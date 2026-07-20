Jailson Marcos, um criador sem moldes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Radicado no Recife, o sapateiro e designer autoral Jailson Marcos construiu uma trajetória marcada pela experimentação de formas, materiais e referências da cultura popular. Nascido no Sertão do Rio Grande do Norte e apaixonado por arquitetura antes mesmo de descobrir o universo dos calçados, transformou sua criação em referência da moda autoral pernambucana. Há 25 anos participa ininterruptamente da Fenearte, onde apresenta coleções inéditas a cada edição. Em 2026, sua história ganha um novo reconhecimento: é um dos homenageados da 26ª edição do evento, que celebra o ofício e a tradição dos seleiros de Pernambuco.

Jailson Marcos, homenageado da 26ª Fenearte, é um dos principais nomes da moda autoral pernambucana - Arquivo pessoal

Quais eram suas aptidões nos estudos?

Quando terminei o primeiro grau, no interior, mudei-me para Natal para fazer o científico. Meu sonho era ser arquiteto, porque as formas geométricas e a moda sempre me encantaram, embora eu não soubesse exatamente o que queria. Acabei entrando em Educação Artística e cursei até o quinto período na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Qual foi o seu primeiro ofício?

Meu primeiro emprego foi como funcionário público, secretário de um deputado. Ganhava bem, mas não estava satisfeito. Pedi demissão, apesar da resistência da minha família, e me mudei para o Recife, onde trabalhei numa multinacional. Depois fui demitido, peguei a rescisão e fui a São Paulo comprar couro para fazer cintos. Nunca tinha trabalhado com artesanato, mas moda e sapatos sempre me atraíram. Comecei a criar peças diferentes, e elas passaram a ser bem aceitas.

Foi aí que começou seu trabalho na arte?

Aluguei um quarto numa pensão no Recife e conheci um argentino chamado Pablo, que fazia sapatos. Pedi para aprender, ele me ensinou o processo e me apaixonei pelo ofício. Fiz primeiro sapatos para mim, para muitas pessoas próximas e para minha irmã. As amigas dela gostaram e começaram as encomendas.

O mercado local aceitou bem o seu estilo não covencional?

Existia resistência, mas isso não me incomodava, porque eu sabia que não queria fazer a mesma coisa que todo mundo fazia. Sempre tive essa visão; desde os cintos e bolsas, eu não queria fazer nada igual. Então eu sentia a resistência, mas isso me dava um incentivo a mais para buscar algo novo, que é exatamente o que o meu cliente consome hoje.

Em seu ateliê, onde confecciona peças autorais para todo o Brasil há 30 anos - Arquivo pessoal

Como funciona a sua rotina de criação?

Eu crio o ano inteiro, não é uma coisa sazonal. Tenho uma ansiedade mesmo de fazer: penso em algo e não sossego até realizar. A única coleção que eu, de fato, crio como coleção fechada é a que lanço na Fenearte — são 25 anos consecutivos participando, e, para mim, a feira acaba sendo a minha semana de moda.

Como vêm suas inspirações?

Tudo me inspira. Já fiz um sapato em que o salto era baseado no pé torneado do meu guarda-roupa — olhei e pensei: "isso dá um salto". Tenho um outro sapato, premiado, inspirado no portão do Colégio São José, na Conde da Boa Vista: eu passava de ônibus, via aquilo e pensava: "isso dá um salto". Tenho muito essa influência da arquitetura, das formas, das linhas, que vem do meu sonho antigo de ter sido arquiteto.

Quais nomes famosos você já calçou?

Carlinhos Brown é um dos principais. Nena Queiroga, Gerlane Lopes, Silvério Pessoa, entre outros que nem lembro agora de cabeça. Do lado da moda autoral, já criei para Ronaldo Fraga, para Maria Bonita, para estilistas daqui do Recife, como Xuruca Pacheco e Leopoldo; recentemente, para Gustavo Silvestre. Fiz várias edições do São Paulo Fashion Week e do desfile Vale do Rio.

Quais marcas já assinaram os sapatos em desfiles?

Maria Bonita. Já fiz umas cinco edições do São Paulo Fashion Week. Assinei quatro coleções para Gustavo Silvestre, que é pernambucano, para a Varela Araújo, já fiz o Dragão Fashion e também para uma marca espanhola.

Já recebeu propostas inusitadas de criação?

No cinema, calcei a atriz Maeve Jinkings no filme “Boi Neon”. A figurinista veio ao ateliê pedindo uma bota que lembrasse casco de cavalo, para uma personagem "mulher-cavalo" de vaquejada. Ela trouxe um par de cascos de cavalo de verdade e um couro de bode, e eu topei fazer a bota. Comecei a lixar o casco para poder trabalhar — e o cheiro era algo absurdo, todo mundo teve que sair do ambiente.

Já negou pedidos?

Não exatamente, mas uma coisa que sempre falo para quem chega com pedido é: "não me venha com cópia, não me venha com foto de algo pronto" — porque, se me trazem uma referência exata, eu não consigo. Agora, se a pessoa me diz que universo ou que sensação ela quer, aí eu vou atrás e realmente crio a partir disso.

E quem foi o primeiro nome famoso que você calçou?

Carlinhos Brown, que se apaixonou por uma sandália minha. Eu estava participando de uma feira na Made in Bahia; a estilista deu a sandália de presente para ele, de um modelo tradicional meu, e ele se apaixonou. Um tempo depois, pessoal dele entrou em contato perguntando se eu fazia umas "gladiadoras", porque ele ia fazer uma turnê pela Europa. Desenhei algumas ideias e ele quis todas — fiz cinco modelos de gladiadora. Já são mais de 25 anos que ele é cliente, usa no dia a dia e também em shows.

Onde você expõe e vende hoje em dia?

Hoje vendo online para o Brasil inteiro; foi algo que a pandemia acabou trazendo e que ficou. Estou nesse momento de me profissionalizar mais dentro do que já faço.

E como era antes da pandemia?

Em 2014, abri minha primeira loja física fora do ateliê, na Galeria Joana d'Arc. Um tempo depois, um pernambucano que morava no Rio, André, se interessou pelo trabalho e propôs abrir uma franquia lá em Ipanema. Em seguida, abri outra franquia em Pipa. Com a pandemia, diante da incerteza, o André ficou assustado no Rio, eu também fiquei e acabei fechando a loja do Recife e todas as franquias.

Como percebeu que já era uma personalidade de destaque?

Foi o Orismar Rodrigues quem primeiro me chamou de "sapateiro" — tenho essa lembrança viva. Ele me colocou na coluna de João Alberto, onde era auxiliar, numa chamada do evento Abril pro Rock, em que apareci de bermuda, trabalhando, numa "bagunça" mesmo. Foi naquele momento também que outros nomes da imprensa começaram a entrar em contato.

Com quanto tempo começa a preparação para um grande evento?

Geralmente é de dois a três meses de preparação.

Quais os materiais mais resistentes para calçados?

O couro é matéria-prima nobre, mas eu sou um criador que não trabalha só com couro — gosto de experimentar outras matérias. Hoje a tecnologia avançou tanto que já se consegue um sintético bem parecido com o couro; a diferença é que o sintético não "respira". Eu uso de tudo — palha, materiais orgânicos —, porque sou criador e gosto de experimentar formas e texturas.

Quais outras marcas ou artistas pernambucanos você admira?

O primeiro nome que cito é Eduardo Ferreira. Foi ele quem me apresentou ao universo da moda. Na época, ele trabalhava com o estilista Beto Kelner. Teve um momento em que ele resgatou a renda para a moda nacional, algo que era visto como "roupa feia", e a trouxe como moda de verdade. Considero o Eduardo minha grande referência local.

Um nome que inspira você?

Mundialmente, tenho uma ligação forte com Salvatore Ferragamo, criador italiano de sapatos. Uma jornalista gaúcha, a Carol Garcia, viu uma sandália minha de papel machê, se encantou e me disse: "isso é Salvatore Ferragamo, você precisa conhecer." Voltei pensando no nome e, dias depois, sonhei com um senhor careca — depois descobri que era ele. Tempos depois, ganhei um livro sobre Ferragamo. Ao ler, descobri que nascemos no mesmo dia: 5 de junho. Ele deixou várias patentes, criou a sandália "invisível" e a plataforma de cortiça, na época da Segunda Guerra, quando faltava matéria-prima e ele passou a experimentar outros materiais.

Qual a influência do Sertão no gosto pelo couro?

Meu pai era agricultor, criava gado, adorava vaquejada, era vaqueiro mesmo. Tenho uma lembrança muito forte dele costurando roupa de couro quando voltava do campo. Guardei essa matéria-prima, essa fibra, depois que ele faleceu, há mais de dez anos. Anos depois, usei esse material guardado na coleção "Arabesco".

Você teve apoio, mesmo ele sendo de outro universo?

Mesmo sendo eu do Sertão, filho de vaqueiro, ele sempre apoiou minha carreira artística — mesmo sem entender direito, no fundo, ele queria que eu tivesse continuado no campo, na fazenda dele. Quando comprei a casa onde moro e trabalho hoje, ele chorou de alegria.

Como passou a viver apenas como sapateiro?

Foi quando me mudei para a casa onde moro e trabalho há 30 anos. Não tinha capital nem dinheiro para pagar o aluguel completo, mas tinha o sonho firme de que dali em diante não trabalharia mais para ninguém. No começo, eu fazia tudo sozinho: criava, comprava matéria-prima no Mercado de São José, cortava, costurava, montava. Minha irmã me deu minha primeira máquina de costura. Vendia na feirinha de Boa Viagem, às quintas e sextas. Muitas vezes saía de casa na quinta-feira sem nem ter o dinheiro da passagem de volta.

Como foi a experiência do Mercado Pop?

Foi uma das experiências mais importantes da minha carreira. No Mercado Pop, comecei a experimentar materiais como papel, palha e tecidos, muito antes de se falar em sustentabilidade e economia circular. O movimento reuniu nomes importantes da moda pernambucana e deu visibilidade a muitos artistas da época: o estilista Eduardo Ferreira, a marca Período Fértil — que fazia roupas para Chico Science —, Magna, da Refazenda, e Beto Normal, que hoje faz figurino para cinema. Até Chico Science era DJ do evento.

Uma história que tem orgulho de contar:

Quando fui convidado por Eduardo Ferreira para o Mercado Pop, não tinha dinheiro para comprar matéria-prima. Resolvi criar uma coleção de sapatos em papel machê, pedi demissão da empresa onde trabalhava e usei um liquidificador industrial para produzir a massa de papel. A coleção chamou a atenção da imprensa e consolidou minha identidade artística.

Ganhou algum prêmio de design na fase de materiais reciclados?

Sim. Na mesma época, existia um concurso de design pernambucano aqui no Recife, e eu criei uma plataforma de papel reciclado que chamei de "Anabela reciclada", inspirada nas primeiras sandálias egípcias, feitas de papiro. Ganhei o concurso. Mesmo sem estar "em alta" na época, aquele trabalho já trazia essa ideia de sustentabilidade e moda circular.

Como foi a sua chegada à Fenearte?

Fui convidado junto com Eduardo Ferreira, Chico Pacheco e Leopoldo Nóbrega, os criadores da época. Nos cederam um espaço para comercializar. É bacana lembrar disso: eles já apoiavam a moda autoral há 25 anos. Na segunda vez, fui convidado pelo Sebrae — foi quando percebi que precisava de um espaço próprio para dar mais unidade ao meu trabalho. Fui atrás e comprei um estande. De lá para cá, foram 25 anos consecutivos.

Participou de outras feiras importantes?

Participei de uma edição do Fashion Rio, a convite do Sebrae, e apresentei uma coleção da qual tenho saudade até hoje. Voltei frustrado e feliz ao mesmo tempo: dois compradores internacionais — um da China, outro dos Estados Unidos — quiseram comprar em grandes quantidades. Na época, eu não tinha estrutura de produção para atender, mas me fez perceber que meu trabalho era maior do que eu imaginava.

Qual é o próximo grande projeto que você está desenvolvendo?

Tenho um projeto bem bacana em andamento: criar uma coleção para uma fábrica na França.

RAIO-X

Time: Não tenho

Restaurante: Casa Capitão

Comida: Comida de mãe, bem feita

Hobby: Ver filmes, navegar em streamings e viajar

Livro: O retrato de Dorian

Filme: O poderoso chefão

Amor: Meu companheiro