fechar
João Alberto | Notícia

Presidente do SBT recebe Prêmio de Comunicação

Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco

Por JC Publicado em 29/07/2026 às 0:00
Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT
Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT - Arquivo Pessoal

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT, foi escolhida a Personalidade da Comunicação 2026. A premiação é concedida desde 1999 por profissionais da Comunicação Corporativa, integrando a programação do Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. A entrega será em evento no dia 27 de agosto, no Teatro da Unibes Cultural, com as presenças confirmadas da empresária Luiza Helena Trajano, da presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Ângela de Jesus, e do superintendente do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Vladimir Melo.]

Kleber Santos/Divulgação
Frei Gilson e Carlinhos Bala, no Jogo Beneficente promovido pela Obra de Maria na Arena Pernambuco - Kleber Santos/Divulgação

Arquivo Pessoal
Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT - Arquivo Pessoal

RETORNO

Depois de uma temporada na Colômbia, participando de eventos religiosos, Dom Paulo Jackson reassumiu a Arquidiocese de Olinda e Recife.

VEXAME

O Sport superou o Náutico, que passou oito jogos sem vencer na Série B. Em novo vexame contra o Cuiabá, chegou a nove partidas sem conseguir vencer, sendo cinco na Ilha do Retiro. Mais uma vez, o time e o técnico Gilmar Dal Pozzo saíram vaiados pela torcida.

CONVENÇÃO

João Campos preside hoje, em Brasília, a convenção nacional do PSB, que vai anunciar o apoio à chapa Lula/Geraldo Alckmin. No sábado, no Internacional, terá seu nome confirmado como candidato a governador e, no domingo, vai a São Bernardo do Campo, em São Paulo, para o lançamento da candidatura de Lula a presidente.

NOIVAS

Nina Queiroz e Roger Mansur comandam nova edição da feira “Até Que Enfim”, voltada a serviços e artigos de casamento. Vai acontecer no Novotel Recife Marina, de sexta-feira a domingo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

CANDIDATO

Henrique Seixas foi o primeiro a oficializar sua pré-candidatura à vaga do Quinto Constitucional destinada à advocacia no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ex-defensor público-geral de Pernambuco, abre o processo seletivo. Da lista sêxtupla, será encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado, que escolherá os três nomes a serem enviados à governadora Raquel Lyra para a escolha do novo desembargador ou desembargadora.

NOVO VISUAL

Reynaldo Gianecchini surpreendeu os seguidores ao surgir de visual novo nas redes sociais. Após alguns anos exibindo os cabelos grisalhos naturais, o ator tingiu os fios e a barba de castanho para dar vida ao seu próximo personagem.

NORONHA

Beatriz Guerra comanda a primeira edição do Noronha Open de Tênis, de amanhã a domingo, em Fernando de Noronha. A competição é inédita em Noronha, mas a organização já realiza o AMA Open de Tênis, tradicional há dez anos no litoral sul de Pernambuco.

HORÁRIO

Marcos Lima revela que a razão de o lançamento da candidatura de Daniel Coelho a deputado federal ter sido às 17h55 foi para lembrar o 55, número do seu partido, PSD.

SINFÔNICA

A Orquestra Sinfônica do Recife comemora seus 96 anos com dois concertos hoje e amanhã, no Teatro de Santa Isabel. Terão a regência do maestro Lanfranco Marcelletti e a participação dos solistas Ewerton Cândido, Jônatas Zacarias, Marcos Henrique e Raquel Paz.

Leia também

Joanna Maranhão ganha novo destaque nacional
SOCIEDADE

Joanna Maranhão ganha novo destaque nacional
As lojas do MIX Mateus viraram Novo Atacarejo
SOCIEDADE

As lojas do MIX Mateus viraram Novo Atacarejo

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.