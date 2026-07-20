Presidiário com terno e gravata
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O ex-deputado Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, volta às manchetes por suspeitas de desvio de emendas parlamentares. Ele ficou conhecido por conduzir o processo de impeachment de Dilma Rousseff e foi condenado na Operação Lava Jato por corrupção relacionada a contratos da Petrobras. Pedro Corrêa, que ficou preso com ele na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, lembra um detalhe interessante. Ao contrário dos outros presos, que usavam trajes informais, ele aparecia todos os dias de terno e gravata, esbravejando que era deputado federal. Outro detalhe: ele é casado com a jornalista Cláudia Cruz, que foi apresentadora do Fantástico.
VEREADORA
O vereador Rodrigo Coutinho pediu licença da Câmara Municipal do Recife para atuar na campanha de reeleição do seu pai, Augusto Coutinho, à Câmara dos Deputados. Na sua vaga, assumiu a jornalista Goretti Queiroz, defensora da proteção animal, do meio ambiente e dos direitos das mulheres.
FARMÁCIAS
Os supermercados começam a operar farmácias nas lojas, depois da liberação. A rede Assaí criou a “Assaí Farma”, que abriu as primeiras unidades em São Paulo.
EXPERIÊNCIA
O chef Valter Santos vai comandar, quinta-feira, a cerimônia Kaitai no Yugo Premium. Ao lado do chef César Calzavara, realiza a abertura de um atum inteiro para um menu de 10 etapas com os cortes premium.
PONTO FINAL
A mais famosa casa de prostituição VIP de São Paulo, o Clube Bahamas, encerrou as atividades depois de 30 anos. Coloca um ponto final em uma história marcada por glamour, polêmicas, disputas judiciais e pela personalidade irreverente de seu fundador, o empresário Oscar Maroni, que morreu no dia 31 de dezembro do ano passado.
EUTANÁSIA
Depois de anos de debates, a Assembleia Nacional da França aprovou o direito à morte assistida para adultos com doenças incuráveis em fase terminal.
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DÚVIDA
O vereador do Recife Eduardo Moura, com mais de 600 mil seguidores nas redes sociais, vai disputar mandato de deputado federal na chapa do Partido Novo.
SUCESSO
Os diretores José Folhadela, Marcelo Melo, Jorge William Lindo e Herbetes de Hollanda comemoram o grande sucesso do projeto cultural que assinala os 30 anos do Colégio GGE, com curadoria de João Suassuna.
NO MARACANÃ
O Estádio do Maracanã vai ganhar, no próximo ano, um restaurante com 250 lugares e um bar com vista para o gramado, com capacidade para 700 pessoas.
M O V I M E N T O
BOM DIA: "Político não gosta de vácuo. Se o governo não ocupa o espaço com entregas, a oposição ocupa com críticas." (Igor Maciel)
MÔNICA e Armando Monteiro Neto comandavam mesa no Cecília Cucina.
HOJE é o Dia Internacional da Amizade.
O PARTIDO Novo faz sua convenção amanhã, às 17h, no Internacional, para lançar Carlos Sant'Anna a senador.
FELIPE Matos atua como secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife.
CLÁUDIA Cavalcanti lançou o livro "Espaço Aéreo", cujo enredo se passa a bordo de um avião.
ANIVERSARIANTES
Andréa Ponce Miranda, Beto Kelner, Carlos Alberto Valle, Celso Maranhão, Dirceu Rodolfo, Fátima Silva, Luiz Augusto Correia de Araújo, Murilo Oliveira, Paulo André Leitão, Pojucan Escarião, Tuti Moury Fernandes, Suyanne Fehr e Sylvia Távora.