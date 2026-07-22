Prefeitura lança programa para prédios abandonado
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O prefeito Victor Marques lançou um importante projeto para resolver a situação de dezenas de esqueletos de prédios espalhados pelo Recife. Além de um visual horrível, muitos, abandonados, servem de moradia improvisada e até de pontos de consumo de drogas e prostituição. Os proprietários serão chamados para informar a situação, inclusive de vários que têm pendências judiciais.
EM PARATY
Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti participam do Festival Internacional de Literatura de Paraty, acompanhando a programação do cardeal José Tolentino de Mendonça, grande amigo do casal. Nascido na Ilha da Madeira, é uma das principais vozes contemporâneas da Igreja e da literatura de língua portuguesa. Atualmente é prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cargo equivalente ao de ministro da Educação do Vaticano.
CARDÁPIO
A Oficina do Sabor lança seu novo cardápio, acompanhado por uma identidade visual inédita, assinada pela designer Gisela Abad. Inspirado na xilogravura, o projeto gráfico reforça a valorização da cultura nordestina, com tons de verde e ilustrações de jerimum e de cajus, ingredientes muito utilizados nos seus pratos.
GAT
Felipe Porto, secretário de Turismo do Recife, fala sobre as principais ações da pasta, no almoço do Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco, que Gustavo Luck, Carolina Oliveira e Luiz Felipe Moura comandam hoje, no Boteco Companhia do Chopp, no Parque Gourmet do Shopping Recife.
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JOIAS
A pernambucana Márcia Longman vai integrar a Milano Jewelry Week, representando o Brasil ao lado de mais nove joalheiros. Além da exposição, concorre à premiação internacional do evento, que acontecerá em outubro.
SÉRIE B
Sport e Náutico começaram muito bem a Série B, mas foram caindo e hoje estão em situação delicada: o Náutico não vence uma partida há oito jogos; o Sport, há sete jogos. Esta noite, os dois times têm uma chance de mudar o quadro: o Sport joga contra o Goiás, em Goiânia, e o Náutico enfrenta o Londrina, nos Aflitos.
PREFÁCIO
Glória Perez, cuja filha foi vítima de feminicídio, assina o prefácio do livro “Além das Cicatrizes”, de Zaldo Magalhães Just Neto, lançado ontem, na Academia Pernambucana de Letras.
INVENCIBILIDADE
Na vitória contra a Argentina, na final da Copa do Mundo, a Espanha chegou a 38 jogos sem perder. São 29 vitórias e nove empates.
LITERATURA
O livro “Corpos Hackeados”, da recifense Andréa Nunes, foi traduzido para o espanhol e será lançado no Chile.
PÊNALTIS
Na Copa do Mundo foram cobrados 61 pênaltis, incluindo as decisões de mata-mata. Desses, 40 foram convertidos e 21 perdidos. O índice de aproveitamento (65,5%) é o mais baixo desde a Copa de 1966. Entre os que perderam penalidades máximas estão Messi (duas vezes), Mbappé e Bruno Guimarães.