O Vila Galé Reserva do Paiva pronto para reabrir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O empresário português Jorge Roberto Almeida, uma figura tão competente quanto simpática, comandou a apresentação do Vila Galé Reserva do Paiva, que começa a funcionar, em regime "soft opening", no dia 15 de outubro e será inaugurado com evento no dia 31 de outubro. Primeiro reuniu formadores de opinião para almoço no Vila Galé do Cabo de Santo Agostinho. Depois, encontro no Vila Galé Reserva do Paiva. Chamou atenção a conservação do antigo Sheraton, depois de seis anos. Está impecável, pronto para funcionar e com novidades, como a ampliação do parque aquático. Entre os que participaram do evento, a vice-governadora Priscila Krause, o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, o prefeito Lula Cabral e a esposa, Maryane Melo, Luiz Henrique Valverde, CEO da Brennand Desenvolvimento Imobiliário, e nosso companheiro Fernando Castilho.

Jorge Roberto Almeida, presidente da rede Vila Galé, com o prefeito Lula Cabral e a sra. Maryane Melo e o jornalista Fernando Castilho, na apresentação do Vila Galé Reserva do Paiva - JAMS/JC Imagem

PASSARELA

A final do Miss Universe Brasil 2026 será realizada hoje, em São Paulo. Trinta candidatas estão na disputa, e a vencedora receberá a coroa de Maria Gabriela Lacerda e representará o Brasil no Miss Universo, em Porto Rico. O desfile será transmitido pela TV Record, e Pernambuco será representado por Sabrina Monteiro, que é modelo e farmacêutica.

INSTAGRAM

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco determinou a remoção de vídeos publicados no Instagram que utilizavam IA para retratar a governadora Raquel Lyra. Em um dos conteúdos, era simulada uma escola pública em situação de abandono com a imagem da gestora.

MODA SOCIAL

A Jorge Bischoff lança a coleção Fios da Terra, que foi desenvolvida em parceria com uma cooperativa gaúcha. A linha chega a todas as lojas da marca no Brasil e no exterior, com peças produzidas manualmente por mulheres em situação de vulnerabilidade social.

VITÓRIA

O narrador Luís Roberto, da TV Globo, anunciou que concluiu o tratamento contra um câncer. Após passar por sessões de radioterapia e quimioterapia, aproveitou para destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

PROIBIÇÃO

A Justiça do Distrito Federal proibiu a influenciadora Virgínia Fonseca de divulgar propagandas de apostas "misturadas" em seus conteúdos de rotina pessoal.

OFICIALMENTE

Entrou em vigor a lei que autoriza a venda e a posse de spray de pimenta para mulheres maiores de 18 anos em todo o Brasil. O spray poderá ser usado apenas em situações de legítima defesa.

ONU

No dia 30 de julho, os 15 integrantes do Conselho de Segurança da ONU farão a primeira votação, em sessão fechada e por voto secreto, para definir a preferência entre os candidatos ao comando das Nações Unidas. O escolhido assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2027.

IRMÃOS

Curiosidade na eleição do Ceará. Os irmãos Ciro e Cid Gomes serão candidatos em chapas diferentes. Ciro a governador, Cid a senador.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Somente o inimigo não trai nunca.” (Nelson Rodrigues)

GIORGINA Carneiro em temporada na Argentina.

O MUNDO político pernambucano se dividiu na quinta-feira entre duas programações em horários simultâneos: os lançamentos de candidaturas de Daniel Coelho e Sileno Guedes.

RAMONA Guimarães celebra os 20 anos da sua Bella Seda.

O CHEF Pedro Godoy aproveitou dias em Istambul para degustar pratos locais, chegando até a cozinhar junto com alguns cozinheiros.

ANA Carolina estreia hoje, no Rio, o show que assinala os 25 anos de carreira e que vem ao Recife em novembro.