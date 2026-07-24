Almoço vai revelar dados do Vila Galé Reserva do Paiva

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A coluna de João Alberto traz um panorama das principais notícias de sociedade, política, moda, cultura, entretenimento e eventos em Pernambuco

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Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente do grupo hoteleiro Vila Galé, de Portugal, que tem 52 hotéis em quatro países, recebe convidados para almoço hoje no hotel da rede no Cabo de Santo Agostinho. Vai anunciar os detalhes da abertura do Vila Galé Reserva do Paiva, que vai funcionar no lugar do antigo Sheraton Reserva do Paiva. Evento tem a presença confirmada da governadora Raquel Lyra, do presidente da Empetur, Eduardo Loyo, do prefeito do Cabo, Lula Cabral e de Luís Henrique Valverde, CEO da Brennand Desenvolvimento Imobiliário.

Encontro do prefeito Victor Marques e Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio - Arquivo Pessoal

ARTE RECIFENSE

Em visita ao presidente do Sistema Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, o prefeito do Recife, Victor Marques, presenteou o dirigente com uma obra da Oficina Francisco Brennand, um ovo de cerâmica. Em retribuição, Peixoto agraciou o gestor recifense com esculturas em madeira do artista Gegê Pedrosa, de quem o prefeito é admirador. Em pauta: planos de expansão do sistema na cidade e fortalecimento da relação institucional.

55 ANOS

A Unimed Recife celebra hoje 55 anos de atuação. Presidida pela médica Maria de Lourdes Corrêa de Araújo, a querida Dra. Lourdinha, a cooperativa reúne mais de 2,2 mil médicos cooperados e figura entre as principais instituições de saúde do Estado. Recentemente, o Complexo Hospitalar Unimed Recife foi reconhecido como o melhor hospital privado da capital pernambucana no ranking World's Best Hospitals 2025.

HORÁRIO

Daniel Coelho, ex-deputado federal e ex-secretário de Turismo do Estado, lançou ontem sua candidatura à Câmara dos Deputados, na chapa do PSD. Não sei é superstição, mas o evento no Centro de Convenções de Pernambuco foi marcado às 17h55.

CONVENÇÃO

Quando foi candidato a presidente duas vezes, Jair Bolsonaro fez a convenção de lançamento no Rio de Janeiro. Como não está forte no estado, sem candidato forte a governador, Flávio Bolsonaro, eleito senador pelo Rio, decidiu transferir sua convenção para São Paulo. Será amanhã, na arena Pacaembu, na capital paulista, com a presença do presidente argentino Javier Milei.

WELLNESS

Mais uma novidade no mundo fitness e wellness: a Ambev acaba de anunciar a Spaten Pro, primeira cerveja com proteína. É sem álcool, com 10 g de proteína por lata e menos de 100 calorias, a novidade estreia em São Paulo e no Rio de Janeiro como projeto-piloto.

Waldemar Borges Filho, aniversariante da semana, com a namorada Júlia Pereira, Juliana Lins e Carlos Augusto Costa - Arquivo Pessoal

VISITA

O procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Sérgio Caribé visitou o Tribunal de Pernambuco, onde foi recebido pelo presidente Carlos Neves. Conversa discutiu iniciativas de cooperação institucional voltadas ao fortalecimento de políticas públicas sustentáveis e inclusivas.

MODA SOCIAL

A Jorge Bischoff lança a coleção Fios da Terra, que foi desenvolvida em parceria com uma cooperativa gaúcha. A linha chega a todas as lojas da marca no Brasil e no exterior com peças produzidas manualmente por mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A FEIRA

A Feira de Caruaru, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, é tema da exposição de quadros e esculturas “Bicho Feira”, que Hugo Sá abriu ontem, na Número Galeria.

A jornalista Gianni Gianni, que lança amanhã o livro infantojuvenil "Quem Manda Nesta Casa?" - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: "Diga-me onde andas e te direi que turista és" (Zeca Camargo)

A OAB de Pernambuco recebeu o desembargador do TRT-6, Sérgio Torres Teixeira, indicado à vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho.

JOÃO Gomes e Ary Mirelle aproveitam uma pausa dos shows e foram jantar no Ohra Sushi, no Novotel Marina Recife.

A DENTISTA Silvana Silveira lança hoje, no Café São Braz do Espinheiro, o livro “Três Vidas, Duas Mãos.”

O DIRETOR Hélio Vargas encerra atuação de mais de 15 anos de contrato com a Globo e deixará o posto de diretor artístico do Domingão com Huck.

CHEGA ao fim neste fim de semana o Festival Pintando o 7, na CAIXA Cultural Recife.

ANIVERSARIANTES Arnóbio Marques, Beatriz Freitas, Clara Kitner, Everardo Gueiros Filho, Jamildo Melo, José Augusto de Paula, Leonardo Resende Martins, Maria José Amaral, Nilson Guerra Nery, Tânia Bold e Virgínia Batista.