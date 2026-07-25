Prestígio nos 80 anos do Comando Militar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A comemoração dos 80 anos do Comando Militar do Nordeste foi em clima discreto, pelo fato do luto oficial no Brasil pela morte do cineasta Luiz Carlos Barreto. A cerimônia militar, comandada pelo general Carlos Machado, teve a presença dos generais Kleber Vasconcelos, comandante de Operações Terrestres, e Francisco Humberto Montenegro Júnior, chefe do Estado-Maior do Exército. Tivemos a entrega do diploma Amigos do CMNE e desfile das unidades da guarnição.

PRESENÇAS

O coronel Hercílio Mamede representou a governadora Raquel Lyra, e o secretário Rafael Cunha, o prefeito do Recife. Entre os presentes, os desembargadores Roberto, do TRF, e Francisco Bandeira de Melo, do TJPE; os deputados José Mendonça Filho, coronel Meira, Eriberto Medeiros, pastor Eurico e Alberto Feitosa; o brigadeiro Marcello Lobão Schiavo; o comandante Gustavo Gonçalves, da Escola de Aprendizes-Marinheiros; o conselheiro Marcos Loreto, do TCE; e a cônsul da Argentina, Julieta Grande.

PARABÉNS

Victor Tavares, coordenador do jornalismo da Rádio Jornal e uma figura muito querida no SJCC, comemora seus 30 anos hoje, reunindo amigos, no salão de eventos do seu edifício, em Boa Viagem.

IMORTALIDADE

Vai até o dia 13 de agosto o prazo para a inscrição de candidatos à Cadeira 3 da Academia Pernambucana de Letras, vaga aberta com a morte de Raimundo Carrero. O processo já tem dois inscritos: Márcio Lucena e José Antônio Spencer Hartmann Júnior.

NA JORNAL

O programa “João Alberto na Jornal” passa a ser apresentado às 18h50, na TV Jornal. O entrevistado de hoje é Leonardo Pessoa de Queiroz, presidente da Ademi, que conta todas as ações da instituição que reúne as principais construtoras pernambucanas.

METRÔ

Claro que podem até diminuir os problemas do Metrô do Recife, mas os vagões que vieram de Belo Horizonte não têm ar-condicionado, obrigando os passageiros a enfrentar calor, que é muito alto em determinadas horas do dia. Um detalhe: não é possível comprar vagões novos, pois eles demoram pelo menos três anos para serem entregues depois da compra.

AMIGOS

O escritor George Cabral e o secretário de Turismo do Recife, Felipe Porto, entre os que receberam o diploma de “Amigo do Comando Militar do Nordeste”.

O REI

As comparações entre Pelé e Messi voltaram a dominar o debate esportivo durante e após a Copa do Mundo de 2026. Para Edinho, porém, a discussão não muda sua convicção: o Rei do Futebol segue incomparável. Filho de Pelé, ele afirma que jamais surgirá outro jogador capaz de igualar o legado deixado pelo pai.

CAFÉ

O Solo Brewing abriu uma unidade temporária da sua cafeteria na Avenida Rio Branco, que funcionará até quinta-feira. Depois, fica apenas com as unidades de Boa Viagem e do Poço da Panela.

DESPEDIDA

Começa hoje a turnê de despedida de Xuxa, ‘‘O Último Voo da Nave’’, que marca os 45 anos de carreira da apresentadora. A estreia acontece no Nubank Park, em São Paulo, e dá início à série de shows que também passará por Curitiba, Belo Horizonte e será encerrada em 20 de dezembro, no Maracanã.