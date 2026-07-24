Ademi fará missão na China em novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A coluna de João Alberto traz um panorama das principais notícias de sociedade, política, moda, cultura, entretenimento e eventos em Pernambuco

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A Ademi Pernambuco, liderada pelo presidente Leonardo Queiroz, em parceria com a Cooperativa da Construção de Pernambuco, vai realizar uma imersão técnica de 15 dias na China, programada para novembro. Com curadoria de Bruna Oliveira, a missão é voltada para empresários e profissionais do setor e tem como objetivo conectar o mercado local com o que há de mais avançado no mundo em tecnologia construtiva, nos principais polos de negócios e inovação do país asiático.

O empresário Nelson Bezerra recebe o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, no frigorifico da Masterboi em Canhotinho - Arquivo Pessoal

ENCONTRO

Pauluca Moura, presidente da Associação Brasileira de Vaquejada, recebeu Ronaldinho Gaúcho no Haras Cartaxo, em Sousa, na Paraíba, durante a vaquejada. O ex-jogador tem potencial para ser um possível investidor na criação de cavalos.

Rui e Claudineia Silva, em recente evento social - Sheila Wanderley/Divulgação

CINQUENTENÁRIO

A Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Pernambuco assinala seu cinquentenário com evento esta noite, no Mirante do Paço.

VINTE ANOS

A Orquestra Criança Cidadã, formada por jovens da comunidade do Coque, comemora seus 20 anos com concerto esta noite, no Teatro de Santa Isabel. Será para convidados, figuras de destaque em vários segmentos do Estado. O evento terá como anfitriões a presidente Mirna Targino e o esposo, o juiz João Targino.

MISSA DO VAQUEIRO

No meu artigo de hoje, na página de Opinião, destaco a Missa do Vaqueiro, que volta a acontecer domingo, em Serrita. Cerimônia que tem a presença confirmada da governadora Raquel Lyra.

CIRURGIA

O cantor Roberto Carlos será submetido a uma cirurgia de vesícula. Segundo nota do cantor, o procedimento já estava previamente agendado e será realizado por videolaparoscopia, técnica minimamente invasiva.

MULHERES

A empresária Mila Moura promove, terça-feira, no RioMar Recife, mais um encontro do Grupo W. A iniciativa reunirá empresárias para uma noite dedicada ao networking, à troca de experiências e ao fortalecimento do empreendedorismo feminino.

LUXO

A Dior abriu ontem sua primeira loja no Brasil, no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, a maior da América Latina. O espaço terá coleção feminina, masculina, joalheria, homewear e perfumaria.

LIVRO

O papa Leão XIV lançou o livro Desarmada e Desarmante: A Paz é um Dom, primeira coletânea de seus discursos sobre a paz desde a eleição, em maio de 2025. Na obra, reforça uma de suas principais mensagens: "Não são as armas atômicas que geram a paz, mas o desarmamento".

Giuliana e Jurandir Bezerra Lins, em giro na Serra Gaúcha estabelecendo parcerias com vinícolas da região, quando ganharam um rótulo exclusivo da Vinícola Cainelli - Arquivo Pessoal

CIDADANIA

A atriz Tânia Mara, intérprete de Dona Sebastiana no filme O Agente Secreto, está entre os apoiadores da primeira edição do projeto Olinda Lilás, no dia 8 de agosto. Promovido pelo Somos Lilás Brasil e pelo Instituto Banco Vermelho, vai reunir cultura, informação e mobilização social em eventos no Teatro Fernando Santa Cruz, no Largo do Guadalupe e na Praça do Carmo, em Olinda.



