Prestígio nos 80 anos do Comando Militar
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A comemoração dos 80 anos do Comando Militar do Nordeste foi em clima discreto, pelo fato do luto oficial no Brasil pela morte do cineasta Luiz Carlos Barreto. A cerimônia militar, comandada pelo general Carlos Machado, teve a presença dos generais Kleber Vasconcelos, comandante de Operações Terrestres, e Francisco Humberto Montenegro Júnior, chefe do Estado-Maior do Exército. Tivemos a entrega do diploma Amigos do CMNE e desfile das unidades da guarnição.
PRESENÇAS
O coronel Hercílio Mamede representou a governadora Raquel Lyra, e o secretário Rafael Cunha, o prefeito do Recife. Entre os presentes, os desembargadores Roberto, do TRF, e Francisco Bandeira de Melo, do TJPE; os deputados José Mendonça Filho, coronel Meira, Eriberto Medeiros, pastor Eurico e Alberto Feitosa; o brigadeiro Marcello Lobão Schiavo; o comandante Gustavo Gonçalves, da Escola de Aprendizes-Marinheiros; o conselheiro Marcos Loreto, do TCE; e a cônsul da Argentina, Julieta Grande.
PARABÉNS
Victor Tavares, coordenador do jornalismo da Rádio Jornal e uma figura muito querida no SJCC, comemora seus 30 anos hoje, reunindo amigos, no salão de eventos do seu edifício, em Boa Viagem.
IMORTALIDADE
Vai até o dia 13 de agosto o prazo para a inscrição de candidatos à Cadeira 3 da Academia Pernambucana de Letras, vaga aberta com a morte de Raimundo Carrero. O processo já tem dois inscritos: Márcio Lucena e José Antônio Spencer Hartmann Júnior.
NA JORNAL
O programa “João Alberto na Jornal” passa a ser apresentado às 18h50, na TV Jornal. O entrevistado de hoje é Leonardo Pessoa de Queiroz, presidente da Ademi, que conta todas as ações da instituição que reúne as principais construtoras pernambucanas.
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METRÔ
Claro que podem até diminuir os problemas do Metrô do Recife, mas os vagões que vieram de Belo Horizonte não têm ar-condicionado, obrigando os passageiros a enfrentar calor, que é muito alto em determinadas horas do dia. Um detalhe: não é possível comprar vagões novos, pois eles demoram pelo menos três anos para serem entregues depois da compra.
AMIGOS
O escritor George Cabral e o secretário de Turismo do Recife, Felipe Porto, entre os que receberam o diploma de “Amigo do Comando Militar do Nordeste”.
O REI
As comparações entre Pelé e Messi voltaram a dominar o debate esportivo durante e após a Copa do Mundo de 2026. Para Edinho, porém, a discussão não muda sua convicção: o Rei do Futebol segue incomparável. Filho de Pelé, ele afirma que jamais surgirá outro jogador capaz de igualar o legado deixado pelo pai.
CAFÉ
O Solo Brewing abriu uma unidade temporária da sua cafeteria na Avenida Rio Branco, que funcionará até quinta-feira. Depois, fica apenas com as unidades de Boa Viagem e do Poço da Panela.
DESPEDIDA
Começa hoje a turnê de despedida de Xuxa, ‘‘O Último Voo da Nave’’, que marca os 45 anos de carreira da apresentadora. A estreia acontece no Nubank Park, em São Paulo, e dá início à série de shows que também passará por Curitiba, Belo Horizonte e será encerrada em 20 de dezembro, no Maracanã.