João Gomes comemora os 24 anos na Austrália
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Recuperado do problema de saúde que o levou a internação no Hospital Português, João Gomes embarcou ontem para Austrália, onde fará shows nas cidades de Sydney e Brisbane, ampliando sua presença cada vez maior no cenário internacional. Será lá que vai comemorar, sexta-feira, seus 24 anos, longe da esposa Ary Mirelle e dos filhos Jorge e Joaquim.
CASAMENTO
Juliette encontrou o decorador Harley Vix, a cerimonial Janine Tinoco, o chef Onildo Rocha e as recifenses Lana Bandeira e Bruna Hannouche, que vão assinar o seu casamento no Instituto Ricardo Brennand.
EXPORTAÇÕES
Depois do protocolo assinado em Brasília, a Coreia do Sul vai começar a importar carne do Brasil. Nelson Bezerra já tem um projeto pronto para que a Masterboi comece a mandar produtos para aquele país.
GALERIA
O marchand Maurício Redig comanda hoje o lançamento da nova identidade visual da sua galeria, com a abertura da exposição “Acervo em Diálogo”. Vai reunir obras criadas entre 1940 e 2020, por artistas como Welligton Virgolino, Francisco Brennand, Lula Cardoso Ayres, Reynaldo Fonseca e Guita Charifker.
ALUGUEL
O belíssimo prédio em São Paulo, que era sede do Banco Master, inaugurado em janeiro de 2025, está vazio e sendo oferecido ao mercado para locação. Tem 13 andares, auditório com 600 lugares, restaurante, academia de ginástica, rooftop e pé direito duplo nos dois andares mais altos, um deles ficava o luxuoso escritório de Daniel Vorcaro.
IA e turismo
Porto de Galinhas lançou a MarIA, inteligência artificial criada para orientar turistas antes e durante a viagem. Disponível 24 horas por dia via WhatsApp, a plataforma oferece informações sobre hospedagem, passeios, gastronomia e atrações, além de integrar dados e serviços dos parceiros do destino.
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NEUTRALIDADE
O presidente Lula esperava o apoio do MDB à sua candidatura e até ensaiou dar o cargo de vice ao partido. Não deu certo: o partido decidiu ficar neutro na eleição de outubro, liberando os diretórios estaduais.
NA FLIP
Antônio Campos participou pela 14ª vez do Festival de Literatura Internacional de Paraty, quando fez contatos visando a Fliporto 26, que acontece em novembro. Na agenda a palestra da escritora Bethânia Pires Amaro, vencedora do Prêmio Jabuti e autora do livro “Ressalga”, presença confirmada no festival pernambucano.
ÓPERA
Estreia hoje, no Teatro Municipal de São Paulo a ópera “Tristão e Isolda”, que tem cinco horas de duração e direção musical do maestro Roberto Minczuk, que revela ser o momento mais emblemático da sua carreira.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Tudo que é bom de passar é ruim de contar. E tudo que é ruim de passar é bom de contar." (Ariano Suassuna)
- SILENO Guedes tem incrementado sua campanha pela reeleição na Assembleia Legislativa.
- CAMILA Pitanga fará o papel de Clara Nunes na cinebiografia da cantora.
- ZINÉDINE Zidane foi anunciado como novo técnico da seleção da França.
- HELENA Martins reuniu nomes de maior prestígio da cena cultural e jurídica para celebrar seu aniversário.
- MARIA Luísa Friedheim e Nilson Lundgren Filho celebram o aniversário da filha Antônia.
ANIVERSARIANTES Admaldo Matos, Ariane Costa, Celina da Costa Bourdon, Christianne Amorim da Fonte, Daniela Ferreira da Fonte, Eduardo Antunes Bezerra, Eduardo Bandeira, Fausto Campos, Fernando Carrilho, João Florentino, Mônica Japiassu, Silvana Lundgren, Ricardo Nicéas, Tuca Paes de Andrade, Valdeir Batista Júnior, Valéria Wanderley, Victor Tavares e Welington Ribeiro.