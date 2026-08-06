Os setenta anos de Paulo Dantas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Um dos maiores empresários do agronegócio pernambucano, Paulo Dantas comemorou os 70 anos em dose dupla. Primeiro, em evento na sua Agrodan. Depois, em animadíssima festa no Armazém Blu’nelle, no Recife, reunindo muitos amigos da capital e empresários europeus, que compram suas mangas. Um dos destaques do evento foi a apresentação dos Bonecos de Belém do São Francisco, que inspiraram os bonecos de Olinda. Ele faz um trabalho social fantástico na sua empresa, a começar pela Escola Olindina Dantas, uma das mais completas do estado, que já tive o prazer de conhecer.

Consulesa do Japão, Chie Ohno, e Adriana Ribeiro, em evento social - Arquivo Pessoal

COMENDA

O advogado e consultor Cláudio Sá Leitão recebe hoje, em evento às 16h, na Escola Judicial de Pernambuco, a Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca, concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

André Valença Cassia Alves Cinthia Alves Jacques Waisman, no evento "A Arte de Viver com Sofisticação" - Gleyson Ramos/Divulgação

PRIORIDADE

O Santa Cruz anuncia uma nova SAF, que deve ter como prioridade a recuperação do Estádio do Arruda, onde o tricolor não joga há mais de um ano, contabilizando muito prejuízo.

PURO SANGUE

Flávio Bolsonaro pretendia ter uma mulher como vice. Tentou várias opções, todas rejeitadas. Ontem, fez a opção por um homem: o deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas. Mais uma chapa puro-sangue, como a de Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab, com o presidente e o vice do mesmo partido.

RETORNO

Bóris Casoy, que foi um dos maiores apresentadores de telejornais do país, está de volta ao SBT depois de 40 anos. Está atuando como comentarista no SBT News.

GOSTO

Para marcar os 65 anos de Barack Obama, a Vogue Brasil reuniu alguns dos livros, das músicas e dos filmes favoritos do ex-presidente dos Estados Unidos. Entre os destaques da seleção estão referências brasileiras, como "Águas de Março", de Tom Jobim e Elis Regina, e o filme "O Agente Secreto", apontado por ele entre seus favoritos de 2025.

INÉDITO

Pela primeira vez na história do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, o troféu de Melhor Longa de Ficção foi dividido entre dois filmes: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, e Manas, de Marianna Brennand. Além do prêmio principal, O Agente Secreto conquistou mais três estatuetas, enquanto Manas levou outros quatro troféus, incluindo o de Melhor Direção para Marianna Brennand.

AGENDA

Na primeira agenda institucional após ter a candidatura à reeleição oficializada, a governadora Raquel Lyra visitou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, desembargador Fernando Cerqueira, ao lado da vice-governadora Priscila Krause. Entre as pautas, a transparência do processo eleitoral.

COMPROMISSOS

O presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, conselheiro Carlos Neves, cumpre agenda em Minas Gerais. Em Ouro Preto, ele atuou como mediador no IV Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas. Em Belo Horizonte, foi um dos palestrantes do II Encontro Nacional de Procuradores, Consultores e Assessores Jurídicos dos Tribunais de Contas.

PIX

O governo federal anunciou a ampliação do uso do Pix para compras em estabelecimentos de oito países: Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Portugal, Espanha e França. Modalidade foi viabilizada por parcerias entre instituições financeiras, dispensando o uso do cartão de crédito e, consequentemente, a cobrança de IOF.

