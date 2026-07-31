Campanha eleitoral garante o aluguel de muitos imóveis
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Muitos donos de imóveis em locais de boa visibilidade sempre faturam alto com o aluguel, no período eleitoral, para comitês de campanha de partidos e candidatos. Antigamente havia, também, o aluguel de muros em vias com grande movimento de veículos, garantindo boa propaganda para candidatos.
ESTREIA
Mateus Solano traz ao Recife seu primeiro monólogo, O Figurante, em cartaz de hoje a domingo no Teatro Luiz Mendonça. Já foi aplaudido em mais de 50 cidades do Brasil e de Portugal.
BILHETERIA
Os cinemas brasileiros já ultrapassaram a marca de R$ 1 bilhão em bilheteria em 2026, registrando o melhor desempenho desde a pandemia. O resultado é impulsionado por grandes produções de Hollywood, como O Diabo Veste Prada 2 e Michael. Entre os dez filmes de maior arrecadação do ano, o destaque nacional é O Agente Secreto, ainda em cartaz.
METRO QUADRADO
Com o valor de R$ 15.226, o metro quadrado na praia de Itapema supera o da vizinha Balneário Camboriú, com R$ 15.215, no ranking das áreas construídas mais caras do país.
PLANO C
O partido Democracia Cristã rifou a candidatura de Aldo Rebelo à Presidência, optando pelo ex-ministro Joaquim Barbosa, que desistiu. O partido lança agora a desconhecida advogada Clariana Barão.
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CONVENÇÕES
O PSB oficializa a candidatura de João Campos a governador, em convenção no sábado, na sede do Internacional. Já o PSD lança Raquel Lyra, domingo, em novo local: no Parador, no Recife Antigo.
LIVRO
A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas abre os eventos do mês de agosto com o lançamento do livro A Lei Complementar do IBS e da CBS: aspectos relevantes da nova tributação sobre o consumo, na Faculdade de Direito do Recife, sob o comando da professora e advogada Luciana Grassano de Gouvêa Melo.
OMAKASE
Foi um enorme sucesso “O Primeiro Omakase”, experiência gastronômica exclusiva em 14 etapas, no Miss Kh, do RioMar. Foi comandado por David Fonseca, um dos nomes mais relevantes da gastronomia japonesa contemporânea no Brasil, com passagens por renomados restaurantes de São Paulo. Ana Nayra e Luiz Dória receberam os muitos nomes de destaque que prestigiaram o evento.
CARROS
A ampla loja da Le Biscuit, na Ilha do Retiro, que funcionava em frente ao estádio do Sport, foi desativada, e o empreendimento que ocupará o endereço será uma concessionária da Geely, montadora chinesa de veículos elétricos.
MAIS CANETAS
O mercado das chamadas "canetas emagrecedoras" cresceu: a Anvisa aprovou ontem o registro de mais cinco medicamentos injetáveis à base de semaglutida sintética.
ELAS
Beatriz Guerra, Luciana Mapurunga e Renata Coutinho promovem, no dia 1º de agosto, em Gravatá, uma edição especial do Piquenique Entre Flores, Vinhos e Boas Conversas, exclusivamente para mulheres. Terá harmonização de vinhos conduzida pela sommelière Beatriz Maggioni, em uma tarde de gastronomia, natureza e boa conversa.