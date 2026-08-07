Recuperação das estradas permanecerá como prioridade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Raquel Lyra destaca a péssima situação das estradas do estado que encontrou, depois de muitos anos abandonadas, muitas delas literalmente intransitáveis. E lembra que a recuperação delas foi uma das suas prioridades, que continuará no caso de um segundo mandato. Quem circula pelo estado já sente claramente a diferença. Destaca, com toda razão, que as estradas são fundamentais para a economia do nosso estado.

O empresário Janguiê Diniz, a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella e o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, na abertura da Conferência Estadual da Advocacia Pernambucana - Arquivo Pessoal

APOIO

José Mendonça Filho, candidato do PL ao Senado, ganhou um novo apoio, do Partido Novo.

PURO SANGUE

A maioria dos partidos optaram por chapas “Puro Sangue”, com os candidatos a presidente e vice da mesma sigla, deixando as coligações de fora.

LANÇAMENTO

A jornalista Juliana Romão, filha de Maurício Romão, lança o livro “A Linguagem das Mulheres Políticas: Desmecanizar o Pensamento e Emancipar a Fala Pública.”

PONTO FINAL

O presidente Lula afirmou viver o "melhor momento" de sua vida pessoal e política. Disse que pretende viver até os 120 anos , e afirmou que esta será sua última participação em eleições.

Encontro entre Paulo Câmara, presidente do BNDES, e Dilma Rousseff, presidente do New Development Bank, em Xangai, durante a missão da Associação Brasileira de Desenvolviment - Reprodução/Instagram

ITÁLIA

O Toscana Trattoria e Forneria, Pilo Cucina e Çava Bistrô promovem o festival La Vie En Pasta, a partir da próxima quinta-feira. Durante um mês, cada restaurante traz um menu inspirado na cozinha tradicional italiana.

VIAGEM

O Papa Leão XIV confirmou sua primeira viagem à América do Sul desde que assumiu o pontificado. Entre os dias 6 e 17 de novembro, o líder da Igreja Católica cumprirá agenda no Uruguai, Argentina e Peru.

BIENAL

Andréa Nunes é presença confirmada confirmada na Bienal Internacional de São Paulo, como parte da na turnê nacional de lançamento do seu romance “Presunção de Inocência”.

NO NORDESTE

Xuxa revelou o desejo de trazer para o Recife, Fortaleza e Salvador, seu show “O Último Voo da Nave!”, que tem feito muito sucesso nas suas apresentações no Sudeste.

TEATRO

O clássico Farsa da Boa Preguiça, de Ariano Suassuna, ganha uma nova montagem hoje, no Teatro Barreto Júnior, no Pina. A encenação revisita um dos textos mais marcantes do dramaturgo paraibano, reunindo humor, crítica social e elementos da cultura popular nordestina.

Thais e Nathalia Luna em evento fitness - Reprodução/Instagram

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Numa equipe cada indivíduo deve ser menos eu-eu e mais, muito mais, eu-nós.” (Roberto Pereira)

“Numa equipe cada indivíduo deve ser menos eu-eu e mais, muito mais, eu-nós.” (Roberto Pereira) NA SUA rápida passagem pelo Recife, Ciro Nogueira, presidente do PP, ficou hospedado no Novotel Recife Marina.

CLARA Sobral é uma das atrações do festival “Pernambuco Meu País”, neste final de semana em Arcoverde.

HOJE é o Dia Nacional do Maratonista.

ROMALDO de Souza e Alejandra Villalba prestigiam o Festival do Café, em Taquaritinga do Norte.

AOS 47 anos, Camila Pitanga relatou que, por opção, nunca realizou botox.

ANIVERSARIANTES

Agenor Ferreira Lopes Filho, Alexandre Albuquerque, Aluísio Xavier, André Carneiro Leão, Augusto Santini, Cláudio Penna, Cleiton Collins, Domingos Azevedo, Fabiana Marçal, Fábio Silva, Jan Souza, José Arlindo Soares, Juliana Colares, Magdalena Rique, Dom Ruy Lopes, Sílvia Russell e Solange Duarte.

