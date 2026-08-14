O Clube Português vai eleger novo Conselho
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João Fernando Bravo Filho, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Clube Português, marcou para o dia 26 de agosto a eleição dos novos membros efetivos e suplentes do Conselho Deliberativo do clube para o biênio 2026/2028, com posse prevista para o dia 1º de setembro. Marcelo Villocq, com uma enorme história no clube luso, é candidato a presidente, com o apoio de importantes lideranças da agremiação.
BANCO DO BRASIL
Kamilo Tononi, diretor de varejo, um dos principais cargos do Banco do Brasil, estará no Recife na próxima semana, para encontro com executivos do banco e com autoridades e empresários. Um detalhe: ele é pernambucano de Palmares.
EDUCAÇÃO
O Colégio Madre de Deus lança no próximo ano um projeto inédito, o Madre Pré-College, campus para alunos da 3ª série do
Ensino Médio. O projeto une a preparação para o Enem e vestibulares a experiências de autonomia, liderança, orientação de carreira e bem-estar. As salas de aula serão inspiradas em uma Universidade de Harvard.
AVENIDA
O tema do meu artigo de hoje na página de opinião é Avenida Conde da Boa Vista, que tem muita história.
ATLETAS
O RioMar promove, no dia 20 de agosto, no Teatro RioMar, um encontro sobre performance nos treinos e corridas. Terá participação do educador físico e influenciador Chico Salgado e da maratonista Maria Matos, única brasileira a correr sete maratonas nos sete continentes.
IRREGULARES
Ingrid Zanella destaca a vitória da OAB, que obteve liminar para suspender as atividades de cinco empresas pernambucanas que ofereciam, segundo a entidade, serviços jurídicos a gestantes em uma feira no Centro de Convenções de Pernambuco.
MULHER
A presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco, Helena Martins Gomes, comanda painel no CONAMP Mulher, em Salvador, que discute inovação, liderança e equidade de gênero.
A PRIMEIRA
A primeira loja da H&M em Pernambuco será inaugurada no RioMar, no próximo ano. A marca, que é sueca, fez sua ampliação no Brasil com quatro novas unidades e estreia sua operação física no Nordeste.
NO SENADO
A Câmara dos Deputados aprovou projeto que cria punições específicas para quem usar veículos ou embarcações para abandonar animais. A proposta prevê multa e suspensão da CNH e agora segue para análise do Senado.
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TURISMO
A Luck Receptivo comemora mais uma importante conquista. Foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, a Melhor Empresa de Receptivo do Brasil, no Globo de Ouro do Turismo, uma das mais tradicionais premiações do setor.