Luiz Gonzaga vai ganhar uma biografia importante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Um dos grandes biógrafos do Brasil, incluindo a trilogia sobre Getúlio Vargas, o escritor cearense está escrevendo a biografia de Luiz Gonzaga, que será publicada pela Companhia das Letras. Ele destaca que o Rei do Baião, nascido em Exu, é o artista popular mais importante da música brasileira e um personagem fundamental na cultura nacional, tendo composto 500 músicas e lançado 56 discos.

NA TV JORNAL

Referência na oftalmologia brasileira, Álvaro Dantas é o entrevistado de hoje, no “João Alberto na Jornal”, na TV Jornal, no novo horário das 18h50. Fala da sua carreira, dos principais tratamentos para a saúde dos olhos e dos modernos equipamentos das unidades do Ícone no Recife e em São Paulo, alguns únicos nas duas cidades. E revela uma novidade sobre a unidade da clínica do Espinheiro.

PARABÉNS

Quem completa idade nova neste sábado é José Ubiracy Silva, uma das figuras mais queridas do Recife. Brilhou no mundo editorial, editando guias de várias federações de indústrias do país. Foi grande líder do Rotary, inclusive como governador do Distrito 4500 e diretor internacional. Também editou por muitos anos o livro “Sociedade Pernambucana”.

PALESTRA

O procurador-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Ricardo Alexandre, foi o palestrante da abertura do III Encontro Técnico Controle da Receita Municipal, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em Vitória.

LANÇAMENTO

Um dos principais nomes da história do futebol brasileiro, o ex-jogador Raí lançou sua autobiografia “Les Buts de Ma Vie”, na França. Em novembro, lança, pela Editora Boitempo, a versão brasileira, que vai se chamar “Os Gols da Minha Vida”. Na obra, relembra sua trajetória nos gramados e aborda também temas como política, democracia e causas sociais.

SIMONE

A cantora Simone fará turnê nacional do seu novo show “Quem Mulher é Essa?”, quando revisita seu repertório a partir de um olhar sobre o feminino. Ronaldo Fraga assina os figurinos.

FESTA

O jornalista Gustavo Belarmino, nome querido da nossa cena cultural e gastronômica, reuniu amigos na Casa Al Mare para celebrar a nova idade, com decoração em clima de praia e animada festa.

ESPECIAL

A edição de julho da Revista 60+ homenageia a figital influencer Zuleide Lima, que tem 100 anos e usa as redes sociais para compartilhar sua experiência de envelhecer com saúde, alegria e leveza. Traz ainda memórias de Copa do Mundo, relatos de Spok e Ricardo Rocha.



ENCONTRO

O presidente da Fundação João Mangabeira, Carlos Siqueira, recebeu o ex-deputado federal Danilo Cabral, o médico Henrique Gouveia e Gabriel Dias para uma reunião voltada à conjuntura política e aos desafios do cenário nacional.

PARA EVENTOS

Diogo Menezes, que por muitos anos atuou como editor do Jornal do Commercio e atualmente está à frente da Dolce Giardino, em Casa Forte, é presença confirmada na Feira Até que Enfim, que acontece hoje e amanhã. Apresenta um modelo volante dos gelatos voltado para eventos.

FAZENDA

A governadora Raquel Lyra foi presença festejada durante visita ao O Brasileirão, famoso restaurante que fica na Fazenda Tapera, em Bonança.

Cristian Morales e Jarbas Barbosa, representante e diretor da OPAS/OMS, respectivamente, com Alexandre Padilha, ministro da Saúde, e Tereza Campos, superintendente-geral do IMIP, durante evento em Brasília - Erasmo/MS

Alexsandra Benta, que faz sucesso na confeitaria, em recente evento social - Hercio Moraes/Divulgação