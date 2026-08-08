Oficializada a lista dos candidatos ao Governo
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
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Terminado o prazo de inscrição no TRE, Pernambuco tem sete candidatos a governador e vice, na eleição de outubro. A governador, cinco homens: João Campos, Ivan Moraes, Jeremias Cosmo, Guilherme Fonseca e Renan Hallais; e duas mulheres: Raquel Lyra e Camila Falcão. A vice-governador quatro homens: Carlos Costa, Carlos Alberto, Lucas Xavier e Marcelo Pessoa, e três mulheres: Priscila Krause, Alice Galdino e Valéria Freitas.
FEDERAL
Miguel Coelho será candidato a deputado federal, inclusive com algumas bases que eram dos deputados Eduardo e Lula da Fonte.
REVIVAL
A Mondelez pretende voltar a produzir dois chicletes que fizeram o maior sucesso nas décadas de 1980 e 1990: “Ping Pong” e “Ploc.”
EMBAIXADOR
Uma ação de aproximação com o Brasil, o presidente Volodimir Zelenski vai nomear um embaixador da Ucrânia no Brasil, cargo que está vago há mais de um ano.
DEBATES
Os debates com os candidatos a presidente correm o risco de perderem o interesse. O presidente Lula tem revelado que não pretende ir no primeiro turno. Caso isso aconteça, Flávio Bolsonaro também não vai, pois se tornaria alvo dos outros candidatos.
HOMENAGEM
A chef Bela Gil inaugura novo restaurante em São Paulo, especializado na cozinha autoral africana. Chama-se “Preta Maria", em homenagem à irmã Preta Gil, que morreu no ano passado.
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REFERÊNCIA
O Complexo Industrial Portuário de Suape conquistou mais um importante reconhecimento ao renovar a certificação nacional de segurança concedida pela Conportos. A auditoria atestou a plena conformidade do porto com o Código ISPS, referência internacional para a proteção de navios e instalações portuárias.
Uma novidade do Instagram: agora, cada foto de um carrossel pode ter uma legenda que muda de acordo com a foto correspondente.
ÓCULOS
A apresentadora Clarissa Góes compartilhou que agora está usando óculos. Durante uma entrevista com um oftalmologista, percebeu que ela mesma estava precisando corrigir um problema de visão.
M O V I M E N T O
- BOM DIA: ‘Uma vontade, mesmo se é boa, deve ceder a uma melhor.” (Dante Alighieri)
- O EX-GOVERNADOR e presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, vai ganhar muitos cumprimentos hoje, quando completa idade nova.
- DANDARAH Cavalcanti e Adênio Vilela em circulada por Foz do Iguaçu.
- A PERDA do cargo do ministro Marco Buzzi cria uma nova vaga no Superior Tribunal de Justiça.
- HENRIQUE e Juliano fazem um grande show hoje com Xand Avião e Zé Vaqueiro, no Centro de Convenções.
- As REDES sociais dos artistas foram tomadas, ontem, por mensagens de carinho e celebração a Caetano Veloso, que completou nova idade.
ANIVERSARIANTES Carlos de Queiroz Galvão, Clarice D’Avila, Frederico Alencar, Irah Caldeira, Irene Gil Rodrigues Ricarte, Leopoldo Raposo, Márcia Porto Carreiro Neves, Maria do Carmo Ramos Reinaldo, Maura de Moraes, Milena Pita, Mirella Kyrillos di Pace, Patrícia Araújo, Roberto Arruda, Robson Vila Nova e Vladimir Meireles Filho.