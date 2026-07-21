Livro com temas fortes será lançado hoje na APL

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os principais destaques da sociedade pernambucana, com notícias de eventos, personalidades e acontecimentos que movimentam Pernambuco

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‘’Além das Cicatrizes’’, livro de estreia de Zaldo Magalhães Just Neto, será lançado hoje, às 19h, na Academia Pernambucana de Letras. Na obra, relata a própria trajetória de superação após sobreviver a uma tentativa de homicídio cometida pelo pai, que assassinou sua mãe em um caso de feminicídio. O livro aborda temas como violência doméstica, deficiência física, bullying, justiça e resiliência, transformando uma história marcada pela dor em um relato de coragem, reflexão e recomeço.

Maria do Carmo Pontes, aniversariante de hoje - Sheila Wanderley/Divulgação

VISITA

O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, desembarca em Pernambuco hoje para uma agenda voltada ao setor produtivo. No roteiro, visitas técnicas ao frigorífico da Masterboi em Canhotinho e à Lactalis, em Bom Conselho, duas das principais operações da cadeia agroindustrial no Estado.

NA ACADEMIA

O carioca-pernambucano Joaquim Falcão ministra hoje, na Academia Brasileira de Letras, a palestra ““Democracia-Cupim”. O título, segundo ele, é uma metáfora para a destruição gradual da democracia por dentro, sem golpe militar ou ruptura constitucional explícita.

GESTÃO

Após eleição com chapa única o Instituto dos Advogados de Pernambuco definiu a diretoria para o biênio 2026-2028. Érica Ferraz foi reconduzida à presidência, com Eric Castro e Silva como vice-presidente.

Ana Nayra Doria, na comemoração do seu aniversário no final de semana - Arquivo Pessoal

MODA

Mércia Moura participa hoje do 2º Fórum NTCPE Summit 2026, no Moda Center. Irá integrar um painel para compartilhar a trajetória da Marie Mercié ao longo de mais de quatro décadas, além da experiência de internacionalização da marca.

PRESIDÊNCIA

O presidente da Companhia Editora de Pernambuco, João Baltar Freire, assumiu a presidência da Associação Brasileira das Imprensas Oficiais, entidade que reúne as 23 organizações e empresas públicas governamentais responsáveis pela edição dos Diários Oficiais em todo o todo país.

CATÓLICO

Andy Burnham, que tomou posse ontem como primeiro-ministro do Reino Unido, é o primeiro católico a ocupar o cargo.

A modelo Inés Garcia, bela namorada do craque Lamine Yamal, campeão mundial pela Espanha - Arquivo Pessoal

XARÁ

O mesmo nome vem confundindo. Durante a convenção do Partido Novo de Pernambuco, hoje, no Internacional, Carlos Sant’Anna, advogado e ex-secretário secretário executivo de Articulação Institucional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, será lançado a senador. É quase xará do prefeito de Ipojuca, Carlos Santana.

CINEMA

O filme “A Odisseia” faz jus a todos os elogios que vem recebendo. Mesmo com quase três horas de duração, o novo filme de Christopher Nolan mantém o público envolvido do início ao fim. Conhecido por sua busca constante pela excelência técnica, o diretor também estreia uma nova tecnologia para produções em IMAX, que exigiu dos atores cenas com espelhos especialmente desenvolvidos para garantir a máxima qualidade visual.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O futebol é a única religião que não tem ateus.” (Eduardo Galeano)

EXCELENTE o artigo de Roberto Pereira, ontem no nosso jornal, sobre Carlos Alberto, jogador do Sport, que morreu no gramado da Ilha do Retiro, quando participava de um jogo do rubro-negro.

CISSA Guimarães se emociona ao recordar os 16 anos da morte do seu filho, Rafael Mascarenhas, que chocou o Brasil.

A ARQUITETA Luiza Nogueira comandou animada festa para celebrar nova idade, no fim de semana.

A ARGENTINA foi a primeira seleção a não chutar para o gol em uma final de Copa.

A ASSOCIAÇÃO Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores estima que 30% dos veículos que serão vendidos no Brasil este ano serão elétricos.

ANIVERSARIANTES Ana Cristina Wanderley dos Santos, Auxiliadora Sá Martins, Bárbara Falcão Caldas, Flávio Pabst Filho, Francisco Papaléo, Luciana Guimarães Pontes, Maria do Carmo Pontes, Michele Albuquerque, Naíde Sampaio, Ranilson Ramos, Regina Lundgren, Rômulo Guerra de Meneses e Zeca Cavalcanti.