Presidente do SBT recebe Prêmio de Comunicação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT, foi escolhida a Personalidade da Comunicação 2026. A premiação é concedida desde 1999 por profissionais da Comunicação Corporativa, integrando a programação do Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. A entrega será em evento no dia 27 de agosto, no Teatro da Unibes Cultural, com as presenças confirmadas da empresária Luiza Helena Trajano, da presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Ângela de Jesus, e do superintendente do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Vladimir Melo.]

Frei Gilson e Carlinhos Bala, no Jogo Beneficente promovido pela Obra de Maria na Arena Pernambuco - Kleber Santos/Divulgação

Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT - Arquivo Pessoal

RETORNO

Depois de uma temporada na Colômbia, participando de eventos religiosos, Dom Paulo Jackson reassumiu a Arquidiocese de Olinda e Recife.

VEXAME

O Sport superou o Náutico, que passou oito jogos sem vencer na Série B. Em novo vexame contra o Cuiabá, chegou a nove partidas sem conseguir vencer, sendo cinco na Ilha do Retiro. Mais uma vez, o time e o técnico Gilmar Dal Pozzo saíram vaiados pela torcida.

CONVENÇÃO

João Campos preside hoje, em Brasília, a convenção nacional do PSB, que vai anunciar o apoio à chapa Lula/Geraldo Alckmin. No sábado, no Internacional, terá seu nome confirmado como candidato a governador e, no domingo, vai a São Bernardo do Campo, em São Paulo, para o lançamento da candidatura de Lula a presidente.

NOIVAS

Nina Queiroz e Roger Mansur comandam nova edição da feira “Até Que Enfim”, voltada a serviços e artigos de casamento. Vai acontecer no Novotel Recife Marina, de sexta-feira a domingo.

CANDIDATO

Henrique Seixas foi o primeiro a oficializar sua pré-candidatura à vaga do Quinto Constitucional destinada à advocacia no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ex-defensor público-geral de Pernambuco, abre o processo seletivo. Da lista sêxtupla, será encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado, que escolherá os três nomes a serem enviados à governadora Raquel Lyra para a escolha do novo desembargador ou desembargadora.

NOVO VISUAL

Reynaldo Gianecchini surpreendeu os seguidores ao surgir de visual novo nas redes sociais. Após alguns anos exibindo os cabelos grisalhos naturais, o ator tingiu os fios e a barba de castanho para dar vida ao seu próximo personagem.

NORONHA

Beatriz Guerra comanda a primeira edição do Noronha Open de Tênis, de amanhã a domingo, em Fernando de Noronha. A competição é inédita em Noronha, mas a organização já realiza o AMA Open de Tênis, tradicional há dez anos no litoral sul de Pernambuco.

HORÁRIO

Marcos Lima revela que a razão de o lançamento da candidatura de Daniel Coelho a deputado federal ter sido às 17h55 foi para lembrar o 55, número do seu partido, PSD.

SINFÔNICA

A Orquestra Sinfônica do Recife comemora seus 96 anos com dois concertos hoje e amanhã, no Teatro de Santa Isabel. Terão a regência do maestro Lanfranco Marcelletti e a participação dos solistas Ewerton Cândido, Jônatas Zacarias, Marcos Henrique e Raquel Paz.