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João Alberto | Notícia

Ademi fará missão na China em novembro

A coluna de João Alberto traz um panorama das principais notícias de sociedade, política, moda, cultura, entretenimento e eventos em Pernambuco

Por JC Publicado em 24/07/2026 às 7:00
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Imagem ilustrativa de executivos - ISTOCK

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A Ademi Pernambuco, liderada pelo presidente Leonardo Queiroz, em parceria com a Cooperativa da Construção de Pernambuco, vai realizar uma imersão técnica de 15 dias na China, programada para novembro. Com curadoria de Bruna Oliveira, a missão é voltada para empresários e profissionais do setor e tem como objetivo conectar o mercado local com o que há de mais avançado no mundo em tecnologia construtiva, nos principais polos de negócios e inovação do país asiático.

 

Arquivo Pessoal
O empresário Nelson Bezerra recebe o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, no frigorifico da Masterboi em Canhotinho - Arquivo Pessoal

ENCONTRO

Pauluca Moura, presidente da Associação Brasileira de Vaquejada, recebeu Ronaldinho Gaúcho no Haras Cartaxo, em Sousa, na Paraíba, durante a vaquejada. O ex-jogador tem potencial para ser um possível investidor na criação de cavalos.

Sheila Wanderley/Divulgação
Rui e Claudineia Silva, em recente evento social - Sheila Wanderley/Divulgação

CINQUENTENÁRIO

A Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Pernambuco assinala seu cinquentenário com evento esta noite, no Mirante do Paço.

VINTE ANOS

A Orquestra Criança Cidadã, formada por jovens da comunidade do Coque, comemora seus 20 anos com concerto esta noite, no Teatro de Santa Isabel. Será para convidados, figuras de destaque em vários segmentos do Estado. O evento terá como anfitriões a presidente Mirna Targino e o esposo, o juiz João Targino.

MISSA DO VAQUEIRO

No meu artigo de hoje, na página de Opinião, destaco a Missa do Vaqueiro, que volta a acontecer domingo, em Serrita. Cerimônia que tem a presença confirmada da governadora Raquel Lyra.

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CIRURGIA

O cantor Roberto Carlos será submetido a uma cirurgia de vesícula. Segundo nota do cantor, o procedimento já estava previamente agendado e será realizado por videolaparoscopia, técnica minimamente invasiva.

MULHERES

A empresária Mila Moura promove, terça-feira, no RioMar Recife, mais um encontro do Grupo W. A iniciativa reunirá empresárias para uma noite dedicada ao networking, à troca de experiências e ao fortalecimento do empreendedorismo feminino.

LUXO

A Dior abriu ontem sua primeira loja no Brasil, no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, a maior da América Latina. O espaço terá coleção feminina, masculina, joalheria, homewear e perfumaria.

LIVRO

O papa Leão XIV lançou o livro Desarmada e Desarmante: A Paz é um Dom, primeira coletânea de seus discursos sobre a paz desde a eleição, em maio de 2025. Na obra, reforça uma de suas principais mensagens: "Não são as armas atômicas que geram a paz, mas o desarmamento".

Arquivo Pessoal
Giuliana e Jurandir Bezerra Lins, em giro na Serra Gaúcha estabelecendo parcerias com vinícolas da região, quando ganharam um rótulo exclusivo da Vinícola Cainelli - Arquivo Pessoal

CIDADANIA

A atriz Tânia Mara, intérprete de Dona Sebastiana no filme O Agente Secreto, está entre os apoiadores da primeira edição do projeto Olinda Lilás, no dia 8 de agosto. Promovido pelo Somos Lilás Brasil e pelo Instituto Banco Vermelho, vai reunir cultura, informação e mobilização social em eventos no Teatro Fernando Santa Cruz, no Largo do Guadalupe e na Praça do Carmo, em Olinda.

 

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