 de dezembro, possivelmente no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
- A AVON comanda encontro hoje, na orla de Boa Viagem, com lançamento de novos bodys splashes.
- HOJE é o Dia do Cardiologista.
ANIVERSARIANTES Américo Pereira, André Clemente, Andrei Soares Leal, Anne Antunes, Antônio Dias Júnior, Carlos Brandt, Carmélia Moura, Christina Emerenciano, Clóvis Paiva Neto, Glória Oliveira, Kika Domingues, Nadja Tenório, Rembram Júnior e Rodrigo Antônio Correia da Silva.