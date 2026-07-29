Presidente do SBT recebe Prêmio de Comunicação
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Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT, foi escolhida a Personalidade da Comunicação 2026. A premiação é concedida desde 1999 por profissionais da Comunicação Corporativa, integrando a programação do Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. A entrega será em evento no dia 27 de agosto, no Teatro da Unibes Cultural, com as presenças confirmadas da empresária Luiza Helena Trajano, da presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Ângela de Jesus, e do superintendente do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Vladimir Melo.]
RETORNO
Depois de uma temporada na Colômbia, participando de eventos religiosos, Dom Paulo Jackson reassumiu a Arquidiocese de Olinda e Recife.
VEXAME
O Sport superou o Náutico, que passou oito jogos sem vencer na Série B. Em novo vexame contra o Cuiabá, chegou a nove partidas sem conseguir vencer, sendo cinco na Ilha do Retiro. Mais uma vez, o time e o técnico Gilmar Dal Pozzo saíram vaiados pela torcida.
CONVENÇÃO
João Campos preside hoje, em Brasília, a convenção nacional do PSB, que vai anunciar o apoio à chapa Lula/Geraldo Alckmin. No sábado, no Internacional, terá seu nome confirmado como candidato a governador e, no domingo, vai a São Bernardo do Campo, em São Paulo, para o lançamento da candidatura de Lula a presidente.
NOIVAS
Nina Queiroz e Roger Mansur comandam nova edição da feira “Até Que Enfim”, voltada a serviços e artigos de casamento. Vai acontecer no Novotel Recife Marina, de sexta-feira a domingo.
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CANDIDATO
Henrique Seixas foi o primeiro a oficializar sua pré-candidatura à vaga do Quinto Constitucional destinada à advocacia no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ex-defensor público-geral de Pernambuco, abre o processo seletivo. Da lista sêxtupla, será encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado, que escolherá os três nomes a serem enviados à governadora Raquel Lyra para a escolha do novo desembargador ou desembargadora.
NOVO VISUAL
Reynaldo Gianecchini surpreendeu os seguidores ao surgir de visual novo nas redes sociais. Após alguns anos exibindo os cabelos grisalhos naturais, o ator tingiu os fios e a barba de castanho para dar vida ao seu próximo personagem.
NORONHA
Beatriz Guerra comanda a primeira edição do Noronha Open de Tênis, de amanhã a domingo, em Fernando de Noronha. A competição é inédita em Noronha, mas a organização já realiza o AMA Open de Tênis, tradicional há dez anos no litoral sul de Pernambuco.
HORÁRIO
Marcos Lima revela que a razão de o lançamento da candidatura de Daniel Coelho a deputado federal ter sido às 17h55 foi para lembrar o 55, número do seu partido, PSD.
SINFÔNICA
A Orquestra Sinfônica do Recife comemora seus 96 anos com dois concertos hoje e amanhã, no Teatro de Santa Isabel. Terão a regência do maestro Lanfranco Marcelletti e a participação dos solistas Ewerton Cândido, Jônatas Zacarias, Marcos Henrique e Raquel Paz.