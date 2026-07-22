Prefeitura lança programa para prédios abandonado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O prefeito Victor Marques lançou um importante projeto para resolver a situação de dezenas de esqueletos de prédios espalhados pelo Recife. Além de um visual horrível, muitos, abandonados, servem de moradia improvisada e até de pontos de consumo de drogas e prostituição. Os proprietários serão chamados para informar a situação, inclusive de vários que têm pendências judiciais.

Padre Arlindo de Matos Júnior, ladeado por Priscila Krause e Daniel Coelho, na Missa em Ação de Graças que celebrou seus 51 anos em Tamandaré - Arquivo Pessoal

EM PARATY

Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti participam do Festival Internacional de Literatura de Paraty, acompanhando a programação do cardeal José Tolentino de Mendonça, grande amigo do casal. Nascido na Ilha da Madeira, é uma das principais vozes contemporâneas da Igreja e da literatura de língua portuguesa. Atualmente é prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cargo equivalente ao de ministro da Educação do Vaticano.

Ingrid Zanella e Michele Bautista com a camisa da Espanha, campeã da Copa do Mundo - Arquivo Pessoal

CARDÁPIO

A Oficina do Sabor lança seu novo cardápio, acompanhado por uma identidade visual inédita, assinada pela designer Gisela Abad. Inspirado na xilogravura, o projeto gráfico reforça a valorização da cultura nordestina, com tons de verde e ilustrações de jerimum e de cajus, ingredientes muito utilizados nos seus pratos.

GAT

Felipe Porto, secretário de Turismo do Recife, fala sobre as principais ações da pasta, no almoço do Grupo de Amigos do Turismo de Pernambuco, que Gustavo Luck, Carolina Oliveira e Luiz Felipe Moura comandam hoje, no Boteco Companhia do Chopp, no Parque Gourmet do Shopping Recife.

JOIAS

A pernambucana Márcia Longman vai integrar a Milano Jewelry Week, representando o Brasil ao lado de mais nove joalheiros. Além da exposição, concorre à premiação internacional do evento, que acontecerá em outubro.

Lana Bandeira, Fabia Valente e Juliana Patriota em evento social - Arquivo Pessoal

SÉRIE B

Sport e Náutico começaram muito bem a Série B, mas foram caindo e hoje estão em situação delicada: o Náutico não vence uma partida há oito jogos; o Sport, há sete jogos. Esta noite, os dois times têm uma chance de mudar o quadro: o Sport joga contra o Goiás, em Goiânia, e o Náutico enfrenta o Londrina, nos Aflitos.

PREFÁCIO

Glória Perez, cuja filha foi vítima de feminicídio, assina o prefácio do livro “Além das Cicatrizes”, de Zaldo Magalhães Just Neto, lançado ontem, na Academia Pernambucana de Letras.

INVENCIBILIDADE

Na vitória contra a Argentina, na final da Copa do Mundo, a Espanha chegou a 38 jogos sem perder. São 29 vitórias e nove empates.

LITERATURA

O livro “Corpos Hackeados”, da recifense Andréa Nunes, foi traduzido para o espanhol e será lançado no Chile.

PÊNALTIS

Na Copa do Mundo foram cobrados 61 pênaltis, incluindo as decisões de mata-mata. Desses, 40 foram convertidos e 21 perdidos. O índice de aproveitamento (65,5%) é o mais baixo desde a Copa de 1966. Entre os que perderam penalidades máximas estão Messi (duas vezes), Mbappé e Bruno Guimarães.