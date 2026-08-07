O fechamento da Praça da República é denunciado
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O candidato a governador João Campos fez oportuno pronunciamento sobre o fechamento da Praça da República, uma das mais tradicionais da cidade. A justificativa teria sido a segurança do Palácio do Campo das Princesas, impedindo a passagem de veículos em frente e determinando o fechamento da praça, que tem horrível aspecto de abandono. Além do mais, o trânsito muda todo dia, complicando a circulação na área.
PRÊMIO
A Fecomércio vai promover, pela primeira vez, o Prêmio Conexão Comércio, com inscrições abertas até o dia 31.
VISITA
O Papa Francisco não visitou seu país, a Argentina, durante seu papado. Já Leão XIV vai a Buenos Aires, Córdoba e Luján, entre os dias 6 e 8 de novembro.
NO ANÚNCIO
O deputado Alberto Feitosa prestigiou, em Brasília, o anúncio do deputado alagoano Alfredo Gaspar como o vice de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.
ATLANTIC CITY
No meu artigo de hoje, na página de opinião, destaco a cidade de Atlantic City, pertinho de Nova York, uma versão menor de Las Vegas, com dezenas de cassinos.
TÉCNICO
Diego Souza, um dos maiores ídolos da história do Sport, inicia carreira de treinador. Seu primeiro time será o Joinville, de Santa Catarina.
ENCONTRO
O desembargador Francisco Bandeira de Mello recebeu, no TJPE, representantes da Caixa Econômica Federal para uma visita em seu gabinete. Reuniu a diretora executiva da instituição, Cintia Teixeira, e o diretor-geral do Tribunal, Marcel Lima. Na pauta, os serviços prestados ao Judiciário e as perspectivas de ampliação da parceria entre as duas instituições.
IRREGULARES
O presidente do Tribunal de Contas, Carlos Neves, e o vice-presidente da Corte, Marcos Loreto, entregam, na próxima semana, ao desembargador Fernando Cerqueira, do Tribunal Regional Eleitoral, a lista consolidada de gestores públicos com contas rejeitadas por irregularidade.
BELEZA
A Igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras recebe, entre os dias 19 e 22 de agosto, a projeção imersiva "Dom Hélder Câmara – Luz, fé e memória". É uma bela experiência, que transforma toda a fachada da igreja em uma grande tela de LED, com imagens, luzes e recursos tecnológicos que retratam a trajetória e o legado de Dom Hélder.
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DE VOLTA
Mãe e filha, Regina e Gabriela Duarte, que marcaram a televisão brasileira em diversos trabalhos, voltarão a atuar juntas, desta vez, no teatro. O anúncio foi feito pelas atrizes nas redes sociais e repercutiu entre os fãs, especialmente pela referência à novela Por Amor, um dos maiores sucessos da dupla na TV.
ARQUITETURA
A arquiteta Cecília Lemos é a responsável pelo projeto da Vinícola Rupestre, que começa a ganhar forma em meio à paisagem do Vale do Catimbau. O projeto valoriza a integração com o entorno, explorando pedras, texturas e elementos naturais da região, ao mesmo tempo em que dialoga com a identidade do sertão e o universo do vinho.