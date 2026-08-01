Luiz Gonzaga vai ganhar uma biografia importante
Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Um dos grandes biógrafos do Brasil, incluindo a trilogia sobre Getúlio Vargas, o escritor cearense está escrevendo a biografia de Luiz Gonzaga, que será publicada pela Companhia das Letras. Ele destaca que o Rei do Baião, nascido em Exu, é o artista popular mais importante da música brasileira e um personagem fundamental na cultura nacional, tendo composto 500 músicas e lançado 56 discos.
NA TV JORNAL
Referência na oftalmologia brasileira, Álvaro Dantas é o entrevistado de hoje, no “João Alberto na Jornal”, na TV Jornal, no novo horário das 18h50. Fala da sua carreira, dos principais tratamentos para a saúde dos olhos e dos modernos equipamentos das unidades do Ícone no Recife e em São Paulo, alguns únicos nas duas cidades. E revela uma novidade sobre a unidade da clínica do Espinheiro.
PARABÉNS
Quem completa idade nova neste sábado é José Ubiracy Silva, uma das figuras mais queridas do Recife. Brilhou no mundo editorial, editando guias de várias federações de indústrias do país. Foi grande líder do Rotary, inclusive como governador do Distrito 4500 e diretor internacional. Também editou por muitos anos o livro “Sociedade Pernambucana”.
PALESTRA
O procurador-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Ricardo Alexandre, foi o palestrante da abertura do III Encontro Técnico Controle da Receita Municipal, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em Vitória.
LANÇAMENTO
Um dos principais nomes da história do futebol brasileiro, o ex-jogador Raí lançou sua autobiografia “Les Buts de Ma Vie”, na França. Em novembro, lança, pela Editora Boitempo, a versão brasileira, que vai se chamar “Os Gols da Minha Vida”. Na obra, relembra sua trajetória nos gramados e aborda também temas como política, democracia e causas sociais.
SIMONE
A cantora Simone fará turnê nacional do seu novo show “Quem Mulher é Essa?”, quando revisita seu repertório a partir de um olhar sobre o feminino. Ronaldo Fraga assina os figurinos.
FESTA
O jornalista Gustavo Belarmino, nome querido da nossa cena cultural e gastronômica, reuniu amigos na Casa Al Mare para celebrar a nova idade, com decoração em clima de praia e animada festa.
ESPECIAL
A edição de julho da Revista 60+ homenageia a figital influencer Zuleide Lima, que tem 100 anos e usa as redes sociais para compartilhar sua experiência de envelhecer com saúde, alegria e leveza. Traz ainda memórias de Copa do Mundo, relatos de Spok e Ricardo Rocha.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
ENCONTRO
O presidente da Fundação João Mangabeira, Carlos Siqueira, recebeu o ex-deputado federal Danilo Cabral, o médico Henrique Gouveia e Gabriel Dias para uma reunião voltada à conjuntura política e aos desafios do cenário nacional.
PARA EVENTOS
Diogo Menezes, que por muitos anos atuou como editor do Jornal do Commercio e atualmente está à frente da Dolce Giardino, em Casa Forte, é presença confirmada na Feira Até que Enfim, que acontece hoje e amanhã. Apresenta um modelo volante dos gelatos voltado para eventos.
FAZENDA
A governadora Raquel Lyra foi presença festejada durante visita ao O Brasileirão, famoso restaurante que fica na Fazenda Tapera, em Bonança.