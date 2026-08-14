O Clube Português vai eleger novo Conselho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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João Fernando Bravo Filho, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube Português, marcou para o dia 26 de agosto a eleição dos novos membros efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo do clube para o biênio 2026/2028, com posse prevista para o dia 1º de setembro. Marcelo Villocq, com uma enorme história no clube luso, é candidato a presidente, com o apoio de importantes lideranças da agremiação.

BANCO DO BRASIL

Kamilo Tononi, diretor de varejo, um dos principais cargos do Banco do Brasil, estará no Recife na próxima semana, para encontro com executivos do banco e com autoridades e empresários. Um detalhe: ele é pernambucano de Palmares.

EDUCAÇÃO

O Colégio Madre de Deus lança no próximo ano um projeto inédito, o Madre Pré-College, campus para alunos da 3ª série do

Ensino Médio. O projeto une a preparação para o Enem e vestibulares a experiências de autonomia, liderança, orientação de carreira e bem-estar. As salas de aula serão inspiradas em uma Universidade de Harvard.

AVENIDA

O tema do meu artigo de hoje na página de opinião é Avenida Conde da Boa Vista, que tem muita história.

ATLETAS

O RioMar promove, no dia 20 de agosto, no Teatro RioMar, um encontro sobre performance nos treinos e corridas. Terá participação do educador físico e influenciador Chico Salgado e da maratonista Maria Matos, única brasileira a correr sete maratonas nos sete continentes.

IRREGULARES

Ingrid Zanella destaca a vitória da OAB, que obteve liminar para suspender as atividades de cinco empresas pernambucanas que ofereciam, segundo a entidade, serviços jurídicos a gestantes em uma feira no Centro de Convenções de Pernambuco.

MULHER

A presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco, Helena Martins Gomes, comanda painel no CONAMP Mulher, em Salvador, que discute inovação, liderança e equidade de gênero.

A PRIMEIRA

A primeira loja da H&M em Pernambuco será inaugurada no RioMar, no próximo ano. A marca, que é sueca, fez sua ampliação no Brasil com quatro novas unidades e estreia sua operação física no Nordeste.

NO SENADO

A Câmara dos Deputados aprovou projeto que cria punições específicas para quem usar veículos ou embarcações para abandonar animais. A proposta prevê multa e suspensão da CNH e agora segue para análise do Senado.

TURISMO

A Luck Receptivo comemora mais uma importante conquista. Foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, a Melhor Empresa de Receptivo do Brasil, no Globo de Ouro do Turismo, uma das mais tradicionais premiações do setor.



