História da Cachaça é destaque no IBEF-PE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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A história, a cultura e a importância econômica da cachaça estarão em evidência durante a edição do “Segmento Econômico – Gente que Faz Acontecer”, promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Pernambuco . O empresário e consultor Gilberto Freyre Neto ministrará a palestra "História da Cachaça", abordando a trajetória da bebida, seu papel na formação da identidade brasileira e sua relevância para a economia. evolução da bebida ao longo dos séculos, sua contribuição para a formação da identidade nacional e sua importância para a economia brasileira.

Carlos Costa, candidato a vice-governador com o deputado Augusto Coutinho - Arquivo Pessoal

CASAL

Após dias de especulações e registros circulando pelas redes, Virginia Fonseca confirmou publicamente sua reaproximação com Vini Jr. com uma foto ao lado do jogador. No entanto, o que acabou roubando a cena foi a aparência do jogador, que chamou atenção após passar por procedimentos estéticos.

NA ACADEMIA

A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas elegeu, por aclamação, o advogado Torquato da Silva Castro Júnior para ocupar a Cadeira 33. Dua posse foi Espaço Memória da Faculdade de Direito do Recife.

ATIVIDADE

Tânia Bacelar ministrou a disciplina “Desenvolvimento socioeconômico de Pernambuco” na pós-graduação em Gestão Pública e Controle da Escola de Contas do Tribunal de Contas de Pernambuco. Ela foi responsável, por muitos anos, por secretarias de planejamento, urbanismo e política em Pernambuco.

DIFERENÇA

A seleção argentina, mesmo jogando mal a final e perdendo a Copa do Mundo, foi recebida com festa em Buenos Aires. E voltaram todos os jogadores, incluindo os muitos que jogam na Europa. Já o voo da seleção brasileira voltou com apenas um jogador. Todos os outros e a comissão técnica preferiram não voltar logo ao Brasil.

Karla Godoy, Ana Paula Vilaça e Mariana Pincovsky, em evento ontem no Porto Digital - Arquivo Pessoal

SUAPE

Armando Monteiro Bisneto celebra a entrada em operação do novo centro de distribuição da Maersk, em Suape. É o maior grupo de logística integrada do mundo, que instalou uma unidade de 12 mil metros quadrados no Cabo de Santo Agostinho.

CARROS

A BYD quer transformar a unidade de Camaçari, na Bahia, instalada no antigo complexo da Ford, em seu principal polo automotivo nas Américas e na maior fábrica de carros do Brasil. Atualmente, esse título pertence à Stellantis, com a fábrica da Fiat, em Betim, uma das maiores plantas automotivas da América Latina.

ZONA NORTE

Depois de abrir a unidade de Boa Viagem, a academia Bio Ritmo finaliza os detalhes de uma unidade na Zona Norte. Será no antigo prédio do Bom Preço na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no Espinheiro.

LUCRO

A Fifa faturou com a Copa do Mundo, US$ 8,9 bilhões (R$ 45 bilhões), sendo US$ 4 bilhões ( R$ 20 bilhões) de direitos de transmissão. Nas 104 partidas da competição, tivemos um público de cinco milhões de espectadores.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O tarifaço pode reduzir em até 60% as exportações pernambucanas para os Estados Unidos.” (Bruno Veloso)

O PERNAMBUCANO Clóvis Wanderley Vinhosa, Procurador do Estado do Mato Grosso, é membro fundador do Colégio Permanente das Escolas Jurídicas do Estado de Mato Grosso, a primeira a funcionar no país.

ALCEU Valença será uma das participações da segunda fase do álbum “Equilibrium”, de Anitta.

GISELE Bundchen, que completou 46 anos esta semana, revelou uma curiosidade: ela recebeu cerca de 42 "nãos" como modelo, antes de despontar no mundo da moda.

GILBERTO Sabino, que comandou a TAP no Recife por muitos anos, recupera-se do infarto que sofreu em Maceió, onde reside.

PERNAMBUCO atingiu, pela primeira vez, a marca de mais de 7,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

ANIVERSARIANTES André de Paula, Ângela Notare Cartaxo, Beth Araruna, Marcos Kelner, Mônica Dias, Roseane Cabral, Rosely Moreira, Sandra Paes Barreto, Telma Freire, Thaís Asfora e Vitória Tereza Beltrão.