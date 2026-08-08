O atelier de Brennand é liberado para visitas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Iniciando as comemorações do centenário de nascimento do mestre Francisco Brennand, em junho, a Oficina Francisco Brennand abre hoje o atelier dele para visitas. O espaço preservado tem elementos que faziam parte do dia a dia do pintor e escultor, como sua biblioteca, materiais de trabalho, escritos e objetos pessoais.

Santiago Yus, presidente nacional da Aena, ao receber o título de Cidadão de Pernambuco, com o deputado Alberto Feitosa e os integrantes do Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco, Luiz Felipe Moura, Ana Paula Vilaça e Eduardo Loyo - Arquivo Pessoal

NA TV JORNAL

O desembargador Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, é o entrevistado de hoje, no “João Alberto na Jornal”, às 19h20, na TV Jornal. Destaca as providências que vêm sendo tomadas pela corte para a eleição de 4 de outubro.

PAIS

Mesmo sem a força do Dia das Mães, os restaurantes terão um movimento muito maior, amanhã, na comemoração do Dia dos Pais.

PARABÉNS

Um dos grandes nomes da oftalmologia nacional, com clínicas no Recife e São Paulo, Álvaro Dantas vai ganhar muitos cumprimentos da sua legião de amigos, hoje, quando completa idade nova.

O desembargador Mauro Alencar, aniversariante de hoje, com sua Cláudia - Arquivo Pessoal

NA ALEPE

O secretário de Turismo Felipe Porto representou a Prefeitura do Recife, na entrega do título de Cidadão de Pernambuco a Santiago Yus, presidente nacional da Aena. Também no evento Monalisa Dourado, Urbano Vitalino Neto e André Correia.

BEBIDAS

Ruy Castro lembra alguns astros e estrelas do cinema que tiveram a carreira prejudicada pelo consumo de bebidas: Ava Garder, Montgomery Clift, Allan Ladd, William Holden, Richard Burton, Marilyn Monroe e Errol Flynn.

MÃE E FILHA

Fátima Bernardes e Bia Bonemer estampam a capa da revista Caras após o sucesso do podcast que lançaram juntas, em entrevista exclusiva sobre os novos projetos. Enquanto isso, nas redes sociais, internautas têm comentado a ausência da jornalista na pré campanha do namorado, Túlio Gadêlha, ao senado.

Domenico Carneiro, Carol Baía, Tatiana Menezes e Rodrigo da Fonte, na Multimodal Nordeste - Wilton Marcelino/Divulgação

NOVO MEMBRO

Será no dia 25 a Sessão Solene com a posse do novo Membro Efetivo da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, o Acadêmico Torquato da Silva Castro Júnior, ocupante da Cadeira nº 33. Presidida por Rosana Grinberg, também será outorgada a Medalha do Cinquentenário da Academia, denominada “João Maurício Adeodato”.

PROJETO

A Prefeitura de Camaragibe lançou o projeto Museu-Escola, em parceria com o Instituto Ricardo Brennand, para aproximar estudantes da rede municipal da arte e cultura, em evento apresentado no instituto, onde o secretário de Educação, Alex Souza, gestores e professores foram recebidos por Nara Galvão, diretora-geral, e Mariana Albuquerque.

PRESENÇA

Durante passagem pelo Recife, Leandro Hassum declarou ter ido à Olinda, almoçar no Oficina do Sabor, e teceu elogios à comida do restaurante.

NOTA

A Arquidiocese de Olinda e Recife esclareceu que não tem vínculo administrativo com o mosteiro pernambucano ao qual pertence o seminarista investigado na Operação Rede Interrompida. O religioso é alvo de investigação por discutir uma invasão a Brasília durante o período eleitoral deste ano.

