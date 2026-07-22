História da Cachaça é destaque no IBEF-PE
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A história, a cultura e a importância econômica da cachaça estarão em evidência durante a edição do “Segmento Econômico – Gente que Faz Acontecer”, promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Pernambuco . O empresário e consultor Gilberto Freyre Neto ministrará a palestra "História da Cachaça", abordando a trajetória da bebida, seu papel na formação da identidade brasileira e sua relevância para a economia. evolução da bebida ao longo dos séculos, sua contribuição para a formação da identidade nacional e sua importância para a economia brasileira.
CASAL
Após dias de especulações e registros circulando pelas redes, Virginia Fonseca confirmou publicamente sua reaproximação com Vini Jr. com uma foto ao lado do jogador. No entanto, o que acabou roubando a cena foi a aparência do jogador, que chamou atenção após passar por procedimentos estéticos.
NA ACADEMIA
A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas elegeu, por aclamação, o advogado Torquato da Silva Castro Júnior para ocupar a Cadeira 33. Dua posse foi Espaço Memória da Faculdade de Direito do Recife.
ATIVIDADE
Tânia Bacelar ministrou a disciplina “Desenvolvimento socioeconômico de Pernambuco” na pós-graduação em Gestão Pública e Controle da Escola de Contas do Tribunal de Contas de Pernambuco. Ela foi responsável, por muitos anos, por secretarias de planejamento, urbanismo e política em Pernambuco.
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DIFERENÇA
A seleção argentina, mesmo jogando mal a final e perdendo a Copa do Mundo, foi recebida com festa em Buenos Aires. E voltaram todos os jogadores, incluindo os muitos que jogam na Europa. Já o voo da seleção brasileira voltou com apenas um jogador. Todos os outros e a comissão técnica preferiram não voltar logo ao Brasil.
SUAPE
Armando Monteiro Bisneto celebra a entrada em operação do novo centro de distribuição da Maersk, em Suape. É o maior grupo de logística integrada do mundo, que instalou uma unidade de 12 mil metros quadrados no Cabo de Santo Agostinho.
CARROS
A BYD quer transformar a unidade de Camaçari, na Bahia, instalada no antigo complexo da Ford, em seu principal polo automotivo nas Américas e na maior fábrica de carros do Brasil. Atualmente, esse título pertence à Stellantis, com a fábrica da Fiat, em Betim, uma das maiores plantas automotivas da América Latina.
ZONA NORTE
Depois de abrir a unidade de Boa Viagem, a academia Bio Ritmo finaliza os detalhes de uma unidade na Zona Norte. Será no antigo prédio do Bom Preço na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no Espinheiro.
LUCRO
A Fifa faturou com a Copa do Mundo, US$ 8,9 bilhões (R$ 45 bilhões), sendo US$ 4 bilhões ( R$ 20 bilhões) de direitos de transmissão. Nas 104 partidas da competição, tivemos um público de cinco milhões de espectadores.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “O tarifaço pode reduzir em até 60% as exportações pernambucanas para os Estados Unidos.” (Bruno Veloso)
- O PERNAMBUCANO Clóvis Wanderley Vinhosa, Procurador do Estado do Mato Grosso, é membro fundador do Colégio Permanente das Escolas Jurídicas do Estado de Mato Grosso, a primeira a funcionar no país.
- ALCEU Valença será uma das participações da segunda fase do álbum “Equilibrium”, de Anitta.
- GISELE Bundchen, que completou 46 anos esta semana, revelou uma curiosidade: ela recebeu cerca de 42 "nãos" como modelo, antes de despontar no mundo da moda.
- GILBERTO Sabino, que comandou a TAP no Recife por muitos anos, recupera-se do infarto que sofreu em Maceió, onde reside.
- PERNAMBUCO atingiu, pela primeira vez, a marca de mais de 7,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.
ANIVERSARIANTES André de Paula, Ângela Notare Cartaxo, Beth Araruna, Marcos Kelner, Mônica Dias, Roseane Cabral, Rosely Moreira, Sandra Paes Barreto, Telma Freire, Thaís Asfora e Vitória Tereza Beltrão.