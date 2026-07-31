Campanha eleitoral garante o aluguel de muitos imóveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Muitos donos de imóveis em locais de boa visibilidade sempre faturam alto com o aluguel, no período eleitoral, para comitês de campanha de partidos e candidatos. Antigamente havia, também, o aluguel de muros em vias com grande movimento de veículos, garantindo boa propaganda para candidatos.

Maurício Redig, anfitrião da exposição Acervo em Diálogo, ao lado da esposa Ana Caroline Sousa e da curadora da mostra Beth da Matta - Armando Artoni

ESTREIA

Mateus Solano traz ao Recife seu primeiro monólogo, O Figurante, em cartaz de hoje a domingo no Teatro Luiz Mendonça. Já foi aplaudido em mais de 50 cidades do Brasil e de Portugal.

BILHETERIA

Os cinemas brasileiros já ultrapassaram a marca de R$ 1 bilhão em bilheteria em 2026, registrando o melhor desempenho desde a pandemia. O resultado é impulsionado por grandes produções de Hollywood, como O Diabo Veste Prada 2 e Michael. Entre os dez filmes de maior arrecadação do ano, o destaque nacional é O Agente Secreto, ainda em cartaz.

Registro do Padre Cosmo, idealizador da Obra de Maria, recebendo Claudia Alencar, benfeitora da instituição, para uma conversa sobre novos projetos - Arquivo pessoal

METRO QUADRADO

Com o valor de R$ 15.226, o metro quadrado na praia de Itapema supera o da vizinha Balneário Camboriú, com R$ 15.215, no ranking das áreas construídas mais caras do país.

PLANO C

O partido Democracia Cristã rifou a candidatura de Aldo Rebelo à Presidência, optando pelo ex-ministro Joaquim Barbosa, que desistiu. O partido lança agora a desconhecida advogada Clariana Barão.

Isabelle Gayoso aproveitando a beleza e o charme de Veneza, na Itália - Arquivo pessoal

CONVENÇÕES

O PSB oficializa a candidatura de João Campos a governador, em convenção no sábado, na sede do Internacional. Já o PSD lança Raquel Lyra, domingo, em novo local: no Parador, no Recife Antigo.

LIVRO

A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas abre os eventos do mês de agosto com o lançamento do livro A Lei Complementar do IBS e da CBS: aspectos relevantes da nova tributação sobre o consumo, na Faculdade de Direito do Recife, sob o comando da professora e advogada Luciana Grassano de Gouvêa Melo.

OMAKASE

Foi um enorme sucesso “O Primeiro Omakase”, experiência gastronômica exclusiva em 14 etapas, no Miss Kh, do RioMar. Foi comandado por David Fonseca, um dos nomes mais relevantes da gastronomia japonesa contemporânea no Brasil, com passagens por renomados restaurantes de São Paulo. Ana Nayra e Luiz Dória receberam os muitos nomes de destaque que prestigiaram o evento.

CARROS

A ampla loja da Le Biscuit, na Ilha do Retiro, que funcionava em frente ao estádio do Sport, foi desativada, e o empreendimento que ocupará o endereço será uma concessionária da Geely, montadora chinesa de veículos elétricos.

MAIS CANETAS

O mercado das chamadas "canetas emagrecedoras" cresceu: a Anvisa aprovou ontem o registro de mais cinco medicamentos injetáveis à base de semaglutida sintética.

ELAS

Beatriz Guerra, Luciana Mapurunga e Renata Coutinho promovem, no dia 1º de agosto, em Gravatá, uma edição especial do Piquenique Entre Flores, Vinhos e Boas Conversas, exclusivamente para mulheres. Terá harmonização de vinhos conduzida pela sommelière Beatriz Maggioni, em uma tarde de gastronomia, natureza e boa conversa.