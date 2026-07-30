Força dos veículos chineses no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Antes restrita a uma participação discreta no mercado brasileiro, a indústria automobilística chinesa vive uma expansão acelerada. No primeiro semestre deste ano, o país exportou para o Brasil 140,8 mil veículos, volume duas vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Os emplacamentos de marcas chinesas que fabricam no país, como GWM e BYD, dispararam na mesma proporção. A competitividade dos chineses é apontada por especialistas e vendedores como o principal motivo da guerra de preços declarada pelas montadoras tradicionais.

Harley Vix, Janine Tinoco, Lana Bandeira e Bruna Hannouche durante evento em São Paulo - Arquivo Pessoal

FUTEBOL

O SBT renovou o contrato e vai transmitir os jogos da Champions League, a mais importante competição de clubes do mundo.

Maria Helena Brennand, aniversariante de hoje - Fernando Machado/Divulgação

CONVENÇÕES

O partido Progressistas fará sua convenção no sábado. Já a Federação União Progressistas marcou para o dia 5, depois da convenção do PSD.

ELEITORES

Os oito maiores colégios eleitorais de Pernambuco são, pela ordem: Recife (1,2 milhão de eleitores), Jaboatão dos Guararapes (499 mil), Olinda (301 mil), Caruaru (254 mil), Petrolina (248 mil), Paulista (237 mil), Cabo de Santo Agostinho (171 mil) e Camaragibe (127 mil).

SPOK

O maestro Spok mostra uma característica nova ao assumir os vocais de “Raízes”, seu primeiro disco solo orientado por sua ancestralidade africana. O trabalho tem maracatu, aboio, rock, rap e canção popular. E a participação de Lenine, Zeca Baleiro, Ylana, Chico César e Bongar.

DOIS PRÊMIOS

O Recife Convention & Visitors Bureau foi destaque no 5º Prêmio Unedestinos, realizado em Florianópolis. A entidade conquistou o 1º lugar na categoria Captação e Relacionamento com Compradores de Eventos e o 2º lugar em Gestão e Relacionamento com Associados & Comunidade.

MEDALHA

O procurador-geral de Justiça de Pernambuco, José Paulo Xavier, recebeu homenagem da Polícia Rodoviária Federal, com certificado e medalha em reconhecimento à sua gestão. A honraria foi entregue pelo superintendente da PRF em Pernambuco, Cleiton Medeiros.

JORNALISTA

Já esperada pelos estudantes de Jornalismo, a participação confirmada de Caco Barcellos na programação do REC'n'Play é uma das atrações mais aguardadas desta edição.

ELAS

Beatriz Guerra, Luciana Mapurunga e Renata Coutinho promovem, no dia 1º de agosto, em Gravatá, uma edição especial do ‘Piquenique Entre Flores, Vinhos e Boas Conversas’, exclusivamente para mulheres. Terá harmonização de vinhos conduzida pela sommelière Beatriz Maggioni, em uma tarde de gastronomia, natureza e boa conversa.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser.” (Santo Agostinho)

O PRESIDENTE da Compesa, Douglas Nóbrega, reúne familiares e amigos hoje, quando celebra nova idade.

SÍLVIO Costa é o primeiro suplente da senadora Teresa Leitão.

O TEATRO Amazonas, em Manaus, e o Theatro da Paz, em Belém, viraram Patrimônio Mundial da Unesco.

COMEÇA amanhã, no Novotel, a feira Até que Enfim, voltada ao mercado de casamentos, reunindo os principais nomes do setor de eventos e cerimonial de Pernambuco.

EM PASSAGEM pelo Recife, Gregório Duvivier foi conhecer a tradicional terça na Fazendinha das Graças.

ANIVERSARIANTES

Álvaro Moreira, Cacau de Paula, Eliane Teixeira, Ernani Peixoto, Gisela Didier, Gildo Vilaça Filho, Juliana Guerra Correia, Magnus Henrique Lopes (bispo), Maria Helena Brennand, Ruy Ratacaso e Terezinha Arruda.