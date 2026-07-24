Almoço vai revelar dados do Vila Galé Reserva do Paiva
A coluna de João Alberto traz um panorama das principais notícias de sociedade, política, moda, cultura, entretenimento e eventos em Pernambuco
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Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente do grupo hoteleiro Vila Galé, de Portugal, que tem 52 hotéis em quatro países, recebe convidados para almoço hoje no hotel da rede no Cabo de Santo Agostinho. Vai anunciar os detalhes da abertura do Vila Galé Reserva do Paiva, que vai funcionar no lugar do antigo Sheraton Reserva do Paiva. Evento tem a presença confirmada da governadora Raquel Lyra, do presidente da Empetur, Eduardo Loyo, do prefeito do Cabo, Lula Cabral e de Luís Henrique Valverde, CEO da Brennand Desenvolvimento Imobiliário.
ARTE RECIFENSE
Em visita ao presidente do Sistema Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, o prefeito do Recife, Victor Marques, presenteou o dirigente com uma obra da Oficina Francisco Brennand, um ovo de cerâmica. Em retribuição, Peixoto agraciou o gestor recifense com esculturas em madeira do artista Gegê Pedrosa, de quem o prefeito é admirador. Em pauta: planos de expansão do sistema na cidade e fortalecimento da relação institucional.
55 ANOS
A Unimed Recife celebra hoje 55 anos de atuação. Presidida pela médica Maria de Lourdes Corrêa de Araújo, a querida Dra. Lourdinha, a cooperativa reúne mais de 2,2 mil médicos cooperados e figura entre as principais instituições de saúde do Estado. Recentemente, o Complexo Hospitalar Unimed Recife foi reconhecido como o melhor hospital privado da capital pernambucana no ranking World's Best Hospitals 2025.
HORÁRIO
Daniel Coelho, ex-deputado federal e ex-secretário de Turismo do Estado, lançou ontem sua candidatura à Câmara dos Deputados, na chapa do PSD. Não sei é superstição, mas o evento no Centro de Convenções de Pernambuco foi marcado às 17h55.
CONVENÇÃO
Quando foi candidato a presidente duas vezes, Jair Bolsonaro fez a convenção de lançamento no Rio de Janeiro. Como não está forte no estado, sem candidato forte a governador, Flávio Bolsonaro, eleito senador pelo Rio, decidiu transferir sua convenção para São Paulo. Será amanhã, na arena Pacaembu, na capital paulista, com a presença do presidente argentino Javier Milei.
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WELLNESS
Mais uma novidade no mundo fitness e wellness: a Ambev acaba de anunciar a Spaten Pro, primeira cerveja com proteína. É sem álcool, com 10 g de proteína por lata e menos de 100 calorias, a novidade estreia em São Paulo e no Rio de Janeiro como projeto-piloto.
VISITA
O procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Sérgio Caribé visitou o Tribunal de Pernambuco, onde foi recebido pelo presidente Carlos Neves. Conversa discutiu iniciativas de cooperação institucional voltadas ao fortalecimento de políticas públicas sustentáveis e inclusivas.
MODA SOCIAL
A Jorge Bischoff lança a coleção Fios da Terra, que foi desenvolvida em parceria com uma cooperativa gaúcha. A linha chega a todas as lojas da marca no Brasil e no exterior com peças produzidas manualmente por mulheres em situação de vulnerabilidade social.
A FEIRA
A Feira de Caruaru, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, é tema da exposição de quadros e esculturas “Bicho Feira”, que Hugo Sá abriu ontem, na Número Galeria.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Diga-me onde andas e te direi que turista és" (Zeca Camargo)
A OAB de Pernambuco recebeu o desembargador do TRT-6, Sérgio Torres Teixeira, indicado à vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
JOÃO Gomes e Ary Mirelle aproveitam uma pausa dos shows e foram jantar no Ohra Sushi, no Novotel Marina Recife.
A DENTISTA Silvana Silveira lança hoje, no Café São Braz do Espinheiro, o livro “Três Vidas, Duas Mãos.”
O DIRETOR Hélio Vargas encerra atuação de mais de 15 anos de contrato com a Globo e deixará o posto de diretor artístico do Domingão com Huck.
CHEGA ao fim neste fim de semana o Festival Pintando o 7, na CAIXA Cultural Recife.
ANIVERSARIANTES Arnóbio Marques, Beatriz Freitas, Clara Kitner, Everardo Gueiros Filho, Jamildo Melo, José Augusto de Paula, Leonardo Resende Martins, Maria José Amaral, Nilson Guerra Nery, Tânia Bold e Virgínia Batista.