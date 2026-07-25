O Vila Galé Reserva do Paiva pronto para reabrir
Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco
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O empresário português Jorge Roberto Almeida, uma figura tão competente quanto simpática, comandou a apresentação do Vila Galé Reserva do Paiva, que começa a funcionar, em regime "soft opening", no dia 15 de outubro e será inaugurado com evento no dia 31 de outubro. Primeiro reuniu formadores de opinião para almoço no Vila Galé do Cabo de Santo Agostinho. Depois, encontro no Vila Galé Reserva do Paiva. Chamou atenção a conservação do antigo Sheraton, depois de seis anos. Está impecável, pronto para funcionar e com novidades, como a ampliação do parque aquático. Entre os que participaram do evento, a vice-governadora Priscila Krause, o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, o prefeito Lula Cabral e a esposa, Maryane Melo, Luiz Henrique Valverde, CEO da Brennand Desenvolvimento Imobiliário, e nosso companheiro Fernando Castilho.
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PASSARELA
A final do Miss Universe Brasil 2026 será realizada hoje, em São Paulo. Trinta candidatas estão na disputa, e a vencedora receberá a coroa de Maria Gabriela Lacerda e representará o Brasil no Miss Universo, em Porto Rico. O desfile será transmitido pela TV Record, e Pernambuco será representado por Sabrina Monteiro, que é modelo e farmacêutica.
O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco determinou a remoção de vídeos publicados no Instagram que utilizavam IA para retratar a governadora Raquel Lyra. Em um dos conteúdos, era simulada uma escola pública em situação de abandono com a imagem da gestora.
MODA SOCIAL
A Jorge Bischoff lança a coleção Fios da Terra, que foi desenvolvida em parceria com uma cooperativa gaúcha. A linha chega a todas as lojas da marca no Brasil e no exterior, com peças produzidas manualmente por mulheres em situação de vulnerabilidade social.
VITÓRIA
O narrador Luís Roberto, da TV Globo, anunciou que concluiu o tratamento contra um câncer. Após passar por sessões de radioterapia e quimioterapia, aproveitou para destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.
PROIBIÇÃO
A Justiça do Distrito Federal proibiu a influenciadora Virgínia Fonseca de divulgar propagandas de apostas "misturadas" em seus conteúdos de rotina pessoal.
OFICIALMENTE
Entrou em vigor a lei que autoriza a venda e a posse de spray de pimenta para mulheres maiores de 18 anos em todo o Brasil. O spray poderá ser usado apenas em situações de legítima defesa.
ONU
No dia 30 de julho, os 15 integrantes do Conselho de Segurança da ONU farão a primeira votação, em sessão fechada e por voto secreto, para definir a preferência entre os candidatos ao comando das Nações Unidas. O escolhido assumirá o cargo em 1º de janeiro de 2027.
IRMÃOS
Curiosidade na eleição do Ceará. Os irmãos Ciro e Cid Gomes serão candidatos em chapas diferentes. Ciro a governador, Cid a senador.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Somente o inimigo não trai nunca.” (Nelson Rodrigues)
GIORGINA Carneiro em temporada na Argentina.
O MUNDO político pernambucano se dividiu na quinta-feira entre duas programações em horários simultâneos: os lançamentos de candidaturas de Daniel Coelho e Sileno Guedes.
RAMONA Guimarães celebra os 20 anos da sua Bella Seda.
O CHEF Pedro Godoy aproveitou dias em Istambul para degustar pratos locais, chegando até a cozinhar junto com alguns cozinheiros.
ANA Carolina estreia hoje, no Rio, o show que assinala os 25 anos de carreira e que vem ao Recife em novembro.