Espanha comprovou ser a melhor seleção do mundo

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Os números revelam a grande superioridade da Espanha na final da Copa do Mundo, domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Teve 65,1% de posse de bola, contra 34,9% da Argentina, números bem parecidos com os do jogo entre Brasil e Noruega. A Espanha teve 20 finalizações, no jogo e na prorrogação, 12 no gol e cinco para fora. A Argentina apenas três, nenhuma no gol, uma para fora e duas bloqueadas.

CORDIALIDADE

Com constantes episódios de divergências, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, países-sede da Copa do Mundo, tiveram um comportamento cordial ao entregarem as medalhas aos jogadores das duas seleções.

ACERTARAM

No Bolão do Escrete de Ouro sobre a final da Copa do Mundo, os ganhadores foram Alexandre Costa, Ednaldo Santos e Igor Moura, que apostaram na Espanha.

TORCIDA

A vitória da Espanha foi comemorada, inclusive com fogos, em todo o país, inclusive no Recife. Além da grande rivalidade, havia o perigo de a Argentina conquistar sua quarta Copa e começar a ameaçar o penta do Brasil.

A GRAMA

A Fifa não para de ganhar dinheiro com a Copa do Mundo. Agora vai faturar R$ 56 milhões com a venda de pedaços do gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey, usado na final da Copa do Mundo. O pacote com uma porção da grama de 7,5 cm por 7,5 cm, uma réplica do ingresso para o jogo gravada em dourado, uma minibola réplica da usada na partida e um troféu do Mundial em cristal lapidado custará US$ 15 mil (R$ 15.300).

GOSPEL

O momento mais criticado no show de encerramento foi o do cantor canadense Justin Bieber. Fez uma breve apresentação, com violão, cantando a música "Everything Hallelujah", de influência gospel, totalmente fora do clima de festa do evento.

INJUSTIÇAS

Na premiação dos melhores da Copa, duas injustiças: Rodri como o melhor jogador, título que deveria ser de Messi, que, mesmo com atuação apagada na final, teve uma brilhante trajetória na competição. E Pau Cubarsi, escolhido como o melhor jogador jovem. Que, para a maioria dos jornalistas, foi Lamine Yamal. Os dois têm 19 anos.

NÃO DEU CERTO

O presidente da Argentina, Javier Milei, não foi assistir à final dos Estados Unidos, por um motivo inusitado: a "cabala" — superstição comum entre argentinos, baseada na crença de que determinados rituais trazem sorte. Quis manter o hábito em todas as vitórias dos argentinos na competição: ficar na casa oficial, em Olivos, usando a mesma jaqueta da petroleira estatal YPF. Desta vez, o amuleto não funcionou.

BRASIL

Nosso país esteve presente na festa da final, com Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho "dirigindo" um carro ao lado de Madonna até o gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde ela se apresentou. Nos telões, apareceu a imagem do Rei do Futebol, Pelé.

O IRMÃO

Um dos símbolos do título da Copa do Mundo da Espanha foi Keyne Ebana, irmão do craque Lamine Yamal. O garoto de apenas três anos foi flagrado nas arquibancadas do MetLife Stadium, em Nova Jersey, já atualizando a camisa vermelha da seleção com a segunda estrela de campeão. Sempre que sua imagem aparecia nos telões, o público ia ao delírio.

BARCELONA

Dos jogadores da seleção espanhola, oito jogam no Barcelona: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres e Lamine Yamal. Pela primeira vez na história, o time não teve um só jogador do Real Madrid, que agora vai receber o lateral-esquerdo Marc Cucurella, famoso pelos longos cabelos cacheados, comprado do Chelsea por 60 milhões de euros (R$ 350 milhões).

GRIFES

A Adidas brilhou na final da Copa do Mundo. Assinou os uniformes dos jogadores da Espanha e da Argentina, dos juízes e a famosa bola Trionda Pro dourada usada na partida. Já na disputa pelo terceiro lugar, Inglaterra e França tinham uniformes da Nike.

PÚBLICO

A final da Copa do Mundo teve a presença de 80.663 torcedores no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Muitos pagaram uma fortuna por um lugar nas arquibancadas.

PENALIDADES

A campanha da Argentina na Copa do Mundo terminou com um prejuízo financeiro fora das quatro linhas. A postura da equipe na final rendeu cerca de US$ 90 mil em multas aplicadas pela Fifa, entre cartões e outras penalidades disciplinares. O técnico Lionel Scaloni também foi advertido com cartão amarelo durante a partida, o que gerou uma multa adicional de US$ 10 mil.

FRASE

Uma declaração de Lamine Yamal ganhou as redes sociais após o título da Espanha na Copa do Mundo: "Minha mãe me teve aos 16 anos. Isso sim é pressão de verdade. Depois, meu pai teve que se virar, sair e catar coisas na rua para poder trazer comida para casa. Isso sim é pressão de verdade. Tudo o que eu tenho que fazer é jogar e fazer o povo espanhol feliz."

TORCIDA

Impressionou o número de torcedores usando camisas da Argentina no bar "Moocaires", na Mooca, em São Paulo. É o grande reduto dos hermanos na capital paulista.

APLAUSOS

Um amigo da coluna que voltava de São Paulo num voo na hora do jogo testemunhou o aplauso entusiasmado da maioria dos passageiros, quando o piloto informou que a Espanha havia ganho a Copa do Mundo.

ARBITRAGEM

Durante toda a Copa do Mundo, a Argentina foi acusada de ser favorecida pela Fifa, com erros dos juízes a seu favor. Na partida final, não houve favorecimento. O esloveno Slavko Vini teve uma atuação perfeita, expulsou, com toda razão, os argentinos Enzo Fernández, por uma jogada violenta, na partida, e Leandro Paredes, por uma confusão no final da partida. E, com o auxílio do VAR, anulou dois gols da Espanha.

INVENCIBILIDADE

Na vitória contra a Argentina, a Espanha chegou a 38 jogos sem perder. São 29 vitórias e nove empates.

PÊNALTIS

Na Copa do Mundo foram cobrados 61 pênaltis, incluindo as decisões no mata-mata. Desses, 40 foram convertidos e 21 perdidos. O índice de aproveitamento (65,5%) é o mais baixo desde a Copa de 1966. Entre os que perderam penalidades máximas, Messi (duas vezes), Mbappé e Bruno Guimarães.

FATURAMENTO

A Fifa faturou US$ 8,9 bilhões (R$ 45 bilhões), sendo US$ 4 bilhões (R$ 20 bilhões) de direitos de transmissão. Nas 104 partidas da competição, tivemos um público de cinco milhões de espectadores.



