O atelier de Brennand é liberado para visitas
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Iniciando as comemorações do centenário de nascimento do mestre Francisco Brennand, em junho, a Oficina Francisco Brennand abre hoje o atelier dele para visitas. O espaço preservado tem elementos que faziam parte do dia a dia do pintor e escultor, como sua biblioteca, materiais de trabalho, escritos e objetos pessoais.
NA TV JORNAL
O desembargador Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, é o entrevistado de hoje, no “João Alberto na Jornal”, às 19h20, na TV Jornal. Destaca as providências que vêm sendo tomadas pela corte para a eleição de 4 de outubro.
PAIS
Mesmo sem a força do Dia das Mães, os restaurantes terão um movimento muito maior, amanhã, na comemoração do Dia dos Pais.
PARABÉNS
Um dos grandes nomes da oftalmologia nacional, com clínicas no Recife e São Paulo, Álvaro Dantas vai ganhar muitos cumprimentos da sua legião de amigos, hoje, quando completa idade nova.
NA ALEPE
O secretário de Turismo Felipe Porto representou a Prefeitura do Recife, na entrega do título de Cidadão de Pernambuco a Santiago Yus, presidente nacional da Aena. Também no evento Monalisa Dourado, Urbano Vitalino Neto e André Correia.
BEBIDAS
Ruy Castro lembra alguns astros e estrelas do cinema que tiveram a carreira prejudicada pelo consumo de bebidas: Ava Garder, Montgomery Clift, Allan Ladd, William Holden, Richard Burton, Marilyn Monroe e Errol Flynn.
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MÃE E FILHA
Fátima Bernardes e Bia Bonemer estampam a capa da revista Caras após o sucesso do podcast que lançaram juntas, em entrevista exclusiva sobre os novos projetos. Enquanto isso, nas redes sociais, internautas têm comentado a ausência da jornalista na pré campanha do namorado, Túlio Gadêlha, ao senado.
NOVO MEMBRO
Será no dia 25 a Sessão Solene com a posse do novo Membro Efetivo da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, o Acadêmico Torquato da Silva Castro Júnior, ocupante da Cadeira nº 33. Presidida por Rosana Grinberg, também será outorgada a Medalha do Cinquentenário da Academia, denominada “João Maurício Adeodato”.
PROJETO
A Prefeitura de Camaragibe lançou o projeto Museu-Escola, em parceria com o Instituto Ricardo Brennand, para aproximar estudantes da rede municipal da arte e cultura, em evento apresentado no instituto, onde o secretário de Educação, Alex Souza, gestores e professores foram recebidos por Nara Galvão, diretora-geral, e Mariana Albuquerque.
PRESENÇA
Durante passagem pelo Recife, Leandro Hassum declarou ter ido à Olinda, almoçar no Oficina do Sabor, e teceu elogios à comida do restaurante.
NOTA
A Arquidiocese de Olinda e Recife esclareceu que não tem vínculo administrativo com o mosteiro pernambucano ao qual pertence o seminarista investigado na Operação Rede Interrompida. O religioso é alvo de investigação por discutir uma invasão a Brasília durante o período eleitoral deste ano.