Livro revelará muitas histórias de PC Farias
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O jornalista e escritor Xico Sá, que começou sua carreira como repórter nas editorias de Esportes e Polícia do Jornal do Commercio e tornou-se um dos mais premiados nomes da imprensa brasileira, vai lançar o livro “O tesoureiro: o Esquema de Corrupção, a Fuga Espetacular e a Morte de PC Farias”. Destaca um dos mais emblemáticos da história política brasileira, que ele acompanhou como repórter da Folha de São Paulo. Um dos destaques do livro é o relato da fuga do empresário, que deixou o Brasil disfarçado, passou por Paraguai, Caribe e Europa e acabou localizado em Londres pelo próprio jornalista. E sua morte, até hoje não esclarecida, ao lado da namorada Suzana Marcolino, em junho de 1996, na praia de Guaxuma, em Alagoas.
NEGADO
O Ministério Público rejeitou o acordo de delação premiada proposto pelo pernambucano Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que está preso em Brasília, acusado de ter recebido milionárias propinas de Daniel Vorcaro.
LISTA
O Tribunal de Contas do Estado envia na próxima semana ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco a lista dos políticos que tiveram contas rejeitadas e que poderão ter possíveis candidaturas impugnadas.
DELAÇÃO
Daniel Vorcaro não desistiu de fazer delação premiada, depois de ter três tentativas negadas. Contratou o advogado Cezar Bittencourt responsável por conduzir e assinar o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que trouxe excelente resultado para o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro.
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SEMINOVOS
O governo federal ampliou a linha de financiamento para aquisição de automóveis por motoristas de aplicativos e taxistas, passando a admitir que carros usados sejam contemplados com o crédito incentivado. O limite de até R$ 150 mil foi mantido.
TOUR
Após passar por Dinamarca, Portugal, Bélgica, Alemanha, Inglaterra e Suécia, Ivan Lins encerra, hoje, em Londres, a etapa internacional da turnê especial que celebra seus 80 anos.
DEBATE
Antes do lançamento oficial, o projeto Pernambuco em Perspectiva reúne convidados, no dia 12 de agosto, para apresentar o livro que marca o encerramento de quase três anos de debates sobre o futuro do Estado. O encontro será realizado no Auditório do Empresarial RioMar 5.
OBRAS
Pedro Godoy e Eduardo Peixoto estão à frente da abertura de um novo restaurante: Lara. Vai abrir unidades no Parque da Jaqueira e na Avenida Boa Viagem, no Pina. As obras iniciaram recentemente.
ALMOÇO
Por passagem no Recife, o acadêmico Joaquim Falcão se reuniu no restaurante Ruizito com a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, o advogado Edgar Moury, e, representando o Jornal do Commercio, Vladimir Melo, Laurindo Ferreira, Igor Maciel e Victor Tavares.
LANÇAMENTO
Gregório Duvivier lança nesta sexta-feira, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, o livro Zé Limeira, com ilustrações de Bruna Lubambo. A obra resgata, em versos, a trajetória do lendário repentista paraibano conhecido como o "Poeta do Absurdo".