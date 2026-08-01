CBF tem uma forte crise política e faz demissões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco e o Recife

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Dois funcionários da CBF foram demitidos acusados de terem vazado informações sobre viagens pessoais do presidente Samir Xaud, acusado de custear deslocamentos internacionais de familiares e de uma suposta amante, fatos que o atual mandatário nega. Tem muita gente na entidade trabalhando para derrubar o presidente e colocar Francisco Schertel Mendes, conhecido como Chico Mendes, filho do ministro Gilmar Mendes que é quem manda na CBF atualmente.

Gilberto Freyre Neto, Betinho Costa e Isaías Carneiro Neto, em evento do Clube de Permuta - ARQUIVO PESSOAL



VOLTA DO QUINTETO

De volta de uma turnê de sucesso por cidades de Portugal, o “Quinteto Violado” mostra amanhã, no Cais do Sertão, o show “Quinteto Violado-Sertão”, com músicas de Luiz Gonzaga. Vai ter a participação especial da bailarina Giovanna Cicolo, da Prime Dance Center, da Royal Academy of Dance de Londres.

GASTRÔ

O chef César Santos segue terça-feira para Barra de São Miguel, em Alagoas, onde dará início à renovação do cardápio do Kaamo, restaurante do Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort. Ele é o responsável pela cozinha da casa há mais de 15 anos.

BETS

O Brasil tem 26 casas de apostas autorizadas pelo governo e mais um número enorme de bets que funcionam de forma irregular, sem uma fiscalização eficiente.

Carla Figueiras celebrando seu aniversário em Gramado, com o esposo Fernando e a filha Fernanda - Bruno Danttas/Divulgação

FUTURO

O projeto político de Anderson Ferreira, que será candidato a deputado federal, é tentar voltar a ser prefeito de Jaboatão dos Guararapes, na eleição de 2028.

INDÍGENA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria a Universidade Federal Indígena, primeira instituição federal de ensino superior do país voltada especificamente às demandas e realidades dos povos indígenas. Ligada ao Ministério da Educação, a universidade terá sede em Brasília.

TIMES SQUARE

A Justiça de São Paulo proibiu a criação da Times Square Paulistana, com a instalação de painéis gigantes de LED no cruzamento das avenidas São João e Ipiranga, em São Paulo. Projeto foi lançado pelo governador Tarcísio Freitas e o prefeito Ricardo Nunes, visava imitar o famoso Times Square de Nova York.

CINEMA

Um dos grandes destaques do fim de semana é a recente estreia do filme do Homem-Aranha. As sessões têm registrado grande procura e muitos fãs estão chegando aos cinemas caracterizados como o icônico super-herói.

FUTEBOL

A Seleção Brasileira já tem retorno após a Copa do Mundo. Os primeiros adversários da equipe serão as seleções da Austrália e da Índia, em amistosos programados para a Super Data Fifa, entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro.

Cesar e Giorgina Carneiro curtem a temporada de neve em Bariloche - Arquivo pessoal

ALTA

A cidade de Gravatá deve ficar movimentada neste fim de semana com as programações do Festival Pernambuco Meu País.

M O V I M E N T O

BOM DIA: "O livro é a única máquina do tempo que realmente funciona; nos leva ao passado e nos projeta no futuro sem saímos do lugar.” (José Paulo Cavalcanti Filho)



O PAÇO do Frevo promove amanhã nova edição do “Arrastão do Frevo, tendo como convidada a Troça Carnavalesca Mista Dom Juan do Monte, de Olinda.



ZÉ LUCAS vai usar a camisa 5 no Cruzeiro.

BEATRIZ Castro ilustra capa da nova edição da Werner Magazine Luxo.

A CEPE lança uma de suas principais apostas editoriais de 2026: Chico Science, inclassificável: imagens, cadernos e memórias, de Maria Goretti França, irmã do artista.

O FIM de semana marca também o fim das férias escolares, com o encerramento de programações especiais de lazer em shoppings e teatros.

ANIVERSÁRIOS Adriana Belo, Ana Claudia Brandão, Cleyton Pinteiro, Cristina Johnson, Edinalva Barbosa, Elizabeth Carvalho, Ingrid Haubrich, José Ubiracy Silva, Lino Medeiros, Marcos Rolim, Misael Montenegro Filho, Rodrigo Novaes, Rogério Fialho Moreira e Sabrina Rocha.

