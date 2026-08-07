O fechamento da Praça da República é denunciado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O candidato a governador João Campos fez oportuno pronunciamento sobre o fechamento da Praça da República, uma das mais tradicionais da cidade. A justificativa teria sido a segurança do Palácio do Campo das Princesas, impedindo a passagem de veículos em frente e determinando o fechamento da praça, que tem horrível aspecto de abandono. Além do mais, o trânsito muda todo dia, complicando a circulação na área.

PRÊMIO

A Fecomércio vai promover, pela primeira vez, o Prêmio Conexão Comércio, com inscrições abertas até o dia 31.

VISITA

O Papa Francisco não visitou seu país, a Argentina, durante seu papado. Já Leão XIV vai a Buenos Aires, Córdoba e Luján, entre os dias 6 e 8 de novembro.

NO ANÚNCIO

O deputado Alberto Feitosa prestigiou, em Brasília, o anúncio do deputado alagoano Alfredo Gaspar como o vice de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.

ATLANTIC CITY

No meu artigo de hoje, na página de opinião, destaco a cidade de Atlantic City, pertinho de Nova York, uma versão menor de Las Vegas, com dezenas de cassinos.

TÉCNICO

Diego Souza, um dos maiores ídolos da história do Sport, inicia carreira de treinador. Seu primeiro time será o Joinville, de Santa Catarina.

ENCONTRO

O desembargador Francisco Bandeira de Mello recebeu, no TJPE, representantes da Caixa Econômica Federal para uma visita em seu gabinete. Reuniu a diretora executiva da instituição, Cintia Teixeira, e o diretor-geral do Tribunal, Marcel Lima. Na pauta, os serviços prestados ao Judiciário e as perspectivas de ampliação da parceria entre as duas instituições.

IRREGULARES

O presidente do Tribunal de Contas, Carlos Neves, e o vice-presidente da Corte, Marcos Loreto, entregam, na próxima semana, ao desembargador Fernando Cerqueira, do Tribunal Regional Eleitoral, a lista consolidada de gestores públicos com contas rejeitadas por irregularidade.

BELEZA

A Igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras recebe, entre os dias 19 e 22 de agosto, a projeção imersiva "Dom Hélder Câmara – Luz, fé e memória". É uma bela experiência, que transforma toda a fachada da igreja em uma grande tela de LED, com imagens, luzes e recursos tecnológicos que retratam a trajetória e o legado de Dom Hélder.

DE VOLTA

Mãe e filha, Regina e Gabriela Duarte, que marcaram a televisão brasileira em diversos trabalhos, voltarão a atuar juntas, desta vez, no teatro. O anúncio foi feito pelas atrizes nas redes sociais e repercutiu entre os fãs, especialmente pela referência à novela Por Amor, um dos maiores sucessos da dupla na TV.

ARQUITETURA

A arquiteta Cecília Lemos é a responsável pelo projeto da Vinícola Rupestre, que começa a ganhar forma em meio à paisagem do Vale do Catimbau. O projeto valoriza a integração com o entorno, explorando pedras, texturas e elementos naturais da região, ao mesmo tempo em que dialoga com a identidade do sertão e o universo do vinho.

Julião Konrad recebe o ministro André de Paula, no Spettus Premium - Gleyson Ramos/Divulgação

A senadora Teresa Leitão, ladeada pela a produtora Jô Conceição e a cineasta Clara Angélica, durante encontro sobre o festival Cinema na Mata Sul do estado - Erika Muniz/Divulgação