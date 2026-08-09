José Paulo e o jantar com Lula, Alcolumbre e Moraes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Causou surpresa o fato do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes ter recebido para jantar na sua casa, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A coluna traz a opinião do mestre José Paulo Cavalcanti sobre o inusitado encontro:



“Em países culturalmente maduros, ninguém acreditaria nisso. Que um ministro do mais alto tribunal ocupasse o papel de articulador político. Sabendo que pode julgar, no futuro, casos que envolvam esses atores. Do ponto de vista jurídico, algo inconcebível. Do ponto de vista político, inaceitável. Do ponto de vista ético, uma indecência.”



SUPLENTES

Está completa a chapa de Humberto Costa para a reeleição ao Senado. Luciano Bivar será o primeiro suplente e Manoel Moraes, defensor dos Direitos Humanos, será o segundo suplente.

Adilson Torreão Filho e Adilson Torreão Neto, parceria na odontologia - Arquivo Pessoal

ACIDENTE

O Globoplay lançou ontem uma série documental sobre a queda do avião da VoePass em São Paulo, há dois anos, matando 62 pessoas. Coincide com a decisão da Polícia Federal indicia 16 pessoas por envolvimento na queda da aeronave, incluindo dois pilotos.

DESTAQUE

A superintendente do Hospital do Câncer de Pernambuco, Isabela Coutinho, celebra sua participação como coautora da 15ª edição do "Rezende | Obstetrícia Fundamental’’. A obra, referência na formação de estudantes, residentes e especialistas, traz conhecimento científico atualizado e consolidado ao longo de décadas.

TIO PEPE

O restaurante “Tio Pepe”, em Setúbal, funciona no Recife há 62 anos, sendo o segundo mais antigo do Recife, atrás apenas do “Leite”, com seus 144 anos. Eduardo Andrade, que comanda a casa atualmente, é entrevistado por Lara Calábria na coluna de amanhã.

TANGO

Pobre Juan, no RioMar, prepara mais uma edição da sua tradicional Noite de Tango. A programação contará com apresentação do casal de bailarinos Giselly Andrade e Javier Velázquez, ao som da banda Los Nocturnos.

Manoel Resende e a filha Raissa Arrais Resende - ARQUIVO PESSOAL

CELEBRAÇÕES

A tradicional Faculdade de Direito do Recife celebra seus 199 anos com programação especial entre os dias 11 e 28 de agosto. Teremos solenidade de aniversário com entrega da Medalha de Mérito da FDR ao ministro Jorge Messias, homenagens da Câmara do Recife, missa em ação de graças no Mosteiro de São Bento, aula inaugural do semestre 2026.2, instalação do Banco Vermelho, e um jantar promovido pela Associação Casa de Tobias, que reunirá ex-alunos e egressos da instituição.

Eduardo Loyo, que em breve será pai do ano, com seu mestre Fred Loyo - ARQUIVO PESSOAL

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Comunicação simples é comunicação que funciona.” (João Carlos Paes Mendonça)

A REDE Le Biscuit, criada na cidade baiana de Feira de Santana em 1985, tem 18 lojas funcionando em Pernambuco.

APENAS três clubes da Série A nunca caíram para a Série B: Flamengo, Santos e São Paulo.

EDUARDO Godoy celebra a nova idade com viagem para Japaratinga, ao lado da esposa Larissa Lins.

NASCEU Olívia, filha de Maria Paula Marinho e George Mello.

ZÉ MARIA Sultanum já nos preparativos e divulgação do Réveillon na sua pousada Zé Maria, com programações de 28 de dezembro a 02 de janeiro.

ANIVERSÁRIOS Ana Cristina Acioli da Figueira, Cida Ribeiro, Cláudia Azevedo, Demócrito Ramos Reinaldo Filho, Fernanda Cavalcanti Machado Guimarães, Gilberto Freyre Neto, Isaías Leal, Ivana Moura, Joca Pontes, Luiz Antônio dos Santos Noronha, Patrícia Andrade Lima Álvaro, Robson Chagas, e Teones Barbosa de Sousa.

Coluna João Alberto: o café da manhã do pernambucano.

